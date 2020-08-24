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创业板注册制来了 券商迎多重利好

2020年08月24日08:05  来源：人民网－国际金融报　
 

创业板注册制首批企业8月24日上市，创业板迈入2.0时代。券商行业将获益颇多，在投行、经纪、两融等业务方面有望大幅增厚业绩。

根据深交所安排，8月24日，创业板注册制首批企业上市。这意味着创业板涨跌幅20%时代正式到来。

截至8月20日，创业板注册制下已有23家企业注册生效。其中，包括卡倍亿在内的18家企业完成了新股发行，有3家企业于8月21日发行，还有2家企业已拿到注册批文即将启动发行。

目前创业板注册制IPO受理企业已达365家，中信证券、中信建投等头部券商存量业务数量靠前，民生证券、国金证券等中小券商也储备颇丰。

多位分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示，创业板注册制下，券商行业将获益颇多，在投行、经纪等业务方面有望大幅增厚业绩。随着IPO发行效率的提高，券商需要一个更“短平快”获取项目的能力，以及前期更早介入项目的反应速度。

首批上市企业受关注

虽然深交所未公布创业板注册制首批企业名单和家数，但市场普遍预期已完成新股发行的18家企业有望进入首批上市名单。从募资规模来看，18家企业合计募资200.66亿元。

从保荐券商来看，18家企业涉及14家保荐机构，龙头券商保荐数量领先。其中，中信建投保荐的项目最多，共有3家；其次是中金公司和国金证券，保荐数量各有2家。东方承销保荐、光大证券、国泰君安、海通证券、华泰联合、申万宏源承销保荐、民生证券、华龙证券、东莞证券、国都证券、东兴证券各有1家。

8月24日，创业板注册制首批企业上市。备受市场关注的是，创业板股票涨跌幅限制由10%提高至20%，且创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，设置30%、60%两档停牌指标以稳定价格，防止过度波动。涨跌幅限制的放宽，短期有望提振市场情绪，提升市场活跃度，增厚券商经纪业务收入，对券商形成利好。从长远来看，市场的涨跌幅度波动加剧，对于投资者来说，风险也更大。

国盛证券认为，通过参考科创板的情况，预计涨跌幅限制放宽有望小幅提升创业板交易流动性，很难带来系统性的变化。针对部分投资者对于市场波动加剧进而引发恐慌式下跌的担忧，通过对比科创50指数和创业板50指数，可见振幅大致相当，因此预计涨跌幅放宽也很难导致创业板波动率出现明显提升。总的来看，创业板注册制全面落地、创业板涨跌幅限制放宽后，短期或有情绪扰动，但中长期影响不大。

券商“存货量”比较

截至8月20日，创业板注册制已经受理365家拟IPO企业。就保荐机构而言，头部券商和部分中小券商存货数量可观。

《国际金融报》记者统计获悉，中信证券、中信建投保荐项目家数分别是29家、27家，排名第一、第二；国信证券保荐22家拟上市企业，华泰联合、海通证券分别保荐18家、15家；中金公司、国泰君安保荐项目均为11家。

与“三中一华”等头部券商占据大量科创板保荐项目不同的是，创业板注册制下更多是“雨露均沾”，中小券商项目储备数量尤为瞩目。民生证券、国金证券、长江保荐的保荐项目分别是23家、18家、12家，安信证券、东兴证券保荐项目均为11家。

业内人士告诉记者，龙头券商在风控能力、资本实力以及完善的投研体系等方面更具竞争优势，占据大量市场份额跟这些因素有关。

“随着IPO发行效率的提高，券商需要一个更‘短平快’获取项目的能力，以及前期更早介入项目的反应速度。”第三方研究机构透镜公司研究创始人况玉清对《国际金融报》记者指出，创业板注册制对券商行业格局影响有限，因为投行收入在券商整体业务收入占比20%-30%，相比沪深股市其他板块，创业板的投行体量相对较小，因此总体占的份额也少。

“综合来看，创业板注册制将令券商受益。当前券商项目储备多意味着机会多，不过，要用动态的视角来看，这样才会更为完整，短期内的项目储备并不一定决定长期的变化。”申万宏源首席市场专家桂浩明向《国际金融报》记者表示。

增厚投行经纪收入

创业板注册制下，券商将受益颇多，主要在投行、经纪等业务方面大幅增厚券商业绩。

况玉清告诉记者，创业板注册制对券商投行业务有刺激作用。创业板注册制实施之后，企业IPO效率提高，创业板IPO定价上限打破，创业板公司发行市盈率会大幅上升，募资过程中会出现巨额超募，给券商来带增量承销收入。

桂浩明向《国际金融报》记者表示，创业板注册制改革给券商带来很多益处。首先，上市企业的扩容加快，将增厚券商投行业务收入，在创业板项目储备多意味着机会多。但同时也对券商的综合能力提出了考验，因为注册制下是市场化的发行机制，弹性会比较大，避免定价偏离正常也是券商基本职能。

桂浩明认为，创业板注册制也会给券商经纪业务包括两融业务带来好处。随着创业板上市公司数量增加，经纪业务的投资标的也增多，再加上创业板涨跌幅限制扩大至20%，有望提升创业板交易流动性。不过通常来说，更多还是取决于大盘，本身影响可能并不像想象那么大。项目向头部券商的集中还是会比较突出，相应的效果也会比较明显。

“涨跌幅限制扩至20%，交易活跃度会随之提高，对经纪业务方面也会有刺激作用，不过不会太明显，主要是因为目前是T+1的交易机制，再加上创业板在整个沪深市场交投占比不是很大，因此整体影响有限。”况玉清进一步向记者解释。

东方证券指出，随着创业板注册制的落地，将对券商多项业务带来利好。一是加速券商大投行业务转型，促进IPO、再融资、并购重组、直投等业务的融合，同时投行业绩将会加速释放，业务弹性与贡献都将提升。二是提升A股市场流动性与活跃度。创业板注册制下，众多交易制度也跟随变化，新股上市前5个交易日不设涨跌幅，以及所有创业板股票实行常态化20%涨跌幅，都将显著提升创业板市场的流动性，为券商带来增量经纪收入。三是所有创业板注册制下上市股票都将成为两融标的，同时在政策的引导下，战略投资者与机构投资者券源相对充足，且在锁定期内出借意愿较高，利好券商两融业务持续做大做强。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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