看好投资前景 外资“超配”A股

如今在国内，整个投资大环境越来越偏向于中长期投资。无论是从投资的周期、投资的风格，甚至是对投资本身的态度来看，整个A股市场越来越成熟，势必会为A股国际化增添更多助益，也会吸引越来越多的境外投资人。

8月17日，A股重新站上3400点，北向资金净流入超50亿元。

8月19日，中国结算公布的数据显示，7月A股投资者“跑步进场”，新增投资者数242.63万户，较6月份的154.90万户增长56.6%。这也创下了2018年以来的最大单月开户数，且A股投资者首次突破1.7亿大关。证金公司稍早前公布的数据显示，7月新开立融资融券账户16.56万户，较6月的8.55万户更是大增近一倍，且创下了2015年7月以来的新高。

另据东方财富Choice数据，从6月30日披露的RQFII重仓持股的数据来看，不乏一些大型境外资本加码A股市场，其中包括富达基金、新加坡政府投资有限公司、首域投资管理（英国）有限公司等。

中国经济基本面稳中向好，以及投资中国股市渠道的打通都成为了外资流入的重要原因。向来被看作是利空消息的中美贸易摩擦，也成为了大机构眼中的“投资契机”。

中国经济向好增强外资信心

对于资金而言，哪里稳定，就往哪里去。从今年上半年开始，疫情就对全球经济结构产生了巨大影响，而中国是今年最早遭受疫情的国家，也是最快复苏的国家，不断向好的中国经济基本面让境外投资者看到了新的投资方向。

摩根资产管理新兴市场和亚太股票组别投资策略专家卞策在接受《国际金融报》记者采访时表示，“从今年年初到现在，A股在全球股票市场中表现最好。我认为，不论是从中长期的趋势，还从短期宏观的复产上，都让海外投资者增强了对A股投资的信心。”

景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭告诉《国际金融报》记者，中国经济在很多方面已基本恢复至正常水平，其复苏和疫情防控情况也远远领先于其他地区。虽然在岸股市（沪深300指数）市盈率仍较标准普尔500指数折让约40%，是自2014年4月以来的最大估值差。与自身历史水平相比，中国股票看似有些昂贵，市盈率约为14倍、5年期平均值为12.1倍，但如果根据疫情进行调整，从24个月的盈利情况来看，其估值是合理的，目前为11.9倍，5年期平均水平为11倍。

不断拓宽的投资渠道

在过去的两年时间里，A股被不断地纳入国际主流指数，这成为了境外投资者了解A股、看好A股的一个重要方式。

卞策表示，MSCI将A股纳入到新兴市场指数中，并且比重还在不停提升，外资也会随着这种比重的提升，加速对A股的投资。同时，A股市场的流动性非常好，上市企业的数目也非常多，这可以让一些有研究能力且真正寻找长期投资机会的外资抓住更多投资机会。

目前，外资可以通过三种方式投资A股，按开启时间来排，分别是QFII、RQFII和陆股通。

而近期最引人注意的就是陆股通。8月17日，A股重新站上3400点，两市半日成交额约6900亿元，北向资金净流入超50亿元。

从香港证券交易所披露的数据来看，沪股通和深股通的买入卖出额在半年时间里基本翻倍。今年2月时，沪股通的买入及卖出总额为722465.66（RMB mil）。到了今年7月，这一数字已经上升到1433416.23（RMB mil）；而深股通方面，2月买入及卖出总额为966248.43（RMB mil），7月为1856273.93（RMB mil）。

卞策直言，沪港通和深港通让境外投资者投资A股变得更加方便。

此外，为了更好地加快相关行业与国际化水平接轨，监管部门较原定时间表提前取消了证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制。

中美摩擦成布局A股新机遇

不过，自2018年起，随着中美关系越发复杂，“外资会否因中美贸易摩擦而放弃投资A股”的疑问也随之出现。

对此，卞策认为，股市的表现和中美之间的贸易摩擦一定程度是需要分开来看的，因为股票市场一定程度上反映了经济的情况和公司基本面，而贸易摩擦更多可能是政治层面上的风险。

同时卞策也表示，“这肯定会影响未来市场，也影响投资者的心态，尤其是在美国大选没有落下帷幕之前，我们认为这种摩擦在未来可能会继续升温，并且给市场带去波动。”

赵耀庭也认为，无论是从经济影响还是后续对企业盈利的影响来看，地缘政治风险都难以估量。这些风险都会令投资者情绪受压，并提升总体风险溢价，从而导致市场参与人士在面对重大消息时作出本能的反应，进而造成更为剧烈的市场波动。

未来A股或许会迎来这种波动，而这可能成为A股吸引更多外资的机会。赵耀庭强调，“我们将中国股市的任何重大下跌都看作是买入的良机，因为中国将迎来十分强劲的经济复苏，而且一旦地缘政治事件尘埃落定，市场情绪将继续为中国股市带来支持。”

卞策也表示，市场有波动，就会给投资者创造获利的机会。“我们认为，在今年下半年，A股市场的波动会加剧，这也为很多长线的投资者创造了提早布局A股市场的的机会”。

A股国际化趋势更专业、更透明

如何能让A股在全球市场上保持竞争力？卞策直言，目前，A股的外资占比仍相对较低，即使到现在，可能也只有大概4%的水平。

事实上，为了让A股有更好的发展，从今年3月1日起，正式实施的新版证券法重构了信息披露制度，建立了注册制时代信息披露的新秩序。8月18日，最高人民法院发布了《最高人民法院关于为创业板改革并试点注册制提供司法保障的若干意见》，为充分发挥人民法院审判职能作用、保障创业板改革并试点注册制顺利推进、保护投资者合法权益保驾护航。

MSCI亚太地区业务董事总经理林伟杰指出，中国市场的开放、国际化是继续往前走的，这个趋势将往更专业、更透明的方向发展。

8月18日，MSCI又为中国创设了两种新指数：MSCI中国气候变化指数和MSCI中国A股气候变化指数，这两项指数是基于MSCI中国指数及MSCI中国A股指数所创建。

林伟杰直言，很多的海外投资者非常注重ESG相关项目，因为这会影响到上市公司的发债成本，发股的价钱，这是一个很关键的市场问题，不仅会让监管层出台政策强制上市公司进行相关信息披露，也可以用市场的力量鼓励上市公司主动进行相关信息披露。

MSCI指数方案研究副总裁徐硕表示，MSCI推出的气候变化指数对A股国际化肯定是有好处的。“我们发现，在国内整个投资的大环境会越来越偏向于中长期投资，而我们则会更加考虑未来的社会发展，以及经济转型的影响。因此，无论是从投资的周期、投资的风格，甚至是对投资本身的态度来看，整个A股市场越来越成熟，必定会对A股的国际化有更多的好处，也会吸引越来越多的境外投资人”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)