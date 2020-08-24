上半年银行业整体运行平稳

本报北京8月23日电 （记者欧阳洁、屈信明）银保监会最新数据显示，今年上半年，商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%，增速较去年同期下降15.86个百分点。对此，银保监会新闻发言人近日表示，虽然银行业净利润有所下降，但行业整体运行平稳，发展基础更加坚实。6月末，商业银行流动性覆盖率142.4%，拨备覆盖率182.4%，资本充足率14.21%，主要指标均处于合理区间。
银保监会新闻发言人分析称，银行业净利润下降主要有两方面原因：一是持续向实体经济让利。今年前7个月已向实体经济让利8700多亿元。二是不良处置和拨备计提力度加大。上半年银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元，同比多处置1689亿元。同时，按照预期信贷损失的原则要求，计提减值准备1.3万亿元，同比增长34.4%。
据介绍，下一步，银保监会将继续指导银行保险机构提高服务实体经济质效。在稳增长的同时，做好防风险各项工作。根据今年的实际情况，银行系统计划全年处置不良资产3.4万亿元左右。
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