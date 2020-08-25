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深圳再出发，创造新的“中国高度”(现场评论)

姜  赟

2020年08月25日08:30  来源：人民网－人民日报
 

　　创新发展在深圳已经不再是一个产业领域的创新，而是从单一创新上升到集成创新，从局部创新拓展到系统创新

　　

　　行走在深圳粤海街道，迎面而来的是时代的气息和追梦的脚步。举目望去，高楼大厦比肩林立，从招牌上能看到许多站在浪尖上的科技公司。

　　在这个开车十分钟就能逛一圈的地方，走出了华为、腾讯、中兴、大疆，如今又吸引百度、阿里巴巴、小米、字节跳动把国际总部或大湾区总部落地于此。不仅是中国企业，空客（中国）创新中心、苹果深圳研发中心、ARM中国公司等跨国公司也在这里扎根。大企业顶天立地，小企业铺天盖地，不到15平方公里的粤海街道，以“蚂蚁”的体格展现“大象”的能力，创造了占据南山区半壁江山的GDP，吸引着全世界的目光。

　　地理空间绘就怎样的画面，系于时代追梦人的书写。从罗湖的国贸大厦，到福田的华强北，再到南山的粤海街道，深圳人挥洒着创新力、创造力，串联起深圳经济特区40年来理念转型、产业升级的历史进程。如今，地方领导并不多讲深圳经济的“吨位”，而喜欢述说鹏城每平方公里的产出。“深圳每平方公里GDP有13.5亿元，位居全国第一”“南山区每平方公里创造32.6亿元”“福田每平方公里GDP达57.8亿元”……以经济密度论英雄，以发展效率论能耐，成为今天深圳高质量发展的写照。

　　从一个街道，到一座城市，深圳何以能走在前列？

　　答案就在不断加大创新力度。创新是深圳的底色，也是深圳的信念。40年来，从“三来一补”的加工制造，到跟随式创新，再到“无中生有”的源头创新……深圳完成了从“科技荒漠”到“创新绿洲”的惊人一跃。正如英国《经济学人》杂志称，深圳已成为“创新温室”。一个个科技创新巨头企业在这里成长，一位位“创客”在这里打破“不可能”，一次次跨界融合的火花在这里碰撞，创意、技术、资本等在创新生态中加速重组，新的经济增长点不断蓬勃生长。创新发展在深圳已经不再是一个产业领域的创新，而是从单一创新上升到集成创新，从局部创新拓展到系统创新。

　　答案就在持续深化改革开放。改革开放是深圳的基因，也是深圳跨越发展的密码。在深圳南头半岛，东侧是蛇口，西侧是前海，历史在此激荡交汇。40年来，从蛇口炮响到前海自贸区腾飞，充分说明改革开放没有完成时，只有进行时。进入新时代，深圳始终牢记习近平总书记的殷切嘱托，在更高水平、更广层面深化改革、扩大开放，主动谋划推动营商环境、科技管理体制等一系列重大改革，其中在前海诞生的制度创新成果截至2018年就有28项在全国复制推广。一项项坚定改革的背后，是深圳不断发力，以制度创新为引领经济高质量发展提供有力保障。今天，奔流不息的深圳河，滚滚汇入伶仃洋，见证改革开放大潮的奔涌，更昭示着未来的深圳，只有继续弘扬“杀出一条血路”的精神，冲破陈旧思想观念的束缚，破除传统路径依赖和思维定式，才能当好改革开放的先锋。

　　今年是深圳经济特区建立40周年，建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年，这是一个新征程再出发的闪亮起点。放眼全球与未来，打造高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋，深圳发展始终会创造新的“中国高度”。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月25日 05 版）
(责编：杨曦、夏晓伦)
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