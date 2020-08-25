优服务 护航个体经营（经济聚焦·支持个体工商户发展）

核心阅读

今年以来，市场监管部门持续加大“放管服”改革力度，为个体工商户提供更加优良的政务服务。简化审批、一网办理、审慎监管……一系列举措为帮助个体工商户渡过难关提供了巨大助力，让遍布城乡的个体工商户恢复生机。

作为城市经济活动的“毛细血管”，个体工商户在繁荣市场经济、扩大社会就业、方便群众生活、维护社会和谐稳定等方面发挥着重要作用。今年以来，因抗风险能力较弱，个体工商户受疫情影响较大。市场监管部门持续加大“放管服”改革力度，优化营商环境，为个体工商户提供更加优良的政务服务，让遍布城乡的个体工商户恢复生机。

简化审批，经营更便利

8月1日，山西省晋中市榆次区个体工商户张丽娟的晋享生鲜超市开门营业了。“整个过程非常顺利，营业执照办下来后，工作人员上门核查，两天后就领到了食品经营许可证，前后一共用了三四天。”张丽娟说。

山西90%以上的市场主体为小微企业和个体工商户。今年，山西加快“证照分离”改革，推进小微企业和个体工商户开办经营便利化。3月1日，山西在太原、晋中和山西转型综改示范区开展“证照分离”改革全覆盖试点，对所有涉企经营许可事项实行全覆盖清单管理。“清单一共包括529项，清单之外不得违规限制企业、个体工商户等进入相关行业，取得营业执照即可自主开展经营。”山西省市场监管局二级巡视员郭新安说。

在一系列政策措施的助力下，今年上半年，山西新增个体工商户11.9万户，按照每户吸纳1.6人就业计算，可新增19.04万个就业岗位。“这在疫情防控常态化的背景下，非常难得。”郭新安说。

中国劳动和社会保障科学研究院的数据显示，近5年来，个体经济成为稳就业的主力军，吸纳新增就业占比为68.5%。“疫情防控期间，个体工商户受到了较大的影响，帮助个体工商户复工复产对于稳定就业、保障民生都具有重要的意义。”国家市场监督管理总局副局长孙梅君说。

为此，今年2月，市场监管总局等6部门出台了《关于应对疫情影响 加大对个体工商户扶持力度的指导意见》，为帮助个体工商户渡过难关提供了巨大助力。

记者了解到，下一步，市场监管部门将进一步推动“证照分离”改革，简化小微企业与个体工商户的生产经营和审批条件。“今年，我们准备在全国范围建立涉企经营许可事项清单管理制度，明确中央和省级两级管理部门及职责，为实现‘证照分离’改革对区域和事项全覆盖做好准备工作。”国家市场监管总局登记注册局局长杨红灿说。

一网办理，服务更高效

“原来还可以在网上申请营业执照，太方便了！”日前，在安徽省蚌埠市禹会区经营水果店的个体工商户王云龙根据工作人员提供的全程网办流程视频，登录安徽省政务服务网，在线完成信息填录、实名认证、电子签字，共花了15分钟就完成了登记。

今年，禹会区市场监管局积极推行个体工商户登记全程电子化，避免了个体工商户注册登记要来回往返注册窗口、扎堆排队办理等问题，实现了“免预约”“不见面”“无纸化”服务。此外，为了进一步方便个体工商户自助完成申报，在制作了图文版登记流程指导后，窗口工作人员还录制了更为简洁明了的流程视频，不断优化政务服务。

不仅要“网上办”，还要“掌上办”。6月初，在个体工商户注册登记“网上办”的基础上，重庆推行个体工商户注册登记“掌上办”，申请人只需通过“渝快办”手机应用程序就可办理个体工商户营业执照。截至目前，重庆已有36752户个体工商户通过“掌上办”进行开业登记，占同期新设立个体工商户数量的57.7%。

“水美则鱼肥，土沃则稻香”。近年来，市场监管部门大力推进行政许可一网办理。疫情防控期间，市场监管部门又提出了“不见面”办理，范围由过去主要是登记注册方面，扩大到低风险的食品生产经营许可办理、检验检测机构资质认定等，服务效率不断提升。

国务院发展研究中心企业研究所副所长袁东明表示，为了帮助广大个体工商户应对疫情影响，要不断优化营商环境，提高政府部门办事服务的便利性，及时推进一网通办、多证合一等改革，让个体工商户能够快速完成各种手续，激发市场主体活力。

“上半年，虽然受到新冠肺炎疫情冲击，但是我国日均新设企业的数量仍然保持在两万户左右。”杨红灿表示，今年年底以前，各省份将全部开通“一网通办”平台，实现企业开办全程网上办理，压缩企业开办时间至4个工作日以内。

审慎监管，鼓励市场创新

“线下生意受到了较大冲击，出货量只有去年同期的六成，没办法只能加快线上店铺的建设速度。”在广州经营服装生意的个体工商户王芳梅今年开始转战线上，目前在天猫和京东平台上已经完成店铺搭建，最近开始入驻微信平台。

疫情防控期间，家门口的小餐馆开始提供外卖服务，小区里的水果店推出送货上门服务，理发店提供上门剪发服务……越来越多的个体工商户触网上线，打通线上线下多种渠道，加快数字化转型。

“今年以来，很多新模式、新业态加速发展，为稳定消费发挥了积极作用。我们要支持促进这些新事物的发展，在监管执法中更加注意包容审慎。”孙梅君说。

近日，国家发改委等13部门发布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，提出要进一步降低个体经营者线上创业就业成本，提供多样化的就业机会；通过网络平台开展经营活动的经营者，可使用网络经营场所登记个体工商户；引导互联网平台企业降低个体经营者使用互联网平台交易涉及的服务费，吸引更多个体经营者线上经营创业。

8月5日，为助力个体工商户等小商家恢复营业，微信支付商家小程序上线，商家只需打开“收款小账本”小程序，根据提示完善商家信息，即可获得专属的商家小程序店铺。此外，“商家小程序”还支持发布新品、特价、优惠活动、买家秀等店铺动态，帮助小商家更好经营自家店铺，促成消费转化。

袁东明表示，在当前的经济形势下，要包容审慎监管个体工商户，在监管形式上，提倡对非主观故意过错、可立即改正、没有造成重大影响的行为，主要通过说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性手段进行规范处置。

《 人民日报 》（ 2020年08月25日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)