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警惕"特供"商品背后销售陷阱 卖家打着"拍卖"幌子搞直售

2020年08月24日08:13  来源：经济参考报
 
原标题：警惕“特供”商品背后销售陷阱

　　据报道，记者近期发现，多家网络平台上有卖家经营“专特供”名酒，而此类酒品卖家大多数采取打着“拍卖”幌子搞直售的方法。卖家这种操作旨在逃避对酒品质量与消费者权利承担法律责任。

　　对此，网民认为，部分商家在网络平台销售法规政策禁止售卖的物品且涉嫌虚假宣传、不正当竞争，监管部门可对其处以行政处罚。网络平台应采取更积极的技术手段，对违规交易实施监管，真正尽到合理审核义务。

　　网民“吴应海”指出，为了提高知名度，增加销售量，生产厂家故弄玄虚，大打“特供”、“专供”牌，欺骗消费者。工商部门应痛击“特供”、“专供”之风，加大市场检查力度，从严执法，让假“特供”、“专供”被围剿。

　　网民“程军”表示，目前网售“特供”产品涉及商品包装、标签内容及广告宣传“三大问题”，呼吁相关部门加强针对性整治特别是网络商品交易行为的监督检查、网上广告监测和酒类经营者备案登记及溯源制监管。

　　“以标榜‘专特供’为荣，背后是官僚主义和特权思想。”网民“王旭”建议，各级监察委可将此类现象纳入日常监督重点，通过巡视巡查、信访处理等发现线索，消除特权思想、警惕奢靡之风、防止利益输送。（记者 李奕蕾 整理）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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