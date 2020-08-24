资管业务整改提速 券商筹谋公募牌照

在公募化改造及金融混业竞争加剧的态势下，为了更好地发挥主动投资能力优势，券商获得公募牌照的重要性日益凸显。

资管新规延期“靴子”落地后不到一个月，多家上市券商相继披露新的资管业务整改方案，既包含中信证券这样的行业龙头，亦不乏中小型券商。

考虑到资管新规过渡期延长至2021年底，资管业务整改亦得到更为充分的时间。新规延期在业界早有预期，各家券商整改进程并未因此而放慢步调。从实际情况来看，各家整改进度不一。

伴随新规延期、资管产品整改计划开启，多家券商积极谋求公募基金牌照申请。金融混业竞争加剧的态势下，更好地发挥主动投资能力优势，公募牌照对券商的重要性日益凸显。

多家券商披露整改方案

资管新规延期落地。7月31日，人民银行发布《优化资管新规过渡期安排 引导资管业务平稳转型》有关通知，将资管新规过渡期由原定2020年底延长至2021年底。

证监会同日表示，《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件、《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》过渡期同步延长至2021年底。

8月18日，天风证券董事会审议并通过《关于落实资管新规过渡期延长的资管计划整改方案报告》。至此，资管新规过渡期延长后，在不到1个月的时间里，披露新的资管业务整改方案的券商家数，已达12家。包括华安证券、中信证券、方正证券、国海证券、华西证券、山西证券、西南证券、国金证券、国元证券、广发证券、长城证券等，陆续加入整改队列。

多数券商仅披露整改方案审议通过，具体整改措施透露较少。8月14日，方正证券公告称，根据监管的要求，公司及全资子公司方正和生投资以2019年底待整改资产管理产品为基础制定了整改计划，董事会同意该计划，并授权公司执行委员会根据监管机构要求进行修订。

实际上，资管新规延期让不少券商都松了口气。旗下大集合产品较多的大型券商，过渡期延长留出缓冲时间；报价型大集合产品改造，则是中小券商面临的难题。

《国际金融报》记者从华泰资管相关人士处获悉，公司会严格根据监管要求推进存量产品整改。海通资管相关人士表示，公司积极履行管理人职责，稳步推进整改计划，践行对金融服务实体经济之责，实现在过渡期内，产品持续监控并积极转型。

实际改造进度不一

2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，资管业务面临资产及负债端双重冲击，关于资管新规延期早有预期。

东吴证券研报显示，资管新规的核心难题在于存量非标资产的处置，宏观经济下行压力下企业还款压力大，如果激进处置又会冲击实体。因此，资管新规自2018年4月发布以来实际执行缓慢，2020年几乎不可能完成目标。

某券商资管人士对《国际金融报》记者表示：“对于资管新规可能延期，业界早有预期。大集合产品公募化改造有序推进的趋势不改，疫情的出现仅是为行业争取到更充分的时间调整改造，但并未说就可以延缓节奏，该继续的还是依然要按照原定计划及步伐推进。金融混业竞争加剧，先发优势变得更为宝贵。”

从实际情况来看，各家改造进度不一。龙头券商中信证券的进度较快，目前已完成5只大集合产品改造；国泰君安资管累计完成4只大集合产品的参公改造；中金公司、广发资管、兴证资管、海通资管等则是推出旗下首只公募化产品。

过渡期延长1年及完善相关配套措施，具有多方面重要意义。华泰证券认为，主要体现在巩固资管新规已取得的化解风险成果，包括资管规模恢复增长、净值化转型平稳推进等；延期1年可使部分资产自然到期，避免因处置风险而产生新的风险，提升对实体经济的支持力度。

同时，健全存量资产处置措施，为金融机构化解处置资产提供更多渠道，利于推动平稳转型；健全激励约束机制，提升金融机构推进资管转型的动力；个案可实施差异化监管，体现政策的灵活性，避免“一刀切”，利于风险平稳化解。

公募牌照申请松绑

伴随新规延期、资管产品整改计划开启，多家券商纷纷谋求公募基金牌照。

此举源于公募牌照申请限制松绑。证监会此前发布的《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》（征求意见稿）拟允许“一参一控一牌”，允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构，这意味着部分券商以及旗下券商资管将拥有申请公募牌照的资格，将推动券商旗下产品公募化改造进程。

一般来说，券商获得公募基金牌照，主要是依托如下几种方式：第一，券商自主申请公募基金资格；第二，成立资产管理子公司，由子公司申请公募基金牌照；第三，出资设立公募基金公司。

证监会信息显示，上海国泰君安资管已抢先于8月13日递交了申请资料，成为新政落地后首家申请公募牌照的券商资管。五矿证券也在排队申请公募牌照的队列中。此外，天风证券、安信证券和德邦证券设立资管子公司的申请已于近期获批。

考虑到中信证券、广发证券、国泰君安等大型券商均无公募基金牌照，在公募化改造及金融混业竞争白热化的态势下，为了更好地发挥主动投资能力优势的核心竞争力，券商获得公募牌照的重要性日益凸显。

不过，虽然资管新规延期、公募牌照申请限制松绑，券商面临的问题和难点依然不少。华东某券商人士告诉《国际金融报》记者：“申请公募基金牌照排队进度或许不一，伴随越来越多的券商加入申请序列，监管指导下的获牌效率提升，在券商眼中就变得尤为重要。同时，还有券商在申请设立资管子公司。当前券商资管子公司数量不到20家，更多的券商仍然未能设立，相关条件是否需配套进一步放宽，还需再行讨论。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)