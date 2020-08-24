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上半年

普惠型小微企业贷款增28.4%

2020年08月24日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月23日电  （记者欧阳洁、屈信明）银保监会最新数据显示，今年上半年，银行业金融机构普惠型小微企业贷款同比增长28.4%，五家大型银行较年初增长34.6%。新发放普惠型小微企业贷款平均利率5.94%，较2019年全年平均利率下降0.76个百分点。

　　与此同时，截至6月30日，不良普惠型小微贷款余额0.4万亿元，较年初增长9.25%，不良率2.99%，较各项贷款不良率高0.88个百分点。

　　银保监会新闻发言人表示，通过改革开放、科技赋能和加强管理，普惠金融正逐步实现精准滴灌，信用风险总体上完全可控，服务质效和风险管控同步提高。

　　截至6月末，全国金融精准扶贫贷款余额较年初增加3100多亿元。334个深度贫困县各项贷款增速高于全国贷款平均增速3.73个百分点。全国扶贫小额信贷累计发放4735.4亿元，惠及全部建档立卡贫困户的1/3以上。832个国家扶贫开发重点县农村基础金融服务覆盖率达99.6%。农业保险向43.8万户贫困户支付保障赔款6.1亿元。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月24日 02 版）
(责编：岳弘彬)
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