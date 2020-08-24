酣战创业板注册制  公募基金掀“打新”潮

分享创业板注册制“打新”盛宴，公募基金兵分两路，抢占先机。在上市前5个交易日不设涨跌幅限制的情况下，参与打新的基金收益将如何？

深圳经济特区成立40周年之际，创业板也将开启注册制时代。

深交所日前宣布，计划于8月24日组织创业板注册制首批企业上市。作为A股市场最重要的机构投资者之一，公募基金早已蓄势待发。

创业板“打新”盛宴

“打新”盛宴激战正酣。增厚收益的“诱惑”下，公募基金兵分两路、抢占先机。

一边是11只为注册制改革量身打造的创业板主题基金陆续发行。截至8月18日，已有6只基金宣告成立，募集金额合计137.36亿元。

相较于普通的创业板基金，目前发行的创业板主题基金均设置了两年定期开放机制，旨在获得创业板战略配售资格。同时，这些基金还可以通过新股申购和二级市场来参与创业板。

另一边，非战略配售基金同样打新热情高涨。截至8月18日，创业板注册制下已有美畅股份、锋尚文化等18家企业完成新股发行，公募基金几乎逢新必打。

美畅股份公告显示，共有4399只产品参与初步询价报价，涉及安信、景顺长城、国联安基金、农银汇理、鹏扬基金等70余家公募基金；锋尚文化则获得4416只产品的初步询价报价，睿远成长价值混合、富国天惠精选成长混合等公募基金均在竞争之列。

在新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制的情况下，能给打新的基金带来多少增厚收益？

格上财富高级宏观分析师张婷在接受《国际金融报》记者采访时表示，可以参考科创板上市首日的涨跌幅进行判断。从科创板已经上市的个股来看，上市首日的平均收益大概为140%，而不同规模的创业板基金可以取得的收益有所差别，一般而言，增厚收益大概率在2%-9%之间。

华泰证券研报分析，假设创业板全年融资规模为400亿-800亿元，新股涨幅为80%-120%，有效报价比例80%，在产品规模2亿元、各产品均顶格申购的情况下，测算五类优先配售对象（公募、社保、养老、保险、年金）和其他配售对象的打新收益率区间分别为1.94%-5.78%、0.61%-1.84%。融资规模的扩容有望直接推动收益提升，且收益率随着产品规模的减少而逐步抬升。

机遇与挑战并存

进入注册制时代后，创业板迎来新机遇。

“回顾中国资本市场发展史，重大制度改革往往有效驱动市场风险偏好的提升。”博时基金向《国际金融报》记者表示，整体看，创业板注册制将极大地推动制度公平性，优秀的企业将更多凭借自身能力，在市场竞争中脱颖而出，并获得更多金融资源，形成市场化资源配置的良性格局。

一方面通过实行注册制，上市标准和流程将更加规范化和制度化，具备竞争力的优质企业将能够更快触达资本市场进行便利融资，从而成长壮大；另一方面，市场将发挥资源配置的决定性作用，优质资源将更多向优质企业集中，规避劣币驱逐良币的困境。

挑战同样存在。张婷指出，创业板进入注册制时代之后，最明显的变化就是壳价值会逐渐降低甚至消失，叠加每天涨跌幅限制扩大至20%，股价的波动也会相应加大。

“这意味着创业板个股会逐渐回归到基本面上，真正的好公司会更受资金青睐。市场也会逐渐用脚投票，给到好公司更多溢价，而差的公司会逐渐退市。”在张婷看来，如何选到优质的创业板个股尤为重要。

南方创业板2年定开拟任基金经理应帅表示，长期看好创业板，理由有二：

首先，创业板聚焦于国家经济转型的需要，服务于国家战略。传统经济在过往走了十几年后，目前比较难以维持原有的经济增长模式，所以必须有一些新兴产业出现，带动整个经济的升级换代，创业板就聚集了大量的新兴产业。

其次，创业板2015年曾经出现过大牛市，但在2018年也出现了业绩爆雷，可以看到在2018年创业板的业绩触底之后，2019年开始四个季度的反弹，今年也开始在爬坡的过程中。未来创业板的整体业绩向好趋势比较明确，为投资创业板提供了比较好的机会。

投研框架调整升级

为了更好地适应创业板注册制，基金公司对投研框架进行了升级。

博时基金表示，将参考现有科创板研究框架进行调整，具体分为三方面：

一是加强对处于产业周期早期的科创企业进行研究定价，从技术、产品、渠道多维度进行考察，加强对企业技术路线、专利和技术壁垒的研究，突出科创研究特点。

二是加强全球比较、科创板对比研究，创业板新上非盈利公司的研究和估值定价向科创板和纳斯达克等海外成熟市场进行借鉴。

三是估值指标增加更丰富的P/S（市销率）、P/FCF（市值/自由现金流）、EV/EBITDA（企业价值倍数）、产业市值比等指标评估公司价值，而不是只用PE（市盈率）指标，重视企业的自由现金流而非单纯的净利润这一会计指标。

应帅认为，要做好创业板的投资，首先，要有一个比较完整的公司调研体系，以及对公司整体理解的框架。其次，想要获得超额收益，基金经理必须勤勉、谨慎地工作，只有勤勉工作，不断调研上市公司，才能选到真正优秀的成长标的。

万家创业板2年定开拟任基金经理黄兴亮表示，将立足中长期，积极选择未来有倍数成长空间的公司，重点关注科技创新方向，包括核心半导体、医药研发、人工智能、云计算细分领域，“这些行业受到政策重重推动，市场空间很大，业绩正在逐渐兑现”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)