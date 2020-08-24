免税业市场规模扩大助力消费回暖（消费视窗）

顾客在海南海口市日月广场免税店选购手机等免税商品。

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从繁荣国内市场角度看，免税业具有吸引消费回流、活跃消费市场、提升居民消费层次等多种作用。从发展开放型经济角度看，免税业发挥国际贸易的比较优势，使全球消费者能以更低的成本获得更好的物质回报，有利于推动供给侧提质升级，激发本国产业优势。

自今年7月1日起，海南离岛免税购物政策再放宽，离岛旅客每年每人免税购物额度从3万元提高至10万元。与此同时，各地也纷纷出台政策促进免税业发展。免税新政策出台，给消费者带来哪些影响？市场反应如何？未来免税业发展前景如何？记者进行了采访。

免税购物带火旅游消费

降低了消费者的购物成本，同时拉动了旅游、航空、酒店、餐饮等行业消费增长

“这香水一般卖730元，这里只要455元，面霜、眼霜、面膜也都便宜不少，想买的东西真是太多了。”8月初，海南三亚市连日阴雨，但在三亚海棠湾免税店内，江苏南京市居民黄星云的购物热情丝毫没有受到天气影响。

“一个月前，我就关注到海南免税政策的调整，总想找机会来一趟，既能旅游散心，又可以给自己买点东西。”黄星云指着周围正在购物的朋友说：“我们是一起结伴来的，本来只是在微信群里随口一问有没有人同行，没想到大家一拍即合，很快就敲定了行程。”

黄星云提到的免税政策调整，指的是今年6月1日印发的《海南自由贸易港建设总体方案》，方案提出要放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类。为落实方案要求，财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，明确自7月1日起，离岛旅客每年每人免税购物额度从3万元提高至10万元；扩大免税商品种类，由38种增至45种，其中包括手机、平板电脑等热门产品；取消单件商品8000元免税限额规定；化妆品单次离岛限制从12件提高到30件……

免税购物是指在特定区域，出入境游客可以在取得免税经营资质的特定零售商处购买免税商品，免税税种一般为关税、进口环节增值税和消费税。

截至2020年8月1日，全国共有各类型免税商店313家，分布在31个省份，已涵盖我国大陆所有省级行政区。

“2011年4月至今，海南离岛免税政策已多次调整，离岛购物免税限额不断提高，免税商品种类日益丰富。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说，免税购物降低了消费者的成本，增强了对游客的吸引力，能拉动旅游、航空、酒店、餐饮等行业消费增长，在促进就业的同时提升了我国现代服务业的国际竞争力。

海关总署数据显示，今年7月1日至27日，海关共监管海南离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.1万人次，较去年同期分别增长234.19%、42.71%。

南国智库联合携程旅游发布的报告显示，2020年暑期，海南旅游市场迎来今年首个旅游高峰期，从7月1日至今，在海南旅游的整体人次环比增长24.11%，已与去年同期基本持平。值得注意的是，其中八成游客都表示将去免税店购物，三亚国际免税城已经成为游客的热门选择。

途家民宿后台大数据显示，今年6月至今，海南省4家离岛免税店附近的民宿预订交易量占全省总量近20%。离岛免税购物正成为吸引游客前往海南旅游的重要因素。

政策加码提振免税市场

有报告预测，到2025年我国免税业市场规模将超过2500亿元

“去年10月，我出了一趟国，回国后可以在市内免税店购物。听说这家免税店延长了出入境时间限制，我就过来看看。”在北京惠新东街的中服市内免税店，顾客肖雅馨正在挑选商品。

此前按照规定，持护照入境年满16周岁的中国籍旅客，自入境之日起180天内，可凭本人护照在中服市内免税店购买免税商品一次。今年受疫情影响，北京中服市内免税店阶段性延长了出入境记录使用有效期，自2019年8月1日至2020年6月1日期间回国的旅客，可在2020年12月31日前到店购物。这一举措吸引了大量消费者前来购物，不少商品销售火爆。

目前，我国境内免税店主要有口岸免税店、市内免税店和海南离岛免税店等，不同免税店服务的消费群体有所不同。以中服市内免税店为例，主要是面向入境回国的中国公民，而海南离岛免税店主要是面向已购买离岛机票、火车票、船票但不离境的国内外旅客。

6月18日，河南首家中服市内免税店开门开业；7月9日，在拿到免税品经营资质后的一个月，王府井集团股份有限公司拟投资设立全资子公司用于开展免税品经营等业务。王府井集团公司认为，近年来，随着中国经济的不断发展和免税政策的调整，中国免税市场发展潜力较大，公司开展免税经营业务有利于扩大主营业务范围，助力现有零售业务转型升级。

免税业快速升温，这背后是国家对推动免税市场发展的长期战略规划。

3月13日，国家发改委等23个部门联合印发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》提出，要科学确定免税业功能定位，坚持服务境外人士和我出境居民并重，加强对免税业发展的统筹规划，健全免税业政策体系；完善市内免税店政策，建设一批中国特色市内免税店；扩大口岸免税业务，增设口岸免税店等。

今年以来，不少地方将推动免税业发展作为促消费的重要抓手。北京提出要开发专供免税渠道的优质特色产品，支持企业开展离境退税即买即退试点，优化离境退税服务流程，进一步扩大试点范围；上海提出支持免税品经营企业增设市内免税店，在免税店设立一定面积的国产商品销售区，推动国产自主品牌更好走向国际市场。

中信建投日前发布报告称，2019年末我国免税业市场规模大约超过500亿元，预计到2025年将超过2500亿元。

完善发展促进消费升级

专家认为，应适度放开出入境免税购物限制，提升我国居民和入境旅客购物便利程度，引导境外消费回流

“额度提高了、种类增多了、限制变少了，大家的购物热情也更高了。”刚从海南旅游回来的湖北游客郭霞买了不少免税商品，“去一趟海南就能买到想买的商品，不用出国购物了。”

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林介绍，近年来我国每年都有超过1亿人次的出境旅客，消费金额超过1000亿美元。海南离岛免税购物新政策出台，有利于打造一个“家门口”的旅游购物好去处，既可以满足人们的消费需求，又可以促进消费回流，提升内需对经济增长的拉动作用。

此外，随着国内市场开放度和吸引力的提升，入境旅客消费逐年增加，免税市场有较大增长空间。

专家认为，下一步，应当完善免税市场发展，适度放开出入境免税购物限制，优化国内免税店购物体验，提升我国居民和入境旅客购物便利程度，引导境外消费回流。同时，扩大优质本土品牌在免税零售渠道的展示与销售，提升“中国制造”影响力。

李旭红介绍，从繁荣国内市场角度看，免税业具有吸引消费回流、活跃消费市场、提升居民消费层次等多种作用。从发展开放型经济角度看，免税业发挥国际贸易的比较优势，使全球消费者能以更低的成本获得更好的物质回报，有利于推动供给侧提质升级，激发本国产业优势。

日前，为提高免税品提货便利度，优化购物体验，三亚凤凰国际机场新增离岛免税提货点正式启用，提货窗口由原来的18个增加到38个。

为了营造安定有序的购物环境，海关等部门从完善管理制度、强化科技运用等多方面入手，创新管理模式和手段，通过调整业务系统参数控制，实现离岛免税购物全流程信息化监管，为海南自由贸易港建设创造良好的环境。

《 人民日报 》（ 2020年08月24日 18 版）

(责编：岳弘彬)