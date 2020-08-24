原标题：《互联网平台“直播+”赋能研究报告》：快手“全场景”蓄势赋能

近日，由人民网舆情数据中心主办的“直播赋能新业态 数字经济新引擎”研讨会在人民日报社新媒体大厦举行，会上人民网舆情数据中心发布了《互联网平台“直播+”赋能研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》以快手平台直播为例，从数据和内容切入，深入到社会生活的不同场景，全面剖析直播带来的影响与可能。

当前，直播技术应用涵盖领域丰富、影响广泛而深远，正在成为拉动经济的新动能和基础设施。尤其是在疫情期间，线下经济受挫，线上消费与服务兴起，直播平台以技术和用户的双重优势，为社会蓄势赋能。《报告》深度分析了当下直播新生态，通过结合快手“全场景”蓄势赋能案例，展望未来“直播+”时代的深层变革。

“全场景”蓄势赋能

目前，直播在疫情防控、脱贫攻坚、产业转型、文化创新等层面所发挥的重要作用已经成为行业共识，本次《报告》即通过快手平台丰富多元的案例，印证了直播已在各个行业实现“全场景”蓄势赋能，并集中体现在五大维度。

首先，直播作为移动互联网时代新的文本呈现形式，在今年疫情期间发挥了重要作用。以快手为代表的短视频+直播平台，凭借超3亿日活用户的优势积极服务疫情防控大局，全方位保障权威信息触达。

其次，直播助力企业复工复产，推动了行业转型升级。受疫情影响，今年不少行业面临严重的生存困难，线上直播成为了不少企业的关键选择，涉及领域包括服装、汽车、家居、旅游等。2020年5月，董明珠亲自现身快手直播间为格力品牌助力，三个小时的直播共吸引了超过1600万用户观看，最高同时在线人数达100万，成交额累计高达3.1亿元。

与此同时，近年来，我国农村电子商务发展迅猛，直播平台在脱贫攻坚、乡村振兴战略推进中的作用日益显现。在今年3月快手举办的“百城县长 直播助力”活动中，11位县长、县领导连同11位快手达人在6天时间里直播近30场，吸引了超过2100万人观看，累计销售额突破2000多万元。

图：直播助农活动相关界面

此外，直播在教育普惠和文旅传播方面也有诸多探索和尝试，均表现不俗。据《2019快手教育生态报告》数据显示，快手教育类短视频作者超过99万，累计生产视频量高达2亿，教育直播日均观看时长相当于734年。今年2月，快手联合UCCA尤伦斯当代艺术中心开展“良樂”线上音乐会。身在北京、上海、合肥、波士顿、纽约5个城市的9位音乐家在直播间隔屏接力，近4小时的线上音乐会，累计观看总人数超过300万，峰值同时在线人数超过10万。

图：快手联合UCCA尤伦斯当代艺术中心开展的“良樂”线上音乐会

进击的短视频平台直播

作为当下最具代表性和标杆性的“短视频+直播”平台，快手为何能够在“直播+”领域获得如此高速的发展，并始终占据行业领先优势，这对于整个行业的未来发展具有很高的研究价值和指导意义。

《报告》指出，快手的独特发展模式推动着快手“直播+”在此次疫情期间爆发出深度、持久的生命力，为各行各业深度赋能，开辟了“直播+”与多领域的高效融合，呈现出良好前进态势。这一发展盛况背后是以“平等普惠”核心价值观指引下注重关系链塑造、提供沉浸式体验、出台扶持性政策的系统性的复合型发展战略。

图：“进击的快手”发展模式图

清华大学新闻与传播学院教授、新媒体研究中心主任彭兰认为，直播赋予了更多普通人新的权利，促进了社会资源更好的流动与重新分配。与依靠文字的思想光辉引起众人注意的论坛、博客和微博等平台相比，短视频直播平台使得弱势群体获得话语权的上升通道，原本因文化和技术门槛被排除在媒介话语表达空间之外的边缘网民群体，重新获得了创造、生产和分享自身文化的机会。

人民日报社研究部主任崔士鑫指出，只有注重发掘“直播+”蕴藏的巨大价值，抓住5G时代“直播+”的风口，才能取得传播主流价值和变现自身价值的双成果。他认为，网络直播既实现了面对面交流的高效又打破了时空限制，是信息传播的优化回归，符合人类交往总规律和技术发展大趋势。

《报告》阐明，移动视频时代的到来使得“直播+”成为融入社会经济、文化、甚至政治领域的重要结构性力量。这一极具包容性与驱动力的新型媒介形态正在逐渐演化成一种结构性力量解构与重构着社会生活的方方面面。“直播+”作为一种更强大的信息承载交互方式，正逐渐进化为一种为大众喜闻乐见的主流传播形式，在5G 时代拥有光明的发展前景。

附件：互联网平台“直播+”赋能研究报告

http://download.people.com.cn/yuqing/eleven15979928631.pdf

(责编：夏晓伦、毕磊)