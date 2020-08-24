人民网>>财经

上海自贸区临港新片区迎来首艘北极航线班轮

2020年08月24日16:41  来源：中国新闻网
 

　　边检与南港码头密切配合，加强船舶在港期间管理。　胡春华　摄

　　中新网上海8月23日电 (陈静叶真于)23日15时，中国籍“天佑”轮缓缓靠泊上海南港码头，中国(上海)自贸区临港新片区迎来了首艘北极航线国际航行船舶。

　　此次首靠的“天佑”号特种船舶将成为南港码头的夏季班轮，今后每年夏季在总航程7500多海里的北欧、大西洋、北冰洋、白令海峡、太平洋和上海南港间穿梭，联通太平洋和大西洋。

　　据了解，此次，“天佑”轮从丹麦驶来，穿越北极直达盛夏中的上海临港。“天佑”轮从欧洲运回了大型设备的核心部件。重装产业、市场需求和政策创新深度融合催生了这条新航线，全新的海运通道有望进一步提升临港相关产业的国际竞争力。

　　据介绍，“天佑”号作为冰级船可通行于结冰达0.8米厚的海域，每年6至9月是北极海域冰层最薄的季节，上海的夏季适逢此时，因此这一北极航道有望成为沟通亚欧大陆的“黄金水道”，新航线比传统苏伊士运河航线少了3500多海里，节约航程10余天，节约燃油约300吨，在推进上海国际航运中心的大环境下将产生可观的经济效益。

　　据悉，2018年以来，相关海运特运企业提前布局这条重要通道，在上海船厂相继建造了天恩、天惠、天佑三艘“天”字号冰级船，执行北极航线任务。这些船舶除了具备破冰功能外，同时也是“大胃王”和“大力士”，全船总长约189米，型宽28.5米，型深15.8米，内部货仓不仅够宽、够深、够长，而且可根据需要自由分配，船载吊机最大吊力达200吨。据了解，南港码头出口的大型风机叶片往往单件就长达70余米，用这些船舶装运，既安全又经济。

　　为严防疫情输入，同时确保“天佑”轮快速通关，洋山边检站加强与口岸查验单位、代理、码头和船方的联系，提前制定船舶入境和靠港期间监管专项方案。当日，洋山边检工作人员身着防护服在高温中为船舶办理入境边检手续。

　　由于船舶7月28日从丹麦出发直航上海，全程27天无停靠、无补给，且全船船员无涉疫症状，判定为低风险船舶。下午靠港后，经海关登轮检疫排除异常情况，洋山边检站工作人员快速为船舶办理了入境边检手续，为28名中国船员办理登离轮换班手续，同时通过多种方式加强船舶在港期间的监管，确保船舶靠港期间安全卸货。据透露，三天后，该轮将驶往下一港日本，继续开启新航程。(完)

(责编：车柯蒙、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved