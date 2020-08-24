发挥桥梁引领作用 推动长三角一体化迈向新格局

今年8月20日，习近平总书记在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会，再次强调“一体化”“高质量”两个关键词。习近平总书记强调，在当前全球市场萎缩的外部环境下，必须集中力量办好自己的事，发挥国内超大规模市场优势，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。长三角区域要发挥人才富集、科技水平高、制造业发达、产业链供应链相对完备和市场潜力大等诸多优势，积极探索形成新发展格局的路径。

多位业界专家一致认为，座谈会进一步表明了我国持续推进更高水平对外开放的坚定决心，也展现了我国坚定支持经济全球化、推动建设开放型世界经济的鲜明态度。

在疫情和全球市场萎缩的背景下，长三角地区如何用日益畅通的“小循环”来促进国内“大循环”、推动国内国际“双循环”，如何发挥联通国内外市场、勇当科技创新先锋作用，如何更好提高政策协同，让要素在更大范围畅通流动？对此，人民网财经邀请权威专家予以解读。

率先形成新发展格局 以“小循环”促“双循环”

长三角覆盖区域约占国土面积4%，经济总量却占全国1/4，是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，近年来对内吸引、对外示范作用日益凸显。

如何下好长三角一体化这一先手棋，长三角的畅通循环对促进国内大循环、推动国内国际双循环有何助力作用？

在上海交通大学上海高级金融学院副院长朱宁看来，长三角地区较国内其它地区拥有两个明显优势：一是该区域人均收入水平较高、消费能力较强，消费对区域经济增长的贡献率接近发达国家一般水平，对全国经济增长模式向消费主导型转变有一定引领作用；二是长三角地区人员密集度高，产业布局比较完备，上海作为龙头与其它长三角地区合作协同空间较大，为国内大循环提供了一个样本。

“长三角区域要坚持全方位高水平扩大对外开放，在坚持开放基础上，为对冲国际经贸变局，实施有效的‘双循环’发展策略。”上海财经大学自由贸易区研究院院长赵晓雷认为，长三角地区特别要发挥强大制造业优势和先进科技优势，先行先试以核心企业为龙头、以产业链嵌入合作为纽带的区域内循环OEM（代工）产业示范园区，制定实施《长三角区域内循环OEM产业链发展规划》，列明产业链嵌入企业的业务识别条件，对进入发展规划的产业链嵌入企业实施一体化政策支持，区域内循环的OEM经营模式既能有效对冲跨境产业链断裂风险，更能促进要素资源在区域内有效配置，积极探索形成新发展格局的路径。

勇当科技创新先锋 打造联通国内外市场重要桥梁

勇当我国科技和产业创新的开路先锋、努力成为联通国际市场和国内市场的重要桥梁，这是习近平总书记在座谈会上对长三角地区提出的新要求。

这份底气来自哪里？西南财经大学教授汤继强表示，长三角地区拥有上海港、舟山港两大深水港，有利于广阔腹地以制造业为主导产业的城市以低运输成本将产品外运，参与全球贸易。同时，密集的河道网络也利于对内贸易的开展，从地理条件来讲，长三角具备联通国际市场和国内市场的潜力。此外，上海作为国际金融中心，对于全球资产配置、吸引外资、助推中国多层次资本市场的发展和完善都具有一定引领作用，并对周边地区形成辐射带动作用。

此外，长三角地区还是中国高等院校和科研机构较为集中的区域之一，在人才培养和创新研发方面具有一定优势。在这一背景下，长三角地区在提供优质产品的同时，如何提供高水平科技供给，支撑全国高质量发展？

商务部国际贸易经济合作研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰认为，一是破解制约科技攻关的体制机制问题，例如，破除制约技术、数据、人才等高端要素资源自由流动的体制机制障碍，为提供高水平科技供给、支撑全国高质量发展集聚高端要素。二是做好技术攻关和技术转化，要聚焦重大科技创新平台，加强关键技术突破和应用，创新科技体制机制，完善科创板引领的科技金融体系，把科技成果转化为现实生产力。

紧扣一体化、高质量 让要素在更大范围畅通流动

实施长三角一体化发展战略为什么要紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词？

国研新经济研究院执行院长朱克力认为，长三角地区整体发展基础和发展态势良好，但是在技术、数据、劳动力等要素流动和配置方面还有进一步提高的空间，为此三省一市可以共同探讨政策协同机制，如在数据互通、信息共享、技术标准、环保奖惩以及人才流动等方面，以一体化的思路打破区域间发展的壁垒，实现要素的最优配置和创新组合。

“长三角更高质量一体化需要实现行政区经济向区域经济转型。”赵晓雷表示，区域经济一体化要求市场在资源配置中起决定性作用，形成开放、竞争、有序的一体化大市场，实现资源合理流动和有效配置，优化区域分工合作体系，降低区域商务成本和生产成本，提高全区域的经济社会发展效率和质量。紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，一个核心问题是要创新跨行政区划一体化治理模式和体制机制，满足更高质量一体化行政治理的规制、效率、稳定性要求，由分割式管理向一体化管理转型。

在汤继强看来，目前，长三角一体化发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家战略都处于我国形成双循环新发展格局的重要地位，而长三角一体化战略具有重要的头部作用，也利于形成陆海内外联动、东西向双互济的战略新局面。从更大程度发展着眼，区域一体化和政策协同是高质量发展的关键，也是助力解决东中西部区域协调发展的重大战略举措。

(责编：栗翘楚、杨曦)