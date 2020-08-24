营造创新创业的良好环境

雷达掰着手指，又算了算账，两手一摊，挤出两个字：“缺钱。”

租用场地、购买设备、招聘团队……要想实现科研成果转化，需要800万元。

找到投资机构，可对方一上来就问：“2000万，技术买断，干不干？”

“不行，不行。”雷达直摆手，抓起包就往外走。

雷达是重庆的电子行业研发人员，想和朋友一起创业，却资金不够。正在犯愁，璧山高新区不仅免费提供场地，还支持启动资金。雷达紧蹙的眉头终于舒展，他打趣着说：“一子落，满盘活呀！”

璧山高新区是重庆第二个国家级高新区，获批至今还不足5年。虽然是年轻的高新区，璧山心气儿却不低：以创新之帆带动创业之船，支持专利持有者创办企业、龙头企业创新产业链、传统企业再创业，不断壮大高新技术产业集群。

目前，璧山高新区共有科技型企业639家，有效期内的高新技术企业170家。2019年，高新区科研投入占比达4.95%，高新技术产业产值占比近五成。

从实验室到市场，专利持有者“拎包开店”

“还可以订货吗？”参展2019年第二届智博会后，雷达的手机就响个不停，很多人来订货。雷达的团队与重庆大学合作，研发出一款智能仪器，主要用来监测高压线运行。

“50公里高压线，以前靠人工巡检，要挺长时间。用这个设备，一个小时就能完成，还实时传输数据，方便高效。”雷达说，这项技术已经申请专利，应用场景广阔。

有技术，有订单，可科研成果还留在实验室，不能孵化，这让雷达很苦恼。

“要不，办个企业？”2019年，雷达萌生了这个想法。为缺钱一筹莫展之际，雷达接到重庆大学教授熊小伏的电话：“璧山成立了个研究院公司，可以帮我们孵化，场地和资金都管了。”

“有这好事？”雷达心里起初还有些疑惑。不过很快，厂房和启动资金“送上门来”。去年12月，重庆峰极智能科技研究院有限公司成立了，现在雷达已是总经理。

璧山毗邻重庆大学城，如何利用“隔壁”的科研资源推动创业？建设孵化平台不算难，难的是打通科技成果产业化“最后一公里”。用创新的思维帮助专利持有者创业，璧山区委书记蓝庆华和高新区上上下下形成了共识。

2019年6月，重庆高新技术产业研究院公司应运而生。针对科研成果转化渠道不畅、产业生成能力不强等问题，公司采取市场化方式运营，推出“孵化+推广+迭代”全生命周期培育模式。

没资金？研究院公司引入风投基金一起出资占股，科研团队不用为钱发愁。不懂管理？研究院公司还提供一站式服务，搭建公司团队，帮助规范管理、对接市场……让科研团队“拎包开店”。

科研成果纷纷上门，进而转化为市场产品。一个个“金蛋”正在孵化为一只只“金鸡”。

从小作坊到国家级高新企业，一个龙头带动一批企业

以创新引导创业，璧山高新区鼓励单个团队创新，更注重以龙头企业升级带动一批企业发展，创新产业链。

重庆宇海精密制造公司生产车间里，机器手臂来回伸展组装，工人们有条不紊地抛光、打磨……不到9年，宇海营业额从60万元增加到6亿元，员工从7个人增加到2000多人。“多亏高新区支持，我们才有今天。”指着企业门口“国家级高新技术企业”牌匾，总经理袁卫顺说。

时间回到2011年，那时的“公司”只是一个小作坊，从校办车间转型而来。几年下来，宇海虽然平稳成长，但与高新企业尚有较大差距。

危机和转机同时出现在2018年。

那一年，市场出现波动，宇海流动资金吃紧。贷款？行不通，因为没有可抵押的固定资产——厂房在一所职校里，设备也不值钱。一时，宇海陷入困境。

抱着一丝希望，宇海向璧山高新区求援。

“宇海公司很有潜力，发展好了能带动一大批公司。”高新区管委会负责人决定支持。很快，宇海申请到5000万元贷款。把钱用在刀刃上，宇海全力技术攻关，为自动化生产“加码”。那一年，宇海实现了技术突破，真正在市场站稳了脚跟。

2019年，高新区又协调追加3000万元贷款，鼓励宇海继续创新。还免费提供场地，组织技术人员外出培训……如今，宇海带动了一批配套企业成长，形成了产业链。

为宇海提供物流服务的重庆双弘物流公司，以前只有2台运输车，在宇海发展壮大后，双弘公司又买进了20台车。“以前规模小，三五家企业来配套就足够，现在可不行，给咱配套的企业有300多家哩。”袁卫顺自豪地说。

从传统行业转战新兴产业，让“老树”发“新枝”

璧山高新区传统企业众多，转型升级基础较差，怎么办？让“老树”发“新枝”，支持传统企业持续发力，璧山高新区建立了产业引导基金。

过去一段时间，汽车产业不景气，零部件生产企业也受到影响，主要生产汽车变速箱齿轮的上市公司重庆蓝黛动力传动机械公司就是其中一家。

2017年，高新区支持蓝黛1000万元专项资金，推动公司建设数字化车间，进行改造升级。蓝黛前后投入1.7亿余元，引进一批先进检测设备，并用物联网技术将设备连在一起，实现全流程数字化管理。

2019年6月，公司首批自动变速器正式量产下线。“不仅生产效率高了，产品质量也大大提升。”副总经理汤海川说。

迭代先进技术，只是高质量发展的第一步。蓝黛总经理朱堂福认为，公司还要开辟新领域、注入新活力。

“触控显示行业有前途，又和原有行业有关，可以互相分享客户，可惜缺少启动资金。”朱堂福说，蓝黛嗅到了商机，但资金成了“拦路虎”。2018年底，高新区从产业引导基金中拨付1.5亿元，专项支持蓝黛公司。

蓝黛公司迅速成立了重庆台冠科技公司，生产汽车显示屏。在公司厂房里，一边是蓝黛传动，一边是台冠公司，两条腿走路的蓝黛转型特色鲜明。

走进台冠重庆工厂，智能化气息扑面而来。原材料从切割、水洗到点胶，全自动完成。看到生产线满负荷运转，朱堂福说话也更有底气，“虽然受疫情影响，但今年我们能逆势上扬，营业额预计同比增长50%。”

创新环境向好，创业氛围渐浓。行走璧山高新区，看得见的是一批批企业孵化、创立和再出发，看不见的是创新资源扎堆产生的链式反应。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 10 版）

(责编：岳弘彬)