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进出口贸易额占全市70% 重庆自贸试验区如何逆势前行?

2020年08月24日16:33  来源：华龙网
 
原标题：进出口贸易额占全市70% 重庆自贸试验区如何逆势前行?

重庆自贸试验区。市商务委供图 华龙网-新重庆客户端发

　　13日，记者从重庆市商务委获悉，上半年，重庆自贸试验区总体方案确定的151项改革试点任务已全部落实，自由贸易试验区进出口总额达到2030.5亿元，占全市进出口贸易总额的70%左右，吸引了超全市40%的外商直接投资总额。亮眼成绩背后，重庆自贸试验区如何逆势前行，加速领跑经济社会发展？

　　改革试点任务加速落地 全面融入国家发展战略

　　今年以来，重庆自贸区坚持以制度创新为核心，围绕《中国（重庆）自由贸易试验区总体方案》，全面落实各项改革试点任务。

　　截至目前，除国家重大政策调整外，重庆自贸试验区总体方案确定的151项改革试点任务已全部落实；《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》适用重庆的41项深化改革创新措施落实率达90.2%；国家复制推广的经验案例中适用重庆的206项，复制推广率为94%；国家促进综合保税区发展21条措施落地率76.2%。

　　上半年，重庆自贸试验区开展飞机保税维修3架次，预计全年维修量可达10架次。开展进口汽车整车保税仓储业务，入区保税整车总货值已超过8000万元；开行全国首趟“中国邮政号”专列，累计发运专列14班，共转运北京、深圳、长沙等地1342标箱合计超1570万件，约占全国疏运邮件总量的三分之一。

　　此外，中欧班列（渝新欧）开行870列，去程390列、回程480列，货值361亿元，同比增长47%。铁海联运班列开行386列，运输货物约1.9万标箱，货值约26.5亿元，外贸货物占比提升16个百分点，达到51%。沪渝直达快线开行383艘次，运输82463标箱。

　　高水平推进制度创新 形成一批新的改革成果

　　围绕投资、贸易、金融、事中事后监管、法治保障，重庆自贸试验区持续深入推进制度创新，今年以来已先后实施“水运口岸进出口货物江海联运一体化便利通关新模式”“陆海新通道铁海联运‘一单制’创新”“建设领域‘一本报告管全域’改革”等8项重点改革创新，并已形成典型案例上报国务院。

　　截至目前，重庆自贸试验区已探索形成了56项重点改革经验成果向全市复制推广，有6项创新经验案例在全国推广。

　　与此同时，重庆自贸试验区实施关区企业“一保通用”、整车保税仓储“三个一”监管、集中审核作业、中欧班列（渝新欧）邮件集运智能化监管等海关监管新模式，落地“两步申报”、“两段准入”等改革措施，有效提升了进口水果等货物的验放速度，降低了企业物流成本。累计为关区外贸企业办理担保总额超过3.4亿元，节省资金成本超过5000万余元。

　　深度融入国内国际“双循环” 成为稳外贸稳外资“压舱石”

　　今年以来，自贸试验区充分发挥改革开放新高地作用，坚持培育壮大开放型经济主体，减少限制性措施，有效激发市场主体活力，率先推动区内企业复工复产复销，进出口保持平稳，外资项目陆续顺利落地。

　　上半年，自贸试验区进出口总额2030.5亿元人民币，逆势上扬9.6个百分点，占全市同期外贸进出口总值（2759.2亿元）的73.6%，快于全市外贸增速6.1个百分点。

　　其中，自贸试验区内海关特殊监管区域实现进出口总值1873.6亿元，同比增长10.7%。有力带动我市外贸企稳向好，奥特斯科技、怡和集团等跨国公司纷纷增资扩产，新增外资注册资本金7.11亿美元，同比增长3.8倍。

　　截至目前，自贸试验区已集聚了超过全市1/4的进出口企业，贡献了全市约70%的进出口贸易总额，吸引了超全市40%的外商直接投资总额。（记者 周晓雪）

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(责编：车柯蒙、杨曦)
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