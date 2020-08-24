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花落名家！荷花酒商标之争终有定论 认准正品再不怕被坑

2020年08月24日14:45  来源：中国商网
 
原标题：花落名家！荷花酒商标之争终有定论 认准正品再不怕被坑

　　“荷花开后西湖好,载酒来时。……烟雨微微,一片笙歌醉里归。”赏荷与饮酒,总是能在古诗词里组成美好的意象,也成为人们心中的留恋与向往。于是荷花酒顺势而生,它的出现获得了诸多酒友青睐,然而它的畅销也让“荷花”陷入真假难辨的泥沼。

　　近日,记者从贵州荷花酒业内部获悉,该酒企与河北中烟联合申请的荷花酒类商标已经获得核准注册。也就意味着由河北中烟、华致酒行、贵州荷花酒业所共同经营的荷花酒,自然成为了中国市场上唯一的正品荷花酒,白酒市场众说纷纭的真假荷花酒之惑,也随之盖棺定论。

　　溯源真正的荷花酒

　　据悉,真正的荷花酒厂历史可追溯至清朝道光年间,最初是茅台镇上的一家老酒坊。正宗荷花酒产自茅台镇7.5平方公里内优质地带——0.6平方公里仁溪沟谷黄金产区,取水美酒之河赤水河,选用当地海拔500米以上红缨子高粱为主要原料,恪守传统大曲坤沙12987酱酒酿造工艺,历经5年存储老化方能上市,同时具有酱香突出、初喝不冲等特点。

　　1935年,荷花酒厂曾为红军驻所地,见证了红军三渡赤水的历史时刻。2015年,钓鱼台国宾馆在国家抗战胜利70周年纪念活动中,将荷花酒作为专用酒。

　　党的十八大后,随着家喻户晓的荷花烟重获新生,河北中烟(荷花烟生产方)、华致酒行、贵州荷花酒业(荷花酒生产方)于2018年共同开发“荷花”品牌。荷花酒自此迈入黄金时代。

　　“遍地荷花”商标侵权几时休?

　　哪里有市场,哪里起纷争。由于荷花酒一路畅销,效仿者层出不穷,市场上开始出现来自各种酒厂的荷花酒。这些荷花酒规格相似,包装也是大同小异,几乎都是以绿色为基调,配以荷花图案。但仔细辨别发现,这些荷花酒的厂家来自四海八方,以低于市场价几十倍的价格售卖。“李逵”“李鬼”一时傻傻分不清楚,消费者屡屡踩坑,叫苦不迭。随着荷花商标的成功注册,其他产品如再使用“荷花”商标,将构成侵权。

　　“荷花”商标之争终于落幕。荷花酒业官方表示,将以获得商标为契机,继续秉持匠心,恪守大曲坤沙酱酒酿造工艺,在追求更高产品品质的同时,针对市场上的侵权产品,发布维权声明,在全国范围内展开代号为“清风行动”的强有力维权行动,运用法律武器,维护企业自身合法权益。

　　“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。”“荷花”品牌正如同荷花品格,一场纷争之后回归清白。据悉,在经过市场管控之后,“荷花酒”鱼龙混杂的乱象有所收敛,销售渠道也更加完善。

　　这也带给行业诸多启示。尤其是白酒行业,一杯好酒的诞生需要真心、真诚,需要经得住时间的考验。投机取巧的侵权行为或许可得一时之利,但最终的结局注定损人不利己。

　　作为百年酱酒品牌的“荷花”,其品牌效应与品质是无法被替代的核心密码。期待荷花酒以领袖品质引领酱香新时代,逐步提高荷花品牌的产品价值和品牌形象,推动中国白酒市场繁荣发展。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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