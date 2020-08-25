“展望未来，我们信心满满”（做好“六稳”工作 落实“六保”任务·一线见闻）

一场阵雨过后，天气泛起凉意，位于宁波海曙区洞桥镇的科力安新能源有限公司的生产车间里却热气腾腾：生产设备开足马力，加料搅拌、涂布滚压、叠片封装、注液增容……锂电池新产品加速量产，库存持续低位运行。

“最近又拓展了几个新客户，产线一直满负荷生产，订单都排到年底啦！”谈及现在的生产势头，这家去年初刚建成投产的公司的负责人徐永纪很是开心。

受疫情影响，以出口为主的科力安新能源，产品销路一度受阻。“今年2月底公司逐步复工复产，产能上来了，国外客户的项目却启动不了。”徐永纪清晰地记得，最多的时候库存积压了5万多片锂电池，300多平方米的仓库里堆得满满当当。

就在徐永纪一筹莫展的时候，海曙区政府的一次实地走访给公司带来了转机。“区里经信部门工作人员提出，在本地牵线搭桥，寻求意向客户。”徐永纪告诉记者，在海曙区的帮助下，当时一口气联系了宁波的3家下游企业。

有了订单，再经过小规模试用，很快便有几家企业向科力安新能源下了订单。“在去库存的同时，相关工作人员建议我们也关注国内市场。”徐永纪带领团队为拓展内销做准备，“有人引路，我们也要转变思路，努力进入国内供应链。”

这是一个全新的领域，对习惯了出口订单的企业来说挑战不小。“国内锂电池产业竞争激烈，市场响应速度必须更快，产品性价比必须更高，那段时间加班加点成了常态。苦点累点都不算什么，最让人着急的，是技术工艺。”徐永纪说，下游客户对移动电源等终端产品需求旺盛，但这类产品对效能和安全性要求很高，除了解决技术难题，还要想方设法把成本降下来，才能有盈利空间。

关键时刻，海曙区委人才办又送来了高端智力资源。原来，根据科技含量、产业方向等因素，区里摸排梳理出100余项关键技术难题清单，再按照企业需求对接智库。徐永纪说，“我们的项目也被列入清单，了解到困难后，人才办马上联系相关专家与我们在线交流，前后商讨了三四次，终于破解了技术难题，确保了6月份产品如期下线。”

徐永纪介绍，现在库存基本消化得差不多了，还有四五款新产品正在加紧量产。“通过市场调研，我们发现小家电锂电池在本地用量很大，同时在本地销售还能降低物流成本，加强技术合作，我们准备深耕这个细分市场。”

困难迎刃而解，发展方向明朗，徐永纪有了更大的抱负。“目前公司厂房是租赁的，仅有1万多平方米。”看着日益增加的生产订单和广阔的市场前景，徐永纪正在着手自建厂房。工程建设正吃劲时，建筑物资一度跟不上。让徐永纪喜出望外的是，当地政府部门又通过协调原材料企业，顺利解决了水泥、黄沙供应不足的问题，如今施工进度已恢复正常。

“政府部门又是设路标，又是清路障，好政策给咱吃下定心丸。展望未来，我们信心满满。”徐永纪表示，只要销路打开了，好产品不愁卖不出去。新厂房建成后，产能将大大提升，超过目前的10倍。“政府部门扶上马，自身也要争气，苦练技术、质量过硬，多大的风雨我们都能闯过去！”

《 人民日报 》（ 2020年08月25日 02 版）

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