股市调整债市回暖 债基价值显现

上半年权益类基金普遍大涨，债券型基金因债市调整而承压。近期股市震荡调整，市场风险偏好上升，债市的投资价值将再次显现。

下半年以来，债市逐步企稳，股市走势持续震荡，一些大资金开始持续净流入债券型基金。

东方财富Choice数据显示，截至8月20日，下半年新成立的债券型基金份额达到3376.04亿份，超过上半年所有新成立债券型基金份额总和，占下半年新成立基金份额比达到41.89%。

业内人士认为，随着股票市场自8月份以来的震荡调整，市场风险偏好上升，债券市场的投资价值将再次显现，从股市净流出的资金或将回归至固定收益类理财产品中。

那么，股债跷跷板效应又来了吗？

发行份额创下新高

在上半年股市结构性行情中，赚钱效应凸显的权益类基金让固收类基金黯然失色。新成立的基金大多数来自权益类基金，混合型基金和股票型基金发行份额占比达67%以上，百亿级别爆款基金更是频频出自混合型基金和股票型基金。

东方财富Choice数据显示，截至8月20日，年内仅有2只债券型基金发行份额突破百亿份，有52只债券型基金发行份额突破50亿份。相比之下，股票型基金和混合型基金吸引了更多资金流入。5只股票型基金发行份额突破百亿份，最高发行份额达到269.67亿份，17只混合型基金发行份额突破百亿份，最高发行份额达到321.15亿份，权益类基金合计59只发行份额突破50亿份。

下半年以来，股市震荡调整，令资金对市场的看法产生较大分歧，已有大量资金借道债券型基金投资债券市场。数据显示，截至8月20日，下半年以来共有89只债券型基金成立，在成立数量上远不及上半年，但发行份额已经超过上半年的3287.15亿份，创下年内新高，达到3376.04亿份，占下半年新发基金份额比达到41.89%，平均新发份额达到37.93亿份，接近上半年债券型基金平均新发份额的3倍。

从下半年新成立的债券型基金类型来看，中长期纯债型基金占多数，且主要采用定期开放式运作，拥有稳定的封闭期通常更容易吸引机构资金流入，已有10只债券型基金发行份额突破80亿份，37只发行份额突破50亿份。

债基业绩逐渐回暖

上半年在权益类基金普遍大涨的情绪压力下，受债市大幅调整、资金大额赎回等情绪面影响，债券型基金净值波动加剧。

数据显示，上半年有150多只中长期纯债型基金、24只短期纯债基金区间收益率为负数（份额分开计算），有些纯债型基金甚至半年跌去了过去一整年的全部收益，部分混合债基依靠可以配置少量股票仓位的优势，保持着同类较高的收益率。

目前来看，上半年出现亏损的部分债券型基金已经利用下半年债市回暖的利好，逐渐收复亏损的“失地”。据《国际金融报》记者不完全统计，上半年亏损超3个点的海富通纯债，下半年以来收益率达到3.36%，目前年内收益率已经转正；亏损超2个点的人保福睿18个月定开，下半年以来收益率达到2.69%，目前年内收益率回正；上半年收益率为负的西部利得聚泰18个月定开C，下半年以来收益率达到2.78%，目前年内收益率接近2%。

中国债券信息网显示，截至8月20日，10年期国债收益率为2.99%，自今年5月初债券市场大幅调整以来，国债收益率上行近50个BP（基点）。一位固收投资业内人士向《国际金融报》记者透露，股市的震荡调整已经让部分资金开始考虑债市的配置，城投类信用债可能会是首选，具有较佳配置机会。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示：“今年上半年，尤其是二季度，债券基金出现了一定的价格波动，不少资金从债券基金流向了股票市场。但是，随着债券基金的波动逐渐回归常态化，且股市本身聚集了一定的获利盘，存在部分股市资金重新流向债券基金的现象，随着中国十年期国债收益率重新返回3%的位置，市场的风险偏好难免会发生一定的分歧，资产分散配置需求也会提升。”

债市短期维持震荡

近期股票市场震荡调整，债券市场能否“跷”起来呢？

郭施亮认为，债券型基金经历了此前的波动走势之后，随着股市逐渐步入震荡期，不排除存在部分股市资金回流至债券型基金的情形，股债跷跷板效应还是存在。“债券市场的走向，一方面取决于利率环境的波动影响；另一方面则受到市场风险偏好的影响，前期股市吸金效应过于明显，如今随着股市逐渐回归平静期，债券基金吸引力会有所提升。”

机构则认为，债券市场短期会有利好，但还将维持震荡走势。

利率债市场方面，南京银行认为，从基本面和政策看，债券尚没有趋势性机会，利空主要集中于三季度债券供给压力较大，利多可能来源于经济恢复继续放缓、中美关系恶化等因素。总体而言，预计短期内货币政策仍然保持中性，债券维持震荡走势。

德邦基金认为，随着国内局部疫情反复，地产政策收紧，后续经济复苏可能放缓，基本面边际放缓，短期内对债市利好，利率仍有机会，注意安全边际。信用债经过前期调整后，配置价值有所显现，信用债仍推荐票息策略，把握确定性的收益，但需要控制久期。

除了权益投资和固收投资外，摩根士丹利华鑫基金固定收益投资部葛飞认为，可转债作为兼具股性和债性的投资品种，加上自2019年以来供给的增加，可选范围的扩大，受到了投资者的高度重视，成为“固收+”策略必不可少的配置选择。

(责编：李都也(实习生)、李栋)