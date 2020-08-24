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一揽子税收举措加速落地 助力企业出口转内销

孙韶华

2020年08月24日14:50  来源：经济参考报
 
原标题：一揽子税收举措加速落地 助力企业出口转内销

　　一揽子税收举措加速落地 助力企业出口转内销

　　今年以来，国家出台加快准入、搭建平台、提升便利化水平等一系列政策措施，在鼓励企业拓展国际市场的同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，着力帮扶外贸企业渡过难关。记者采访了解到，税务部门从落实落细税费优惠政策、进一步便利企业办税、税收大数据“搭桥补链”等方面发力，助外贸企业“转场”突围。一揽子全力支持出口企业开拓国内市场的税收举措正在加速落地。

　　今年上半年，厦门威迪亚科技有限公司累计实现销售额2.86亿元，其中国内市场销售额1.53亿元，占比首次超过国际市场份额。

　　威迪亚公司研发总监黄峻表示，税费优惠政策让公司有了较为充足的“转场”资金。黄峻介绍，公司目前已享受社保减免、增值税税率下调和出口退税率提高等税费优惠政策红利近990万元，作为高新技术企业，公司去年投入的可加计扣除研发费用1700多万元还可享受到近300万元的税收优惠。

　　遭遇外贸订单骤降过半冲击，江苏扬州曙光牙刷厂计划将多余的外贸产能转移到内销市场上来。“税务部门针对我们的特点详细介绍了相关税费优惠政策，同时加快了出口退税办理速度，帮助我们迅速回笼资金，为我们转战国内市场提供了有力支持。今年以来，我们已享受出口退税180多万元。”曙光牙刷厂负责人屠新业介绍。

　　国际疫情持续，让许多“来料在外、销售在外”的综合保税区企业受到较大波及。如今，这些企业纷纷借助综合保税区增值税一般纳税人资格试点等政策，抓紧开拓国内市场，依靠国际国内“两条腿”走路。

　　重庆明峰医疗设备有限公司是重庆江津综合保税区入驻企业。该公司总经理张进生介绍，通过税务部门搭建的快速办理通道，企业很快获得增值税一般纳税人资格，具备了“双重身份”，既能享受对外保税政策，又能享受国内采购进项增值税全额抵扣等政策红利。目前，该企业已和国内企业达成了价值5000万元的销售意向。

　　在包括税费优惠在内的一系列政策扶持下，越来越多的外贸企业正在加速推进转内销，且步伐越来越稳健。广东省税务局数据显示，广东地区出口企业内销于4月突破了去年同期水平，5月内销金额与4月基本持平，6月内销金额同比增长3.8%。其中，通信设备制造行业、纺织服装行业、电机制造行业出口转内销增长明显。

　　全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，税务部门落实落细出口转内销企业可享受的税费优惠政策，同时通过深化“放管服”改革，进一步扩大“一网通办”和“非接触式”办税事项范围，精简优化办税手续，缓解了企业资金压力，稳定了企业出口转内销的信心。(记者 孙韶华)

(责编：夏晓伦、毕磊)
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