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以窗口精神，致敬深圳经济特区建立40周年

2020年08月24日16:00  来源：人民网-财经频道综合
 

1984年，中国社会主义改革开放和现代化建设总设计师邓小平指出：特区是个窗口，是技术的窗口，管理的窗口，知识的窗口，也是对外政策的窗口。2018年，习近平总书记再次强调窗口的重要意义：既是向世界展示我国改革开放成就的重要窗口，也是国际社会观察我国改革开放的重要窗口。

站在深圳经济特区40周年的历史节点上，一部《窗口宣言》展现了中国的窗口精神。

窗口：40年最重要的中国意象之一

影片开篇极具震撼力，场景简单，却把当前世界“经济全球化遭遇不小波折，保护主义、单边主义抬头，多边主义和自由贸易体制受到冲击”的局面表现得淋漓尽致。而中国40年来不断扩大对外开放，窗口越开越大，从引进来到走出去，不断给世界经济带来新活力。

正如尤瓦尔·赫拉利在《今日简史》中所说的：“正在崛起的中国，一方面保持国内的政治稳定，一方面对世界其他地区更为开放。事实上，如果要说自由贸易和国际合作，看上去中国更像是全球化的积极倡导者。”

“窗口”是深圳重要的象征，更是中国改革开放40多年最重要的意象之一。

窗口是一种象征，更是一种精神

深圳这个窗口，之所以能如此耀眼，正因为身处其中的每一个人都是发光体，聚光成炬，造就了这座城市闪耀全世界的光芒。他们是无惧挑战的企业家、服装厂工人、追逐梦想的年轻人，是无惧风雨的建设者……

每个人喊出的“宣言”般的金句，正是40年来国人奋斗重要的精神财富。

不要封闭，不要狭隘

直面困难和机遇，坚持更新自己

大胆地试，大胆地闯

可以不信命运，就可以改变命运

可以眺望对岸，就可以越过对岸

可以照进光亮，就可以透出光亮

去干石破天惊的事

登上舞台同时建造舞台

去连接五湖四海

在风暴中迎击风暴

比对手强大，并多交朋友

用电和火，把新道路从石头中取出来

《窗口宣言》每个镜头，每个点亮窗口的人，都是四十年中国改革开放的缩影。

与时代共鸣，用道路自信回答明天

当我们点亮窗口时，光无处不在。

深圳的改革开放气质，离不开因改革而生、因改革而兴的企业，中国南方电网与深圳始终共鸣共振：客户年平均停电时间是国际公认的电网企业核心指标，2019年深圳这一指标降至32.4分钟，优于伦敦等国际一流城市；其中福田中心区达到0.19分钟，达到世界水平，优于纽约曼哈顿。2020年上半年深圳客户平均停电时间仅为7.2分钟，同比下降47%。在低调实干中不断超越。

值此深圳经济特区建立40周年之际，中国南方电网推出《窗口宣言》，用真正具有思想力量的声音，激励人们无惧风雨、开窗直行。影片策划人表示，“企之大者”应该对时代精神有更多的担当和引领，为社会凝聚前行的力量。用道路自信回答明天，无疑是对深圳经济特区建立40周年的最好献礼。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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