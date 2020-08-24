25日大兴机场将再迎航班转场 涉及东航、南航91个航班

人民网北京8月24日电 （记者乔雪峰） 8月25日，大兴机场将迎来东航、南航部分航班由首都机场转场至大兴机场，这是继上半年航班转场之后大兴机场今年的第二次航班转场。

“此次转场大兴机场，东航和南航计划转场航班量分别为40班和51班,共计91班。”大兴机场运行管理部运行规划业务经理杨宇接受记者采访时指出，本次转场完成后，东航及旗下中国联合航空在大兴机场航班运行量，占其在京航班总量87%左右。南航完成本次转场后，其在北京航班运行量已有80%转场至大兴机场。

南航北京分公司副总经理包欣灿告诉记者，此次南航转场的国内航班主要涉及新疆、东北、湖南方向，约占南航在京航班量的20%，乌鲁木齐、沈阳、哈尔滨、长春、长沙等地往返北京的航班将全部转场到大兴机场运行。

包欣灿表示，转场后，南航集团（含厦航、河北航）在大兴机场计划日均航班量超330个班次，通达48个航点，覆盖全国主要城市，南航集团（含厦航、河北航）在大兴机场的运力份额将超过40%，未来将承担大兴机场50%航空旅客业务量。

东航北京地面服务部副总经理董斌接受采访时表示，根据计划，本次转场会平移北京首都-上海浦东、西安、兰州、银川、西双版纳、宁波、昆明、兰州、嘉峪关、南京、武汉、无锡等12个城市的往返航班至大兴机场。其中兰州、西双版纳、无锡、嘉峪关、银川等5地将成为大兴机场东航国内航班运行的新增航点。

据董斌介绍，本次转场中，东航结合前期大兴机场航班运行保障经验，提前组织完成转场人员业务培训，按照常态化疫情防控的相关要求，重点对大兴机场地面运行安全、转场后的航班计划变更部分进行宣贯学习，并对人员保障能力、航班变化情况、各类运行关键点等进行全面评估，及时做好执飞转场航班机组的工作提醒，确保转场工作安全、有序完成。

由于南航、东航等航空公司在大兴机场和首都机场“两场”运营。提醒广大旅客和接送机的亲友务必提前确认出发或到达机场，以免误走机场。

“根据机场运行情况，后续或将启动第二、第三阶段航班转场，初步预计南航、东航、上航、国航等相关航空公司150余个航班将从首都机场转场至大兴机场。”杨宇表示，如果按计划顺利完成三个阶段航班转场，大兴机场预计执飞国内航线440条，通达国内136个城市，通达性、辐射能力大幅提升，将进一步推动京南和京津冀地区复工复产，为京津冀协同发展和雄安新区建设提供强有力的支撑。

目前，大兴机场执行次日航班及旅客“一日一研判”机制，根据旅客量预测，发挥多点值机优势，结合航班数量协调各驻场单位合理调整出入口、值机柜台、自助设备等资源开放时间及数量，实现资源动态调配。

对此，大兴机场航站楼管理部运行管理业务经理张春源表示，针对此次航班转场，新增8条智能安检通道，旅客出港高峰时段国内安检通道最多可开启42条，试点推进“OneID”服务，方便旅客低碳、便捷、高效出行。

在公共交通方面，大兴机场公共区管理部运行服务业务经理牛全伟接受采访时表示，在面对大客流及特殊天气时，将视情采取加密班次、延长运营时间等措施；提升出租车的保障能力，优化资源将出租车蓄车保障能力提升至1600余辆。省际巴士方面，加密唐山线和廊坊线发车频次，并在8月18日新开沧州线路。此外，北京市内巴士将根据客流量适时加密班次，充分保障晚进港旅客。

据安保公司大兴机场分公司航站楼安检部副经理谷振江介绍，目前大兴机场对所有进入航站楼的人员实施健康码查验，“北京健康宝”健康码的状态为“未见异常”、体温检测未见异常方可进入航站楼。同时，提醒广大出京旅客一定要关注目的地政府防控要求。

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