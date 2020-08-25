本报北京8月24日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会24日对外公布上半年我国轻工业经济运行数据：今年1—6月，轻工行业规模以上企业10.68万个，实现营业收入8.54万亿元，实现利润5314.94亿元，行业营业收入利润率6.22%，较1—5月提高0.15个百分点，高于全国工业0.8个百分点。

“轻工行业经济运行总体延续了3月份以来恢复改善的势头，呈现积极向好的变化。上半年轻工行业增加值、营业收入、利润、出口降幅继续收窄。”中国轻工业联合会会长张崇和说。

上半年，反映轻工业经济运行的主要指标均呈企稳回升态势。

生产继续回升。1—6月，轻工行业工业增加值降幅比前5月收窄1.3个百分点，主要行业增加值累计增速较前5月均有所回升，其中6月份，轻工行业生产延续企稳回升态势，轻工机械、家用电器、电池、塑料制品、造纸等行业增加值均为正增长。

利润明显改善。1—6月，轻工行业实现利润5314.94亿元，降幅较1—5月收窄2.52个百分点。轻工行业中，自行车助动车及非公路休闲车制造、塑料制品、农副食品加工行业利润增速较快，分别增长24.75%、16.66%、14.84%。

出口降幅收窄。1—6月，轻工8种重点商品出口额1406.9亿美元，降幅较1—5月份收窄3.7个百分点。其中，塑料制品、家用电器出口恢复正增长，分别增长3.6%和0.7%。

在疫情影响下，轻工业何以实现回稳向好？“一方面得益于消费市场的持续改善。上半年轻工业相关的10种消费品零售总额占社会消费品零售总额的15.47%，增速降幅较一季度收窄9.57个百分点。同时，6月份消费市场改善明显，网上零售较快增长。”张崇和解释，另一方面，也离不开不断落实落细的政策举措。上半年，减半征收社保费、医保阶段性下调缴费费率等政策，降低企业用工成本，提振了企业的信心。

张崇和表示，虽然受到疫情影响，但中国经济长期向好的基本面没有改变，上半年轻工行业经济效益指标较一季度回暖明显。结合上半年经济指标，预计全年轻工业营业收入与实现利润接近上年同期水平，有望实现正增长。

《 人民日报 》（ 2020年08月25日 07 版）

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