"平安社区公益项目"天鹅湾社区公益嘉年华活动在京举办

"茶叶是像炒菜一样炒熟的呀"、"爷爷爱喝的茶水原来是汤"、"今天爸爸得了全小区第一"……8月23日，"平安社区公益项目"-天鹅湾社区公益嘉年华活动在北京拉开了帷幕。

本次活动是"平安社区公益项目"在京开展的首场，现场设置有茶文化体验、健康讲座、公益集市、亲子运动等多个室内外活动版块，活动形式多样、内容丰富、老少皆宜，吸引了社区内外逾百人参与，平安人寿志愿者也为社区居民提供了深度志愿服务。

传统文化"手动"传承

活动现场，茶文化大师刘殿兴为参与居民讲解了中国源远流长、博大精深的茶文化。"作为开门七件事（柴米油盐酱醋茶）之一，饮茶在古代中国是非常普遍的。唐代茶圣陆羽的《茶经》在历史上吹响了中华茶文化的号角，从此茶的精神渗透了宫廷和社会。"

当小朋友与悠久的历史文化相遇，让他们亲自动手、乐在其中，才是文化传承最好的途径。现场活动中，在平安人寿志愿者的帮助下，小朋友们体验了茶叶炒制的过程，收获亲手制茶的乐趣。

"茶苦苦的一点也不好喝，可我喜欢炒茶。"参与炒茶的小朋友充满童趣地对身旁的父母说。这样身体力行的活动，能让小朋友对茶文化产生更加深刻的认知。

现场参与活动的一位妈妈称，其实久居城市的小朋友们普遍不知道茶叶是长在哪里、是怎样制作出来的，这样的活动能够拉近小朋友和父母的距离，同时还能帮助小朋友们了解传统文化，更好的认识世界。

在健康讲座环节，两位主治医师分别开展《药食同源主题》、《幽门螺旋杆菌防治的相关知识》主题讲座与现场答疑，从药膳、中医、养生等方面为社区居民普及相关知识。

"有些食物既有治病的作用，同样也能当作饮食之用，这叫做药食两用，如橘子、赤小豆、龙眼肉、山楂、花椒、蜂蜜等。正确合理地调配饮食，坚持下去，会起到药物所不能达到的效果。"主治医师在讲座上为社区居民科普道。

今年的疫情给大家敲响了警钟，加之现代人普遍面临的工作与生活压力，人们越来越关注健康的问题。"气血虚应该多吃什么？""日常头晕是什么引起的，食疗有效吗？"现场居民积极地与主讲医师进行互动，氛围异常踊跃。一位社区居民在接受采访时表示："比起网上那些文章，食疗还是得听专业医生说的，这样的讲座正是我们需要的。"

公益集市打造沉浸式体验

小小公益集市，汇聚四方大爱。平安人寿志愿者张莉特地抽空赶来参与活动，在加入社区公益项目之前，她还多次参与过助学、献血、幕天捐书等多项公益活动。她表示："除了保险销售的本职工作，社区志愿服务也是我们回馈社会、服务大众的重要途径。再忙也会抽时间参加，真的太有意义了！"

本次社区公益嘉年华特设置公益产品展销和公益项目展示环节，期望以社区为起点辐射周边，倡导人人公益、随手公益的理念，带动更多人参与、加入到社区公益志愿服务中来。展销产品包括茶叶、红米、布丝瑰等扶贫产品，鼓励社区居民以实际行动支持消费扶贫。活动现场，社区居民还可对展示的公益项目进行线上捐赠。

"我有好多玩具都不玩了，我想把它给到有需要的弟弟妹妹们。"一对青年父母带着孩子把玩具送到到跳蚤市场。孩子父亲对记者表示："通过这个市场，孩子学会了珍惜身边的东西，也培养了公益的意识。还可以让孩子产生同理心以及帮助他人的理念，这是现在独生子女需要培养的品质。"

公益集市以外，中国平安还在社区中带来了独具一格的亲子互动体验环节——"我的健康生活"亲子运动活动，通过有趣有益的亲子运动，鼓励家庭成员积极参与体育锻炼，培养良好的运动习惯，支持家庭养成健康生活方式，促进家庭成员间感情的提升。

现场不少居民表达了对活动的认可，现场参与者称，本次活动创新了公益理念，从学习到实践，多方位、多层次地诠释了寓教于乐的理念，让家庭真正获得了公益活动沉浸式体验。丰富多样的活动形式是中国平安不断开拓公益活动新思维、新理念的成果，希望通过社区公益项目为社区注入新活力，为青少年的健康成长和社区的发展提供全方位助力，深化社区公益氛围，营造人人向善，人人成长的有利环境。

据了解，"平安社区公益项目"是中国平安联合中国妇女发展基金会在2020年发起的一项公益活动，旨在通过建设社区服务阵地，更好的为社区居民及家庭提供精准化服务，帮助普及教育、健康、安全、金融、公益等方面的知识，以公益服务模式打造共建共治共享的社会治理格局，助力安全城市及幸福社区建设。 （房晓雯）

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