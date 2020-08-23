畸形“吃播”自伤又浪费 多机构倡议健康消费

博流量 畸形“吃播”自伤又浪费

保丰收、减少产后粮食损失，国家正在从源头上保证粮食安全。

对于我们普通人来说，反对浪费，一餐一饭皆可节约。而网络上近年来常见的“大胃王”、“吃得多”、“吃得新奇”等博观众眼球的“吃播”，与健康饮食和节约粮食的理念背道而驰，近日，这些“吃播”就被有关部门相继叫停。

“吃播”这种形式最早在国外兴起，比如韩国、日本，很多自己吃饭或者处在节食减肥期的人，觉得看“吃播”是一种情绪上的陪伴和放松。看别人吃本无可厚非，美食博主在网上教大家做美食、品美食，也是丰富饮食文化的一部分。但随着主播越来越多，“吃播经济”竞争激烈，有的为了流量逐渐变了味。在网络视频平台上，一些“大胃王”，一人一顿饭能吃掉十多个人的量。

“大胃王”式“吃播”更大的问题，在于对健康饮食概念的颠覆。近日，网上爆料许多“大胃王”直播“翻车”的情况。沈阳30岁的王先生在半年的“吃播”经历里，体重从200斤飙升到了280斤，今年6月末，他在准备直播时出现了身体不适，送医后不治身亡。

中国社会科学院农村发展研究所研究员 李国祥介绍说， 我们看到已经造成这种恶性事件，也造成了这种暴吃暴饮，对自己的身体也是极其不负责任，对整个社会来说是造成了一个有限食物资源极大的浪费。

除了极端案例，爆料内容中更多的是“吃播”博主们视频前光盘，背后却是奔向厕所催吐。本是分享美食，却变成了“胡吃海塞”，自伤身体的同时，又浪费食物，用这样的“吃播”文化赚取流量，跟健康饮食和节约粮食等理念背道而驰。

餐饮浪费惊人 多机构倡议健康消费

眼下，多个视频和直播平台相继叫停吃播，并采取删除、关闭账号等措施。

在一些短视频平台搜索“吃播”、“大胃王”等关键词，会出现“珍惜粮食，拒绝浪费”，“爱惜粮食，合理饮食”等提示。

而餐饮业近段时间也都在行动，倡导健康消费，避免浪费。

据统计，餐饮行业的浪费率平均为10%-20%。一家餐馆平均每天会倒掉50公斤剩饭菜。2019年，全国餐饮收入46721亿元，如果浪费率在10%，总额就会达到4600多亿元。为了推动健康消费，避免浪费，中国商业联合会多个机构向餐饮行业发布了倡议书。倡议提出，在点餐环节履行提醒义务，并对易造成浪费的自助餐行为建立惩戒机制；清晰地公示菜品的主辅配料、口味、份量等信息，方便顾客选择，避免因点餐误解与信息误导造成食品和粮食浪费。

(责编：李栋、值班)