近一个月来全国电影累计票房突破9亿元

近一个月来，全国电影累计票房突破9亿元——

国产大片好戏连台

8月18日晚，记者来到华联影院北京市公益西桥店，大厅处宣传板上“防疫承诺书”几个字分外醒目，每一位观众都需要测量体温，同时打开北京健康宝登记。该影院负责人介绍，自8月14日国产大片《八佰》开启点映以来，得益于政策进一步“松绑”，客流量激增，包括上座率由30%上调到50%、时长超过2小时的影片无需再停映休息等。

7月20日起，全国影院已有序恢复开放营业。猫眼数据显示，7月20日至8月18日，全国电影累计票房达94361.5万元，放映场次418万场，观影人次2916万。影院复工以来，记者走访的北京市多家影院均表示，新冠肺炎疫情防控仍是影院当前头等大事。下一步，电影业能否走出低谷，取决于是否有优质内容吸引观众走进影院。

首都电影院北京西单店负责人表示，复工初期，国家电影局要求影院每场上座率不得超过30%、日排片减至正常时期的一半，电影放映场所原则上不售卖零食和饮料、控制观影时间等，给影院经营带来了诸多不利影响。此外，上映新片相对较少也限制了观众观影。猫眼研究院调查显示，“没有想看的电影”是很多观众没有回到影院的主因。

近日，随着《八佰》《荞麦疯长》等优秀国产影片定档，人们的观影意愿正在提升。猫眼数据显示，《八佰》点映当日票房就突破了1400万元，证明了电影市场的巨大潜力。多位影院负责人告诉记者，行业一直在等待这种大体量的电影来重振市场，《八佰》不仅重新燃起了观众的观影热情，也增强了电影行业的信心。

8月16日，电影《姜子牙》打出“国庆如约营业，一起把‘年’补上”的口号，定档10月1日上映。8月17日，另一部因疫情撤档的春节档大片《夺冠》也宣布重新定档9月30日。两部备受关注的大片正式定档国庆假期，让人们对今年的国庆档倍加期待。专业人士分析认为，“最强国庆档”有望重新点燃电影市场。

电影院复工已迈出了艰难的第一步，要想恢复往日活力，仍需各方支持和努力。数据显示，截至8月中旬，在12家已发布半年报或半年度业绩预告的影视业相关上市公司中，有6家公司亏损。其中，万达影业亏损达15.65亿元，被迫关闭17家影城。由此可见，全国影院的经营状况并不乐观，复工之路仍面临重重挑战。

一位影院经营者给记者算了一笔账。影院的营收由票房、零食售卖、广告三大部分组成，其中票房是大头，占比超过80%；零食售卖占比为10%至15%；广告占比仅为5%左右。在票房收入中，电影专项基金占5%，税费占3.3%，40%至43%归电影制片方和出品方，只有50%左右归院线、电影院。今年由于疫情防控原因，票房收入锐减，影院寄希望于取消饮食禁令，以弥补票房缺失。

为助力影院尽快恢复活力，许多片方宣布下调分账比例，让利影院。首都电影院负责人表示，现在各大影片发行商均采取低票价政策，希望观众早日回到影院。如首都电影院之前的平均票价为40元至45元，恢复营业后，一些老片平均票价均维持在20元左右，让利幅度约50%。

此外，为全力支持影院纾解生产经营困难，帮助企业渡过难关，北京市232家影院还将获得总计2000万元疫情专项补贴。据介绍，疫情专项补贴将适当向受影响较大的中小型影院倾斜，每家影院最高补贴额度近50万元。

首都电影院有关负责人表示，当下电影院依然是人们寻求沉浸式观影体验的最佳选择。未来影城行业要追求高质量发展，而不是低水平重复建设。提供有特色的差异化服务，是未来影城发展的商业逻辑。比如，加入社群运营，通过线上线下一体化方式增强与观众互动，推出粉丝沙龙、影评交流等活动；不断拓展盈利业态，包括衍生品、咖啡厅、广告等。（记者 姜天骄）

(责编：李栋、值班)