7月广东外贸进出口增长10.9%

本报广州8月23日电 （记者李刚）记者日前从海关广东分署获悉：今年7月，广东外贸进出口出现“升温”，外贸进出口6737.4亿元，增长10.9%，增幅较6月扩大10.1个百分点。
据海关广东分署统计，广东7月外贸进出口出现较快增长，总额6737.4亿元，增长10.9%。其中，广东7月出口4418.2亿元，增长17%，而6月为下降1.8%；进口2319.2亿元，增长0.8%。
防疫物资和“宅经济”商品成为广东出口的重要拉动力量。7月，广东出口纺织制品（含口罩）、医药品和医疗器械等防疫物资分别增长2.4倍、53.9%和94.7%，合计拉动同期广东外贸出口增长5.3个百分点；出口“宅经济”商品如电脑、家电、音视频设备、手机、家具等均保持两位数增长，分别增长28.8%、37.5%、18%、19.3%和15.2%，合计拉动广东整体出口增长5.4个百分点。
此外，随着全球主要经济体重启经济，带动广东电子中间品出口快速增长。7月，广东出口电子元件391.6亿元，增长29.1%，电工器材251.9亿元，增长22.8%。
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