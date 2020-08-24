全球央行年会召开在即 美货币政策成焦点

由堪萨斯城联储主办的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月27日至29日举行。由于新冠肺炎疫情的缘故，本次杰克逊霍尔全球央行年会将首次以线上的形式举行。市场人士将根据会议成果判断未来一段时间内主要央行货币政策倾向。

美联储政策走向成焦点

杰克逊霍尔全球央行年会素有“全球央行政策晴雨表”之称。本次会议的主题是“展望未来十年：对货币政策的启示”。和往年一样，各主要央行行长们将发表演讲。不过，对于全球央行而言，今年是一个特殊的年份。由于新冠肺炎疫情的冲击，上半年全球央行采取了史无前例的宽松措施，越来越接近政策极限，市场将格外关注各央行如何应对当前以及以后的挑战，尤其是可能会选择如何退出。

其中，最受关注的是美联储主席鲍威尔将在会上发表题为“货币政策框架评估”的讲话，这将成为美联储政策行动的风向标。这次会议也是鲍威尔自7月下旬美联储货币政策会议以来的首次公开露面。

市场分析人士预计，鲍威尔将进一步阐明有关长期目标和货币政策策略的声明中即将发生的变化。投资者将试图从鲍威尔的讲话中探寻美联储对于改变通胀目标设想的细节，以及对美联储政策框架调整的进一步想法。这些细节会暗示，美联储此轮坚持激进的超级宽松刺激政策的时间到底会有多长。

疫情暴发后，美联储将利率下调至零，并购买了数万亿美元的债券，以稳定金融市场，促进投资和就业。

国际货币基金组织（IMF）表示，美国历史上持续时间最长的经济扩张被疫情打乱，近1500万美国人因此失业。尽管美国政府为经济提供了前所未有的政策支持，但美国经济前景存在巨大不确定性，经济恢复至疫情前水平可能需要很长时间。

最新公布的美联储7月会议记录显示，美联储对经济前景预期偏悲观，认为不确定性较大。会议纪要显示，决策者们对于利率前瞻性指引的表述趋于推迟和模糊，美联储进入政策观察期。

自2018年底以来，美联储决策者一直在研究新框架。他们担心，全球范围内的低通胀和低利率将使其使用现有策略来应对未来衰退的难度更大。分析人士认为，此次会议上鲍威尔的处境非常微妙，他可能想说明有关框架评估如何逐步达成共识，但不会太明确地说出他们将在9月会议之后宣布的内容。

央行致力促进经济复苏

除了美联储主席鲍威尔发表讲话外，年会还将探讨其他央行将如何面对全球经济所面临的问题。

随着疫情在部分国家和地区受到控制以及前期采取的一系列支持经济的政策发挥作用，多国央行表示，在继续维持宽松货币政策的同时，将放缓货币进一步宽松的步伐。另一方面，鉴于实体经济复苏面临的压力仍然较大，需要财政刺激与货币宽松加以支持，叠加全球地缘政治格局不确定性上升，各国央行在近期内仍将以宽松货币政策来支持经济复苏。

欧洲央行在其最新政策会议纪要中表示，在发达和新兴市场经济体中，金融状况正以缓慢但稳定的速度接近疫情前的水平，这也反映在全球股市的强劲复苏上。在欧元区主权债券市场，疫情前的融资条件基本上已经恢复。

欧洲央行委员会一直在避免深化负利率。纪要还透露出当前的预期是充分使用紧急抗疫购债计划（PEPP）额度，并且部分委员认为额度应为上限，而非目标。就目前而言，资产购买计划的规模和速度已然足够。一些分析人士认为，预计欧洲央行不会进一步放松货币政策，在9月份的会议上，管理委员会将能够更好地重新评估货币政策立场及其政策工具。

但鉴于欧元区的失业率持续上升以及可能出现一波企业破产潮，也有欧洲央行官员暗示可能在今年秋季推出新的货币刺激措施，以支撑经济增长。

日本央行行长黑田东彦日前表示，尽管存在极大的不确定性，日本和海外经济可能会从今年下半年开始逐渐好转，但预计改善的步伐将是缓慢的。日本央行准备在必要时“毫不犹豫地”加大货币刺激力度，以缓解疫情对经济的冲击。

不过，由于日本政府2.2万亿美元的经济刺激计划令国债供应大增，本财年发行量料将会增加近三分之二，加大了日本央行的购债压力。

其他发达国家央行如英国、澳大利亚央行，以及新兴经济体央行也对经济复苏审慎乐观，预计将继续维持宽松货币政策。

市场等待修正方向

今年杰克逊霍尔央行行长会议前的这一周，各种消息不断刺激市场神经：美联储会议纪要“鸽派”信号不及预期、拜登正式接受民主党总统候选人提名、欧洲出现疫情二次暴发迹象、英国与欧盟的脱欧谈判进展甚微、贸易会谈扑朔迷离……

在巨大的不确定性影响下，市场走势大起大落：据报道，美元指数触及逾两年低位92.13之后，又最高反弹至93.50；现货黄金在反弹至2000美元上方之后，遭遇猛烈抛售，单周振幅超100美元；外汇市场英镑的走势惊人。

另一方面，欧洲央行20日表示，从9月1日起，欧洲央行与英国央行、日本央行和瑞士央行将共同降低7天期美元信贷供应频率，从每周三次降至每周一次。这是四家央行今年第二次调降美元流动性操作频率。主要央行决定联手缩减向市场提供美元流动性的市场操作频次，认为这项在疫情最严重时期引入的旨在避免美元流动性告急的应急举措现已不再必要，显示全球金融环境逐渐好转，美元流动性紧张问题已有缓解。

本周，一系列重要经济数据即将公布，包括美国第二季度国内生产总值（GDP）修正值、8月咨商会消费者信心指数、欧元区工业景气指数、德国第二季度GDP、多国物价指数等。市场将借助经济数据研判各国经济形势，并通过央行行长年会把握政策动向，做出相应调整。

(责编：李都也(实习生)、李栋)