人民网>>财经

近一个月来全国电影累计票房突破9亿元

姜天骄

2020年08月23日07:51  来源：经济日报
 

　　近一个月来，全国电影累计票房突破9亿元——

　　国产大片好戏连台

　　8月18日晚，记者来到华联影院北京市公益西桥店，大厅处宣传板上“防疫承诺书”几个字分外醒目，每一位观众都需要测量体温，同时打开北京健康宝登记。该影院负责人介绍，自8月14日国产大片《八佰》开启点映以来，得益于政策进一步“松绑”，客流量激增，包括上座率由30%上调到50%、时长超过2小时的影片无需再停映休息等。

　　7月20日起，全国影院已有序恢复开放营业。猫眼数据显示，7月20日至8月18日，全国电影累计票房达94361.5万元，放映场次418万场，观影人次2916万。影院复工以来，记者走访的北京市多家影院均表示，新冠肺炎疫情防控仍是影院当前头等大事。下一步，电影业能否走出低谷，取决于是否有优质内容吸引观众走进影院。

　　首都电影院北京西单店负责人表示，复工初期，国家电影局要求影院每场上座率不得超过30%、日排片减至正常时期的一半，电影放映场所原则上不售卖零食和饮料、控制观影时间等，给影院经营带来了诸多不利影响。此外，上映新片相对较少也限制了观众观影。猫眼研究院调查显示，“没有想看的电影”是很多观众没有回到影院的主因。

　　近日，随着《八佰》《荞麦疯长》等优秀国产影片定档，人们的观影意愿正在提升。猫眼数据显示，《八佰》点映当日票房就突破了1400万元，证明了电影市场的巨大潜力。多位影院负责人告诉记者，行业一直在等待这种大体量的电影来重振市场，《八佰》不仅重新燃起了观众的观影热情，也增强了电影行业的信心。

　　8月16日，电影《姜子牙》打出“国庆如约营业，一起把‘年’补上”的口号，定档10月1日上映。8月17日，另一部因疫情撤档的春节档大片《夺冠》也宣布重新定档9月30日。两部备受关注的大片正式定档国庆假期，让人们对今年的国庆档倍加期待。专业人士分析认为，“最强国庆档”有望重新点燃电影市场。

　　电影院复工已迈出了艰难的第一步，要想恢复往日活力，仍需各方支持和努力。数据显示，截至8月中旬，在12家已发布半年报或半年度业绩预告的影视业相关上市公司中，有6家公司亏损。其中，万达影业亏损达15.65亿元，被迫关闭17家影城。由此可见，全国影院的经营状况并不乐观，复工之路仍面临重重挑战。

　　一位影院经营者给记者算了一笔账。影院的营收由票房、零食售卖、广告三大部分组成，其中票房是大头，占比超过80%；零食售卖占比为10%至15%；广告占比仅为5%左右。在票房收入中，电影专项基金占5%，税费占3.3%，40%至43%归电影制片方和出品方，只有50%左右归院线、电影院。今年由于疫情防控原因，票房收入锐减，影院寄希望于取消饮食禁令，以弥补票房缺失。

　　为助力影院尽快恢复活力，许多片方宣布下调分账比例，让利影院。首都电影院负责人表示，现在各大影片发行商均采取低票价政策，希望观众早日回到影院。如首都电影院之前的平均票价为40元至45元，恢复营业后，一些老片平均票价均维持在20元左右，让利幅度约50%。

　　此外，为全力支持影院纾解生产经营困难，帮助企业渡过难关，北京市232家影院还将获得总计2000万元疫情专项补贴。据介绍，疫情专项补贴将适当向受影响较大的中小型影院倾斜，每家影院最高补贴额度近50万元。

　　首都电影院有关负责人表示，当下电影院依然是人们寻求沉浸式观影体验的最佳选择。未来影城行业要追求高质量发展，而不是低水平重复建设。提供有特色的差异化服务，是未来影城发展的商业逻辑。比如，加入社群运营，通过线上线下一体化方式增强与观众互动，推出粉丝沙龙、影评交流等活动；不断拓展盈利业态，包括衍生品、咖啡厅、广告等。（记者 姜天骄）

(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved