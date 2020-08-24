人民网>>财经

资管业务整改提速 券商筹谋公募牌照

2020年08月24日08:05  来源：人民网－国际金融报　
 

在公募化改造及金融混业竞争加剧的态势下，为了更好地发挥主动投资能力优势，券商获得公募牌照的重要性日益凸显。

资管新规延期“靴子”落地后不到一个月，多家上市券商相继披露新的资管业务整改方案，既包含中信证券这样的行业龙头，亦不乏中小型券商。

考虑到资管新规过渡期延长至2021年底，资管业务整改亦得到更为充分的时间。新规延期在业界早有预期，各家券商整改进程并未因此而放慢步调。从实际情况来看，各家整改进度不一。

伴随新规延期、资管产品整改计划开启，多家券商积极谋求公募基金牌照申请。金融混业竞争加剧的态势下，更好地发挥主动投资能力优势，公募牌照对券商的重要性日益凸显。

多家券商披露整改方案

资管新规延期落地。7月31日，人民银行发布《优化资管新规过渡期安排 引导资管业务平稳转型》有关通知，将资管新规过渡期由原定2020年底延长至2021年底。

证监会同日表示，《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件、《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》过渡期同步延长至2021年底。

8月18日，天风证券董事会审议并通过《关于落实资管新规过渡期延长的资管计划整改方案报告》。至此，资管新规过渡期延长后，在不到1个月的时间里，披露新的资管业务整改方案的券商家数，已达12家。包括华安证券、中信证券、方正证券、国海证券、华西证券、山西证券、西南证券、国金证券、国元证券、广发证券、长城证券等，陆续加入整改队列。

多数券商仅披露整改方案审议通过，具体整改措施透露较少。8月14日，方正证券公告称，根据监管的要求，公司及全资子公司方正和生投资以2019年底待整改资产管理产品为基础制定了整改计划，董事会同意该计划，并授权公司执行委员会根据监管机构要求进行修订。

实际上，资管新规延期让不少券商都松了口气。旗下大集合产品较多的大型券商，过渡期延长留出缓冲时间；报价型大集合产品改造，则是中小券商面临的难题。

《国际金融报》记者从华泰资管相关人士处获悉，公司会严格根据监管要求推进存量产品整改。海通资管相关人士表示，公司积极履行管理人职责，稳步推进整改计划，践行对金融服务实体经济之责，实现在过渡期内，产品持续监控并积极转型。

实际改造进度不一

2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，资管业务面临资产及负债端双重冲击，关于资管新规延期早有预期。

东吴证券研报显示，资管新规的核心难题在于存量非标资产的处置，宏观经济下行压力下企业还款压力大，如果激进处置又会冲击实体。因此，资管新规自2018年4月发布以来实际执行缓慢，2020年几乎不可能完成目标。

某券商资管人士对《国际金融报》记者表示：“对于资管新规可能延期，业界早有预期。大集合产品公募化改造有序推进的趋势不改，疫情的出现仅是为行业争取到更充分的时间调整改造，但并未说就可以延缓节奏，该继续的还是依然要按照原定计划及步伐推进。金融混业竞争加剧，先发优势变得更为宝贵。”

从实际情况来看，各家改造进度不一。龙头券商中信证券的进度较快，目前已完成5只大集合产品改造；国泰君安资管累计完成4只大集合产品的参公改造；中金公司、广发资管、兴证资管、海通资管等则是推出旗下首只公募化产品。

过渡期延长1年及完善相关配套措施，具有多方面重要意义。华泰证券认为，主要体现在巩固资管新规已取得的化解风险成果，包括资管规模恢复增长、净值化转型平稳推进等；延期1年可使部分资产自然到期，避免因处置风险而产生新的风险，提升对实体经济的支持力度。

同时，健全存量资产处置措施，为金融机构化解处置资产提供更多渠道，利于推动平稳转型；健全激励约束机制，提升金融机构推进资管转型的动力；个案可实施差异化监管，体现政策的灵活性，避免“一刀切”，利于风险平稳化解。

公募牌照申请松绑

伴随新规延期、资管产品整改计划开启，多家券商纷纷谋求公募基金牌照。

此举源于公募牌照申请限制松绑。证监会此前发布的《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》（征求意见稿）拟允许“一参一控一牌”，允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构，这意味着部分券商以及旗下券商资管将拥有申请公募牌照的资格，将推动券商旗下产品公募化改造进程。

一般来说，券商获得公募基金牌照，主要是依托如下几种方式：第一，券商自主申请公募基金资格；第二，成立资产管理子公司，由子公司申请公募基金牌照；第三，出资设立公募基金公司。

证监会信息显示，上海国泰君安资管已抢先于8月13日递交了申请资料，成为新政落地后首家申请公募牌照的券商资管。五矿证券也在排队申请公募牌照的队列中。此外，天风证券、安信证券和德邦证券设立资管子公司的申请已于近期获批。

考虑到中信证券、广发证券、国泰君安等大型券商均无公募基金牌照，在公募化改造及金融混业竞争白热化的态势下，为了更好地发挥主动投资能力优势的核心竞争力，券商获得公募牌照的重要性日益凸显。

不过，虽然资管新规延期、公募牌照申请限制松绑，券商面临的问题和难点依然不少。华东某券商人士告诉《国际金融报》记者：“申请公募基金牌照排队进度或许不一，伴随越来越多的券商加入申请序列，监管指导下的获牌效率提升，在券商眼中就变得尤为重要。同时，还有券商在申请设立资管子公司。当前券商资管子公司数量不到20家，更多的券商仍然未能设立，相关条件是否需配套进一步放宽，还需再行讨论。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved