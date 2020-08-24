上海自贸区临港新片区迎来首艘北极航线班轮

边检与南港码头密切配合，加强船舶在港期间管理。 胡春华 摄

中新网上海8月23日电 (陈静叶真于)23日15时，中国籍“天佑”轮缓缓靠泊上海南港码头，中国(上海)自贸区临港新片区迎来了首艘北极航线国际航行船舶。

此次首靠的“天佑”号特种船舶将成为南港码头的夏季班轮，今后每年夏季在总航程7500多海里的北欧、大西洋、北冰洋、白令海峡、太平洋和上海南港间穿梭，联通太平洋和大西洋。

据了解，此次，“天佑”轮从丹麦驶来，穿越北极直达盛夏中的上海临港。“天佑”轮从欧洲运回了大型设备的核心部件。重装产业、市场需求和政策创新深度融合催生了这条新航线，全新的海运通道有望进一步提升临港相关产业的国际竞争力。

据介绍，“天佑”号作为冰级船可通行于结冰达0.8米厚的海域，每年6至9月是北极海域冰层最薄的季节，上海的夏季适逢此时，因此这一北极航道有望成为沟通亚欧大陆的“黄金水道”，新航线比传统苏伊士运河航线少了3500多海里，节约航程10余天，节约燃油约300吨，在推进上海国际航运中心的大环境下将产生可观的经济效益。

据悉，2018年以来，相关海运特运企业提前布局这条重要通道，在上海船厂相继建造了天恩、天惠、天佑三艘“天”字号冰级船，执行北极航线任务。这些船舶除了具备破冰功能外，同时也是“大胃王”和“大力士”，全船总长约189米，型宽28.5米，型深15.8米，内部货仓不仅够宽、够深、够长，而且可根据需要自由分配，船载吊机最大吊力达200吨。据了解，南港码头出口的大型风机叶片往往单件就长达70余米，用这些船舶装运，既安全又经济。

为严防疫情输入，同时确保“天佑”轮快速通关，洋山边检站加强与口岸查验单位、代理、码头和船方的联系，提前制定船舶入境和靠港期间监管专项方案。当日，洋山边检工作人员身着防护服在高温中为船舶办理入境边检手续。

由于船舶7月28日从丹麦出发直航上海，全程27天无停靠、无补给，且全船船员无涉疫症状，判定为低风险船舶。下午靠港后，经海关登轮检疫排除异常情况，洋山边检站工作人员快速为船舶办理了入境边检手续，为28名中国船员办理登离轮换班手续，同时通过多种方式加强船舶在港期间的监管，确保船舶靠港期间安全卸货。据透露，三天后，该轮将驶往下一港日本，继续开启新航程。(完)

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