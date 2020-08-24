人民网>>财经

 信息传输、软件和信息技术服务业的员工年平均工资居前 

海外网   王法治

2020年08月24日08:01  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　海南生态软件园内一家企业的员工在工作。
　　新华社记者 郭 程摄

　　“码农”“程序猿”“攻城狮”……信息技术日益普及，信息科技（IT）逐渐成为一个备受青睐的行业。日前，国家统计局发布2019年城镇非私营单位、城镇私营单位和规模以上企业分岗位就业人员年平均工资情况。数据显示，在城镇私营单位中，年平均工资最高的三个行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业。有分析指出，哪里的“码农”多，哪里的信息经济就发达，这个指标已经成为透视城市内部经济结构的直观视角。

　　

　　“码农”成高收入代名词

　　信息技术迅速发展的今天，“码农”几乎是高收入的代名词。数据显示，在城镇私营单位中，年平均工资最高的三个行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业85301元，金融业76107元，科学研究和技术服务业67642元。城镇非私营单位中，则分别是信息传输、软件和信息技术服务业161352元，科学研究和技术服务业133459元，金融业131405元。

　　IT行业何以雄踞榜首？苏宁金融研究院高级研究员付一夫认为，信息传输、软件和信息技术服务业集技术密集、知识密集、人才密集和资本密集等特征于一身，是典型的高附加值行业。无论是自有经营的互联网企业，还是售卖软件的系统集成商，都有能力从下游公司收取高额利润，因而形成了“码农”行业的高收入。

　　如今，随着各个行业对于计算机应用的依赖正在持续增强，在设计、建设、使用、维护和保障等各个环节，大量“码农”参与其中。北京市第四次全国经济普查结果显示，北京IT相关从业人员高达138.9万人，相当于沪深两地之和。而上海、深圳在信息传输、软件和信息技术服务业的从业人员数量都在70万人左右。广州以53.74万人位居第四，杭州相关从业人员也达到了40万人左右，紧追“北上广深”。

　　北京有百度、美团、滴滴、字节跳动，深圳有腾讯、华为，杭州有阿里巴巴，上海有拼多多……众多互联网巨头凭借强大的技术实力、资源整合能力和区域辐射能力，吸引了大量“码农”。据腾讯开放平台的数据，近年全国平均每天都有1.2万家新公司注册，年增长达33.74%。专家表示，中国源源不断的新企业为“码农”提供了施展拳脚的广阔天地。

　　“码农”撬动传统产业

　　互联网产业的兴起，极大影响中国产业经济的增长。软件等服务行业撬动了传统行业的生产力，在电子商务、在线旅游、企业管理等领域扮演了重要角色。今年上半年，在新冠肺炎疫情影响下，以直播、短视频为代表的新经济业态迅速崛起，为实体经济“赋能”“赋值”，展现出强劲生命力。

　　中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2020年初，在线教育、在线政务、网络支付、网络视频、网络购物、即时通信、网络音乐、搜索引擎等应用的用户规模较2018年底增长迅速，增幅均在10%以上。数字经济在促进消费、保障就业、推动复工复产等方面发挥了重要作用。

　　今年，成立仅5年的社交电商平台拼多多凭借千亿美元和6亿活跃用户，成为业界“领跑者”之一。业内人士指出，拼多多成功的要素之一就是通过大数据分析，将庞大的生产信息和需求信息对接起来，降低交易成本，促进产品流通。

　　防疫期间，不少农户面临交通制约、信息不畅、农产品滞销的困境，“电商直播+消费扶贫”发挥了凝聚资源的重要作用，给农户、市场、观众带来了社会生产关系的新联动。专家表示，随着5G技术普及，“高时速、低延时”的供需产业链条形成，“生产端+内容端+服务端”相结合的供需体系焕发生机。

　　这些新业态新模式的背后，离不开“码农”等技术人才的支撑。作为优化产业结构、促进传统行业转型升级的重要力量，“码农”在过程中大显身手，其作用不可小觑。

　　“码农”助力各地数字经济

　　有人说，哪里的“码农”多，哪里的信息经济就发达，这个指标已经成为透视城市内部经济结构的直观视角。

　　国家信息中心发布的《大数据看数字中国的现状与未来》报告显示，中国数字经济类企业已形成五大集聚区域，人才培养体系和技术创新格局初步成形，“数字中国”发展态势稳中向好。这五大区域分别为京津地区、长三角地区、珠三角地区、成渝地区、两湖地区。付一夫认为，数字经济的地域分布大体与各地经济社会发展程度呈正相关关系，经济实力越发达的地区，数字经济的发展越领先，越能吸引“码农”。

　　一段时间以来，业界存在上海互联网行业在一线城市梯队中相对滞后的刻板印象。今年以来，“在线新经济”却成了上海的高频词，除了拼多多等处在风口上的企业，小红书、喜马拉雅、叮咚买菜等在线新经济的上海互联网“后浪”们，个个逆势上扬，被市场看好。

　　数据显示，目前上海持证互联网企业有1966家，数量居全国第三，产值约为2890亿元，仅次于广东。尤其是在细分领域龙头众多，20家头部企业入围“中国互联网百强”，数量仅次于北京。此外，上海占据了全国40%的网络游戏市场、60%的金融信息服务市场、70%的O2O生活服务市场，具备业态最为完善的数字内容产业链。

　　一些互联网创业者坦言，自己的公司偏好同行扎堆的科技产业园区，一方面能精准吸引周边企业流出的人才，另一方面还可以拥有更舒适灵活的工作氛围，提高员工办公幸福感，在商务谈判时“有面子”。

　　专家表示，IT人才的集聚在推动技术革新的同时，催生出诸多新业态和细分的垂直领域，并与当地的资源禀赋、产业结构、人口规模及发展状况相结合，成为地域经济发展新动能、产业转型驱动力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved