江苏自贸区迎设立一周年 新增市场主体2.91万家

去年8月，中国（江苏）自由贸易试验区正式揭牌，实施范围涵盖南京、苏州、连云港三个片区。8月18日，江苏自贸区迎来设立一周年之际，江苏省政府举行新闻发布会，公布了自贸区一年来的成绩单：探索实施全国全省首创改革举措60余项，形成115项制度创新成果。其中3项在全国层面上推广，4项在国家相关部委完成备案，第一批20项改革试点经验和20项创新实践案例在省内复制推广。

成绩单“亮眼” 新增市场主体2.91万家

江苏省商务厅厅长赵建军从改革任务加速落地、开放发展动能强劲、创新活力充分释放、产业基础有利夯实、长效机制初步建立五个方面介绍了江苏自贸试验区一年来取得的阶段性发展成效。

他提到，截至6月底，自贸试验区新增市场主体2.91万家，其中外资企业近 300 家。今年上半年，自贸试验区实际利用外资14.7亿美元，占全省12%。

截至上半年，三大片区累计引进A类高端人才2000余人，积极探索高新技术企业认定流程和方式改革，三大片区集聚高新技术企业2175家，占全省9%。

此外，自贸试验区还加大新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业项目招引力度，自贸试验区先后签约落地1亿元人民币以上的重大产业项目 88 个，总投资超过1500亿元。

发布会现场，南京片区、苏州片区、连云港片区的负责人也逐一介绍当前各片区的发展情况。

其中，南京片区一年来新增注册企业1.3万余家，注册资本823亿元；引进外资企业66家，实际利用外资7.9亿美元。今年上半年，在新冠肺炎疫情全球蔓延、国际贸易下行压力加大的背景下，外贸出口额仍增长18%，服务进出口额增长40%。

苏州片区统筹做好疫情防控和经济社会发展，开放型经济主要指标实现强劲增长，以占全国自贸区2.78%的面积，贡献了7.9%的实际利用外资和11.2%的进出口总额。今年上半年，苏州就实现地区生产总值1290.51亿元，同比增长2.1%。

连云港片区立足自身特色，积极开展先行先试，加快培育新业态、新模式，一年来，连云港片区以全市2.7%的面积，贡献了31%的实际利用外资、17%的外贸进出口，13%的新增市场主体。

支持力“强劲” 30余项任务举措促发展

会上还发布了《关于支持中国（江苏）自由贸易试验区高质量发展的若干意见》。《若干意见》包括七大部分，30项主要任务举措，旨在打造展现江苏探索性创新性引领性发展的最高水平开放平台，全面服务和融入一国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，奋力走在全国自贸试验区建设的前列。

30项举措中，包括赋予自贸试验区更大改革自主权、支持自贸试验区打造对外开放高地、支持资金跨境流动支持自贸试验区打造现代产业高地、支持自贸试验区集聚优质资源要素等内容。

其中，为支持各片区特色发展、联动发展，结合三大片区发展实际和特色优势，《若干意见》提出，《若干意见》还提出将支持南京片区充分发挥国家级新区与自贸试验区“双区”叠加优势，提升自主创新能力，打造国际重要创新策源地；支持苏州片区充分发挥中新合作优势，持续加大开放创新力度，推动高水平开放和高层次创新深度融合；支持连云港片区充分发挥 " 一带一路 " 开放门户优势，加快港口、码头、场站等基础设施建设，加快发展中欧班列、陆海联运，打造亚欧重要国际交通枢纽。

会上，与《若干意见》一同发布的，还有第一批20项配套实施细则，其中包括对自贸试验区内企业申请高级认证企业优先实施认证、支持科技创新企业在科创板、创业板等发行股票等等。

赵建军表示，下一步，省商务厅（自贸办）将深入贯彻落实省委省政府部署相关要求，紧紧围绕“国内一流、国际公认”这一目标，会同省有关部门、三大片区以解放思想为引领、以改革开放为动力、以制度创新为核心、以企业需求为导向，加快构建完善政策支撑体系、清单任务体系、产业创新体系、协调服务体系、特色发展体系“五大体系”，加快落细落实各项改革创新举措，支持三大片区开放创新发展、高质量发展，努力为全国开放发展大局作出江苏贡献。（王天翊 钱湘冰）

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