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坚定“房住不炒” 重点房企资金监测和融资管理规则确定

2020年08月24日08:14  来源：经济参考报
 

　　住建部、人民银行网站23日发布消息称，于8月20日在北京召开重点房地产企业座谈会。会议指出，为进一步落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理制度，增强房地产企业融资的市场化、规则化和透明度，人民银行、住房城乡建设部会同相关部门在前期广泛征求意见的基础上，形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。

　　会议强调，市场化、规则化、透明化的融资规则，有利于房地产企业形成稳定的金融政策预期，合理安排经营活动和融资行为，增强自身抗风险能力，也有利于推动房地产行业长期稳健运行，防范化解房地产金融风险，促进房地产市场持续平稳健康发展。此外，会议还就完善住房租赁市场金融支持政策体系，加快形成“租购并举”住房制度等进行了研究。

　　贝壳研究院高级分析师潘浩表示，此次座谈会释放了坚定“房住不炒”和“稳地价、稳房价、稳预期”的调控方向信号。面对“复杂严峻”的经济形势，房地产行业需要发挥“稳定器”的作用。由于各地各区域从疫情影响中恢复的速度、程度存在差异，偏热则防风险、偏冷则适度支持，加强区域协同，是房地产政策调控的整体方向。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此次会议核心点在于，首次从房企的角度谈了长效机制，这样长效机制包括市场、监管和企业三方面，内容更加饱满。他同时表示，“建立重点房地产企业资金监测和融资管理规则”不是打压开发商，而是希望更多地从融资角度去规范开发商未来的发展。

　　防范房地产金融风险是金融防风险的重要一环。日前，中国银保监会主席郭树清撰文指出，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。文章称，房地产金融化泡沫化势头得到遏制。近年来，各地区各部门根据“房住不炒”和“一城一策”精神，优化金融资源配置，严防资金违规流入房地产市场。2019年与2016年相比，房地产贷款增速下降12个百分点，新增房地产贷款占全部新增贷款的比重下降10个百分点。既满足房地产行业平稳发展的正常需要，又避免因资金过度集中出现更大风险。但郭树清在文中也称，在资金面宽松背景下，企业、居民、政府都可能增加债务。利率下行一致性预期强化后，有可能助长杠杆交易和投机行为，催生新一轮资产泡沫。一些地方的房地产价格开始反弹，金融资源有可能再次向高风险领域集中。

　　恒大研究院首席房地产研究员夏磊表示，下一步，将发挥房地产长效管理调控机制的逆周期调节作用，以保持市场平稳，发挥好房地产的压舱石作用和实体经济功能。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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