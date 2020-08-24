 信息传输、软件和信息技术服务业的员工年平均工资居前 

海南生态软件园内一家企业的员工在工作。

新华社记者 郭 程摄

“码农”“程序猿”“攻城狮”……信息技术日益普及，信息科技（IT）逐渐成为一个备受青睐的行业。日前，国家统计局发布2019年城镇非私营单位、城镇私营单位和规模以上企业分岗位就业人员年平均工资情况。数据显示，在城镇私营单位中，年平均工资最高的三个行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业。有分析指出，哪里的“码农”多，哪里的信息经济就发达，这个指标已经成为透视城市内部经济结构的直观视角。

“码农”成高收入代名词

信息技术迅速发展的今天，“码农”几乎是高收入的代名词。数据显示，在城镇私营单位中，年平均工资最高的三个行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业85301元，金融业76107元，科学研究和技术服务业67642元。城镇非私营单位中，则分别是信息传输、软件和信息技术服务业161352元，科学研究和技术服务业133459元，金融业131405元。

IT行业何以雄踞榜首？苏宁金融研究院高级研究员付一夫认为，信息传输、软件和信息技术服务业集技术密集、知识密集、人才密集和资本密集等特征于一身，是典型的高附加值行业。无论是自有经营的互联网企业，还是售卖软件的系统集成商，都有能力从下游公司收取高额利润，因而形成了“码农”行业的高收入。

如今，随着各个行业对于计算机应用的依赖正在持续增强，在设计、建设、使用、维护和保障等各个环节，大量“码农”参与其中。北京市第四次全国经济普查结果显示，北京IT相关从业人员高达138.9万人，相当于沪深两地之和。而上海、深圳在信息传输、软件和信息技术服务业的从业人员数量都在70万人左右。广州以53.74万人位居第四，杭州相关从业人员也达到了40万人左右，紧追“北上广深”。

北京有百度、美团、滴滴、字节跳动，深圳有腾讯、华为，杭州有阿里巴巴，上海有拼多多……众多互联网巨头凭借强大的技术实力、资源整合能力和区域辐射能力，吸引了大量“码农”。据腾讯开放平台的数据，近年全国平均每天都有1.2万家新公司注册，年增长达33.74%。专家表示，中国源源不断的新企业为“码农”提供了施展拳脚的广阔天地。

“码农”撬动传统产业

互联网产业的兴起，极大影响中国产业经济的增长。软件等服务行业撬动了传统行业的生产力，在电子商务、在线旅游、企业管理等领域扮演了重要角色。今年上半年，在新冠肺炎疫情影响下，以直播、短视频为代表的新经济业态迅速崛起，为实体经济“赋能”“赋值”，展现出强劲生命力。

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2020年初，在线教育、在线政务、网络支付、网络视频、网络购物、即时通信、网络音乐、搜索引擎等应用的用户规模较2018年底增长迅速，增幅均在10%以上。数字经济在促进消费、保障就业、推动复工复产等方面发挥了重要作用。

今年，成立仅5年的社交电商平台拼多多凭借千亿美元和6亿活跃用户，成为业界“领跑者”之一。业内人士指出，拼多多成功的要素之一就是通过大数据分析，将庞大的生产信息和需求信息对接起来，降低交易成本，促进产品流通。

防疫期间，不少农户面临交通制约、信息不畅、农产品滞销的困境，“电商直播+消费扶贫”发挥了凝聚资源的重要作用，给农户、市场、观众带来了社会生产关系的新联动。专家表示，随着5G技术普及，“高时速、低延时”的供需产业链条形成，“生产端+内容端+服务端”相结合的供需体系焕发生机。

这些新业态新模式的背后，离不开“码农”等技术人才的支撑。作为优化产业结构、促进传统行业转型升级的重要力量，“码农”在过程中大显身手，其作用不可小觑。

“码农”助力各地数字经济

有人说，哪里的“码农”多，哪里的信息经济就发达，这个指标已经成为透视城市内部经济结构的直观视角。

国家信息中心发布的《大数据看数字中国的现状与未来》报告显示，中国数字经济类企业已形成五大集聚区域，人才培养体系和技术创新格局初步成形，“数字中国”发展态势稳中向好。这五大区域分别为京津地区、长三角地区、珠三角地区、成渝地区、两湖地区。付一夫认为，数字经济的地域分布大体与各地经济社会发展程度呈正相关关系，经济实力越发达的地区，数字经济的发展越领先，越能吸引“码农”。

一段时间以来，业界存在上海互联网行业在一线城市梯队中相对滞后的刻板印象。今年以来，“在线新经济”却成了上海的高频词，除了拼多多等处在风口上的企业，小红书、喜马拉雅、叮咚买菜等在线新经济的上海互联网“后浪”们，个个逆势上扬，被市场看好。

数据显示，目前上海持证互联网企业有1966家，数量居全国第三，产值约为2890亿元，仅次于广东。尤其是在细分领域龙头众多，20家头部企业入围“中国互联网百强”，数量仅次于北京。此外，上海占据了全国40%的网络游戏市场、60%的金融信息服务市场、70%的O2O生活服务市场，具备业态最为完善的数字内容产业链。

一些互联网创业者坦言，自己的公司偏好同行扎堆的科技产业园区，一方面能精准吸引周边企业流出的人才，另一方面还可以拥有更舒适灵活的工作氛围，提高员工办公幸福感，在商务谈判时“有面子”。

专家表示，IT人才的集聚在推动技术革新的同时，催生出诸多新业态和细分的垂直领域，并与当地的资源禀赋、产业结构、人口规模及发展状况相结合，成为地域经济发展新动能、产业转型驱动力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)