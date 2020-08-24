7月份商品零售增速转正 出口连续4个月正增长 

8月11日，连云港港外贸集装箱码头装卸货物一派繁忙景象。据统计，今年1-7月份，中国连云港外贸吞吐量完成7527.35万吨，同比增长5.04%。

王 春摄（人民视觉）

在全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国际货币基金组织、世界银行不断下调今年全球经济增长预期的情况下，中国接连交出一份份亮眼的经济“成绩单”。彭博社称，中国有望成为2020年全球唯一保持增长的主要经济体。

近日，中国国家统计局发布7月份主要宏观经济数据。商品零售额同比增长0.2%，增速在年内首次由负转正；货物进出口同比增长6.5%，其中出口连续4个月同比正增长；官方制造业采购经理指数（PMI）升至4个月高点……一连串提气的数据，引发全球媒体高度关注。

“全球复苏最快的国家”

“中国是全球经济复苏最快的国家，中国公布的7月份经济数据成为强有力的证明。”彭博社的报道指出，中国有效遏制住了新冠肺炎疫情，平稳度过了全球范围内的需求崩溃期，且成功保持了市场活跃度。7月份，中国工业增加值同比增长4.8%，增速与6月份持平。随着工厂和销售行业的重新开放，中国7月出口猛增10.4%。

路透社关注到，宏观经济先行指标——中国官方制造业PMI7月升至51.1，创下4个月来新高。报道指出，生产普遍回升和需求逐步回暖，带动中国7月官方制造业PMI超预期升至4个月高点，进一步巩固了经济温和回升态势。同时，需求增长的稳定性有待继续加强，未来拓内需将是战略基点。

中国国家统计局近日发布，7月份，中国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点；环比上涨0.4%。相关数据引发英国《泰晤士报》网站关注。该报道指出，中国7月PPI同比降幅收窄，表明随着经济重启，消费者对中国商品的需求正在复苏，中国的经济活动正接近新冠病毒大流行前的水平。

7月，随着工业生产回升和市场需求回暖，加之国际原油价格持续反弹影响，中国石油和天然气开采业价格上涨12%，煤炭开采和汽车制造业价格均由降转升。对此，英国凯投国际宏观经济咨询公司资深中国经济学家朱利安·埃文斯-普里查德分析称，未来几个月，财政刺激进一步加强将继续支撑基础设施开支，助推经济活动和工业生产者出厂价格进一步复苏。

“中国在夏日的阳光下苏醒。”8月17日，西班牙《世界报》以此为题刊发报道称，中国是新冠病毒大流行期间首个经济数据明显复苏的大型经济体。

“振兴经济举措持续发力”

“中国经济表现出快速、有效克服危机的能力，秘诀是什么？”俄媒近日的一篇报道提出了这个问题。一段时间以来，境外媒体及学者纷纷撰文解读，在疫情冲击、外需萎缩的大环境下，中国出台多项宏观调控政策和支持政策，如何为经济复苏注入“强动能”。

“主要指标恢复性增长，将为中国下半年乃至更长远的经济发展打下良好基础。”松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗认为，中国快速有效地控制住疫情，扩大消费、促进就业、发展新基建等一系列振兴经济举措持续发力，是经济复苏的关键。

在俄罗斯“自由媒体”网站看来，中国经济取得这样的成果绝非偶然，这是有效措施与系统优势相结合的结果。由于中国经济的可控性以及政府为制止危机和刺激增长采取的正确措施，中国能够从容应对风险并实现既定目标。

彭博社指出，中国提出以国内大循环作为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，同时结合外国的技术和资金加以辅助，这与投资主导的经济政策战略相吻合。2020年3.75万亿元规模的地方政府专项债券正在加紧发行，用以支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。该报道援引牛津经济研究院高级经济学家胡东安的观点指出，中国的财政政策支持主要集中在就业和中小规模企业方面，同时投资正发挥着更大的作用。这就解释了为什么中国经济在相对较早阶段就能够加快复苏步伐，同时站稳脚跟。

巴基斯坦国立科技大学教授扎米尔·艾哈迈德·阿万认为，中国拥有庞大的国内市场，14亿人口正是其巨大优势之一，中国民众的购买力强劲恢复。中国原材料丰富，还拥有大量技能娴熟的工人，这是中国工业的真正实力所在。

“对中国市场有长期信心”

当前中国主要经济指标恢复性增长，市场预期总体向好，众多外资企业吃下“定心丸”。据中国商务部近日公布的数据，今年 1—7月，中国实际使用外资5356.5亿元人民币，同比增长0.5%（不含银行、证券、保险领域），较1—6月回升了1.8个百分点，吸收外资增幅实现了由“负”转“正”。1—7月，外商在华新设企业18838家。

美中贸易全国委员会日前发布的2020年度会员调查显示，近七成受访美国企业对中国市场未来5年的商业前景感到乐观。基于对中国市场的“长期信心”，87%的受访美国企业表示不打算将生产线搬离中国。美媒评论称，中国消费和经济复苏帮助一些美国公司抵消了其在美国国内销售严重下滑的损失，中国市场成为美国公司的“避难所”

不少外媒认为，随着中国经济加快复苏，中国与世界的互动性将进一步加强。中国将为全球产业链供应链稳定作出积极贡献，推动世界经济尽快走出疫情阴霾。

“从各方面看，中国仍将是世界经济增长的重要动力。”俄罗斯自由媒体网发表俄《劳动报》观察家米哈伊尔·莫罗佐夫的评论文章指出，中国提高商品通关效率，积极扩大进口，还支持自贸试验区、自贸港和保税区建设，彰显了中国坚持扩大对外开放的决心。

据意大利《24小时太阳报》网站报道，意大利对外贸易委员会近日发布的年度外贸状况报告显示，2021年世界贸易复苏将主要由亚洲新兴市场引领，中国在其中首屈一指。

美国国际问题专家、《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯日前表示，创造力是推动当下世界经济发展的主要动力，中国注重高质量发展，实质上是关注未来创造财富的源泉，不仅其自身将从中获益，而且必将惠及世界其他国家。

(责编：李都也(实习生)、李栋)