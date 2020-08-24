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面膜岂能“如此包装”（新视角）

叶  子

2020年08月24日08:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在一些社交、电商平台，一种叫做“医美面膜”的护肤品广告势头强劲。许多消费者却发现，这些面膜鱼龙混杂、难辨真假。探究方知，所谓“医美面膜”，其实是一种医用敷料，针对皮肤治疗和美容手术术后的修复，可直接接触创面，属于医疗器械，注册为“械字号”，主要在医疗机构销售。市面上的普通面膜则属于化妆品，注册为“妆字号”。

　　严格意义上说，并不存在所谓的“医美面膜”，而是将这些“妆字号”面膜“改头换面”，打着“械字号”幌子夸大宣传，背后是商家偷换概念、有意误导消费者。主要原因在于，“医美面膜”宣称医用、安全，甚至“无论何种肌肤都能使用”，这明显是将医用敷料的作用“安”在自己身上，还胡乱扩展到所有肌肤护理上；另一方面，“医美面膜”这个名字容易让消费者相信它有变白、除皱、抗老等效果。须知，即使是医用敷料也要遵医嘱使用，且不能频繁使用，更何况可能含有香精、添加剂等成分的普通化妆品面膜。

　　当今时代，人们越来越关注外在容貌。遍地开花的医疗美容诊所、健身房、瑜伽班等都是“美丽经济”的一部分，医疗美容行业成为居民消费新热点。人们希望选择一些安全的护肤品进行护理，“医美面膜”正是抓住了消费者这种心理。但是，这种面膜一方面以医用敷料的旗号打“擦边球”，一方面价格却贵得离谱。曾有记者走访代工生产“医美面膜”的工厂，一片面膜订单价3至5元不等，销售价却在15元以上。有商家称“卖得很好”“太便宜了消费者不会信”。可见，经过卖力忽悠、层层“包装”，给其打上“医美”标签，是一些不法商家赚钱的“秘笈”；消费者却陷入“越贵越信”“越贵越买”的“坑”。

　　杜绝这种“坑”，需要消费者提高自身的判断力。对于类似“医美面膜”等新产品，应该避免盲目跟风，注意谨慎选择，识别商家套路；同时还应尽量通过医院、药店等正规平台购买医疗产品，如果使用后出现不良反应及时举报、投诉，维护自身合法权益。

　　监管部门应进一步发力。国家化妆品卫生监督条例明确规定，化妆品广告宣传中不得有“化妆品名称、制法、效用或者性能有虚假夸大”“宣传医疗作用”等内容。相关部门应进一步严格执法、督促企业合规合法宣传自身产品。电商与社交平台也应承担平台责任，对带货主播、微商的资质进行相应审核，对自媒体发布的内容进行有效监管，切实管住那些“如此包装”的“医美面膜”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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