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中国银保监会新闻发言人就热点问题答记者问

2020年08月23日06:16  来源：新华网
 

新华社北京8月22日电 题：中国银保监会新闻发言人就热点问题答记者问

新华社记者李延霞

中国银保监会新闻发言人22日就市场较为关心的问题回答了记者提问。

问：近年来，我国普惠金融发展很快，特别是今年上半年，银行业金融机构普惠型小微企业贷款同比增长28.4%，五家大型银行较年初增长34.6%，这是在其他国家都看不到的速度，会不会增加很大风险？

答：大力发展普惠金融，是全面建成小康社会的必然要求，也有利于促进金融业可持续均衡发展。今年上半年遭受百年未遇的疫情冲击，金融必须以超常力度支持小微企业稳定发展。

到6月末，全国银行业普惠型小微企业贷款余额13.7万亿元，同比增速28.4%。上半年新发放普惠型小微企业贷款平均利率5.94%，较2019年全年平均利率下降0.76个百分点。

截至6月30日，普惠型小微贷款的不良余额为0.4万亿元，较年初增长9.25%，不良率2.99%，较各项贷款不良率高0.88个百分点。目前的不良率水平，已接近原来设定的容忍限度。但经济完全恢复正常，仍需金融做出更大贡献。所以近期的金融风险成本上升，既是正常的也是必要的。金融系统感到很有信心的是，目前普惠金融不仅取得量的提升，也获得质的飞越。通过改革开放、科技赋能和加强管理，普惠金融正逐步实现精准滴灌，信用风险总体上完全可控。

问：上半年，银保监会联合五部委下发《中小银行深化改革和补充资本工作方案》，很多地方已着手具体实施，请问目前进展情况如何？

答：上半年，六部委联合印发了中小银行深化改革和补充资本工作方案，目前各省市的相关工作正在推进之中。监管部门主要是发挥专业指导作用，具体有几个方面：

一是配合地方政府制定中小银行深化改革、补充资本和化解风险的实施方案。目前我们的当务之急主要是，配合地方政府摸清风险底数、组织清产核资并据此“一行一策”制定实施方案。二是支持地方政府继续通过多种市场化途径引进投资，增强中小银行资本实力。三是健全公司治理机制，强化股权管理，依法清退问题股东。四是坚守市场定位，督导中小银行切实回归本源、专注主业。五是加快廉洁金融文化建设。

问：今年上半年商业银行净利润同比明显下降，主要原因是什么？

答：上半年商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%，增速较去年同期下降15.86个百分点。虽然净利润有所下降，但行业整体运行平稳，发展基础更加坚实。

银行业净利润下降主要有两方面原因：一是持续向实体经济让利。今年以来，银行保险机构通过降低利率、减少收费、财务重组和贷款延期还本付息等措施，前7个月已向实体经济让利8700多亿元。二是不良处置和拨备计提力度加大。上半年银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元。同时，按照预期信贷损失的原则要求，计提减值准备1.3万亿元，同比增长34.4%。

根据今年的实际情况，银行系统计划全年处置不良资产3.4万亿元左右，比去年增加1.1万亿元。银行业抵御风险的能力会进一步增强。

问：最近，美国国务院和财政部以所谓破坏香港自治为由，宣布制裁11名中国中央政府部门和香港特区官员，有海外媒体认为可能影响所涉相关金融服务。请问银保监会对此有什么看法？

答：美方有关行径粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，我们对此坚决反对。香港事务是中国内政，香港的经济、金融活动由特区政府管辖，任何外国政府无权插手。

长期以来，美国经常滥用所谓“长臂管辖”，利用金融霸权搞所谓“单边制裁”。美方将国内法凌驾于国际法之上，对金融机构正常开展业务横加干涉，不仅缺乏法律效力，也违背市场经济原则，受到了国际社会的一致谴责。香港是最重要的国际金融中心之一，涉及到许多国家和企业的经济利益，各国金融机构，包括美国的许多金融机构，都在香港有业务联系和商业存在。美国是现行国际金融体系的最主要参与者，也是最大受益人，奉劝美国政府不要一意孤行，不要干搬起石头砸自己脚的事情。我们始终相信，合作和协商是解决中美经贸、金融问题的唯一正道。

我们坚定支持中资金融机构依法合规开展业务，为包括香港公民和企业在内的所有客户提供良好的金融服务。目前，香港金融市场总体运行平稳，联系汇率制度基础稳固，这也反映出国际市场对香港充满信心。祖国大陆是香港繁荣稳定的坚强后盾。我们坚信，香港的国际金融中心地位不但不会削弱和动摇，而且未来还会更加繁荣更加稳固。

问：近年来，我国金融业对外开放步伐明显加快，银保监会陆续出台几十项对外开放措施，请问目前落实进展如何？

答：近年来，银保监会坚决贯彻落实党中央、国务院关于金融业对外开放决策部署，2018年以来陆续出台了34条银行业保险业对外开放措施。目前相关法规制度修订基本完成。外资在华新设机构数量明显增加，尤其是一批专业化特色机构纷纷落地。

2018年以来，银保监会共批准外资银行和保险公司来华设立近100家各类机构。目前还有一些来自亚洲、欧洲和美洲的外资机构正在开展市场调研，有的已明确了扩大在华业务的计划，有的已递交了开设机构的初步申请。预计在今后一段时期将会有更多外资机构参与到我国金融市场。

(责编：杨光宇)
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