“经济特区40年@治理现代化”网络主题宣传活动在深圳启动

人民网深圳8月24日电 （任妍）今日，“经济特区40年@治理现代化”网络主题宣传活动在广东深圳启动。活动由中央网信办网络新闻信息传播局（网络理论传播局）主办，国家发展改革委地区经济司、国务院发展研究中心办公厅协办，广东省委网信办、福建省委网信办、海南省委网信办、新疆维吾尔自治区党委网信办和中国经济网承办。

会上，中央网信办、国家网信办副主任杨小伟，深圳市委副书记、深圳市长陈如桂出席启动仪式并致辞。国家发展改革委、国务院发展研究中心有关部门负责人，广东、福建、海南等省网信办负责人，中国社科院等学术机构专家学者，人民网等中央重点新闻网站、求是网等重点理论网站和中国改革报、中国经济时报等财经媒体记者，参加启动仪式。

中央网信办、国家网信办副主任杨小伟在致辞中说，通过此次网络主题宣传活动，进一步宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，深入宣传贯彻习近平总书记关于深化改革开放、关于经济特区建设的重要讲话和重要指示精神，以“治理现代化”为切入点和主题，通过深入调研和实地走访，充分展现经济特区建设发展对推进我国国家治理体系和治理能力现代化的实践价值和历史意义，积极讲述彰显“中国之治”制度创新、实践创新和理论创新的精彩故事。充分宣传经济特区在体制改革中的“试验田”作用、在对外开放中的重要“窗口”作用，突出宣传经济特区建设发展对推进国家治理体系和治理能力现代化的理论价值和实践意义。

深圳市委副书记、深圳市长陈如桂在启动仪式上致辞说，深圳40年发展的生动实践，是改革开放以来我国实现历史性变革、取得历史性成就的精彩缩影，充分证明党中央关于兴办经济特区的战略决策是完全正确的，充分证明改革开放是正确之路、强国之路、富民之路，充分证明我国制度和治理体系的巨大优越性和强大生命力。站在新的历史起点上，深圳将朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例。

启动仪式后，著名经济学家樊纲等专家学者分别就经济特区之“特”如何深刻影响中国，从经济特区看中国特色社会主义“四个自信”，以改革开放为动力、以制度创新为核心的“前海模式”等话题作主旨演讲和经济特区治理经验分享交流。

与会专家认为，当今世界正处于百年未有之大变局，我们面临着难得的历史机遇，也面临着一系列重大风险考验和不确定性问题。以深圳建设中国特色社会主义先行示范区、海南建设自由贸易港、在新疆设立喀什和霍尔果斯经济特区等为标志，经济特区站在改革开放再出发的新起点上，必将在更高水平、更高层次、更广领域中承担起新时代重大责任，肩负起坚持和完善中国特色社会主义制度，为推进国家治理体系和治理能力现代化探索新实现路径的历史使命。

据悉，“经济特区40年@治理现代化”网络主题宣传活动的线上传播，已从8下旬开始并将持续几个月。8月24日到8月31日，参加线下活动的专家学者和媒体记者将实地走访深圳、珠海、厦门、汕头、海南等5个经济特区。将通过调研、采访等方式，突出理论特色，形成理论文章、短视频等作品，并开设微博话题#经济特区40年#与网民互动，综合运用图文报道、全景VR展示等融媒体形式进行全方位多样态传播，全面报道经济特区40年的改革成就以及创新实践。

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