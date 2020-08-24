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银保监会：银行利润下降有两方面原因

罗逸姝

2020年08月24日08:14  来源：经济参考报
 

8月22日银保监会在官网发布答记者问，其中提到，上半年银行业净利润下滑主要是因持续向实体经济让利，加大力度处置不良和拨备计提两方面原因。同时，银保监会将继续指导银行保险机构提高服务实体经济质效，在稳增长的同时，做好防风险各项工作。

近期银保监会公布数据显示，2020年上半年，商业银行累计实现净利润1万亿元，同比下降9.4%，增速较去年同期下降15.86个百分点。银保监会新闻发言人表示，银行业净利润下降主要有两方面原因：一是持续向实体经济让利。今年以来，银行保险机构统筹兼顾近期和长远利益，按照商业可持续原则，通过降低利率、减少收费、财务重组和贷款延期还本付息等措施，前7个月已向实体经济让利8700多亿元。二是不良处置和拨备计提力度加大。上半年银行业金融机构累计处置不良贷款1.1万亿元，同比多处置1689亿元。

银保监会新闻发言人指出，银保监会注重引导各类银行保险机构按照成本可算、风险可控、商业可持续的原则开展普惠金融业务。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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