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LPR改革一周年：实体经济融资成本明显下降

2020年08月24日08:04  来源：人民网－国际金融报　
 

　　LPR改革迎来一周年。

　　8月20日，新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉：1年期品种报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上月持平。这也是自4月以来，LPR连续4个月未发生变化。

　　对于8月LPR的按兵不动，市场早有预期。一方面，作为LPR报价参考的基础，本月1年期MLF（中期借贷便利）招标利率未发生变化；另一方面，近期市场资金利率持续上行，银行下调LPR报价加点的动力不足。

　　不过，东方金成首席宏观分析师王青指出，这并不意味着企业贷款利率下行趋势受阻。

　　LPR为何“原地踏步”

　　事实上，8月LPR维持不动早有“预告”。8月17日，央行对本月两笔MLF到期一次性续作，中标利率为2.95%，与上次持平。作为LPR报价的晴雨表，MLF招标利率不变表明本月LPR报价的参考基础不变。

　　此外，王青指出，7月以来以DR007为代表的市场资金利率中枢仍在小幅上行，意味着银行平均边际资金成本存在一定上行压力，下调8月LPR报价加点的动力不足。

　　今年以来，1年期LPR已下调30基点，5年期以上品种也已下调15基点。其中，4月LPR报价降幅为LPR改革以来降幅最大的一次，1年期和5年期以上品种分别下调20和10个基点。而此后的5月、6月、7月、8月，LPR报价均维持不变。专家分析，这也与货币政策由“总量宽松”转向结构优化有关。

　　“随着疫情防控取得显著成效以及宏观经济企稳回升，货币政策回归常态，从之前的总量偏宽松转向目前侧重结构优化。”温彬对《国际金融报》记者表示。

　　温彬进一步分析，一方面，更多企业走出困境，逐渐开始正常运转，货币政策需要提供更加精准的支持；另一方面，持续的总量宽松也容易引起资金空转套利，引发局部房地产市场过热等风险。

　　7月30日，中共中央政治局会议对下半年经济工作作出部署。会议指出，财政政策要更加积极有为、注重实效。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。

　　温彬指出，货币政策方面在延续了“灵活适度”的基础上，重点强调了“精准导向”。“从近期货币政策操作上看，也能体会到央行对于货币政策宽松操作偏谨慎的态度”。

　　中信证券认为，二季度货币政策执行报告表述向政治局会议靠拢，对后续经济增长的判断较为乐观，我国经济稳中向好、长期向好、高质量发展的基本面没有改变，经济将回升至潜在增速水平，政策关注点在于稳增长和防风险的长期均衡。具体到货币政策层面，要求总量政策适度，综合运用多种货币政策工具，但删除了“总量政策”，要一步发挥结构性工具作用。政府债券供给压力逐步累积，货币配合财政，大概率以短端流动性操作为主。信用扩张层面，央行要求贷款投放与市场主体实际资金需求相匹配，M2和社融增速保持合理增长。

　　降准降息概率降低

　　专家预计，未来LPR下行的难度较大，且此前备受期待的降准降息短期内可能不会来了。

　　“随着货币政策从总量宽松逐渐转向精准导向，未来降准和降息的概率降低。”温彬认为。

　　新网银行首席研究员董希淼也表示，短期内降准概率不会太大。“下半年货币政策主要是保持适度，既不会大幅度的收紧，也不会进一步的宽松。而对流动性的调节，短期主要通过逆回购操作，中期的流动性主要通过MLF操作，而这就显示出下一步降准概率在降低”。

　　“下半年宏观杠杆率的扩张将迅速放缓，同比增幅可能走平或小幅回落。前期超宽松的货币政策推出后，宽信用步伐也将放缓。”中信证券表示，预计后续LPR下行难度较大，存量贷款定价基准转换仍然是降成本的主要来源。

　　8月17日召开的国务院常务会议强调，保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌。同时，进一步明确了下阶段货币政策的重点方向，会议提出要有效发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用，确保新增融资重点流向实体经济特别是小微企业。

　　“降准降息概率降低的同时，主要是发挥结构性直达货币政策工具的作用，对仍处于困难之中的制造业、中小微企业等实体经济的薄弱环节进行精准滴灌。”温彬表示，下阶段，货币政策将继续通过公开市场操作、MLF操作等常规性货币政策工具，调节市场所需的流动性。另外，不搞大水漫灌也意味着疫情后期将更加重视金融风险的防范与化解，营造安全稳定的金融环境。

　　LPR改革一周年硕果累累

　　8月20日，也是LPR改革一周年的日子。

　　2019年8月，按国务院部署，央行改革完善LPR形成机制。一年以来已见多重成效：LPR报价逐步下行，1年期LPR从4.25%下降40个基点至3.85%，5年期以上LPR从4.85%下降20个基点至4.65%。在LPR的下行引导下，贷款利率明显降低，且降幅大于LPR降幅。此外，央行在二季度货币政策执行报告中提到，银行“MLF-LPR-贷款利率”的利率传导机制已逐渐得到完善，货币政策向贷款利率的传导效率明显提升。

　　目前，存量浮动利率贷款定价基准转化工作已进入到收尾阶段，这是实现以LPR为贷款定价“锚”的关键一步。央行数据显示，截至6月末转换进度已达55%，其中存量企业贷款转换进度为76%。按照央行要求，存量贷款转换进度已纳入MPA和合格审慎评估考核，原则上应于8月30日之前完成。

　　而个人贷款转换LPR进度相对较慢，近日国有五大行也发布公告，于8月25日起对批量转换范围内的个人住房贷款，加大力度推动转换进程。

　　未来，利率市场化改革将持续深化。近期国常会也提出要求，下一步继续落实好为市场主体减负等金融支持政策，其中包括深化市场报价利率改革，引导贷款利率继续下行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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