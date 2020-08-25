形成国内国际双循环的良性互动(新论)

形成双循环的良性互动，需要培育参与国际合作和竞争的新优势

加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央在全面统筹国内国际两个大局基础上作出的战略部署和科学决策。把这一决策部署落到实处，一个重要方面就是促进国内国际双循环良性互动。

我国经济迈向高质量发展阶段，需要以国内大循环为主体。美国、日本等发达国家的经济增长规律显示，在发展水平到了一定阶段后，都要逐步从以国际大循环为主的发展模式转变为以内需为主的发展模式。现在我国人均GDP超过1万美元，中等收入群体超过4亿，比较优势早已经从改革开放初期的丰富劳动力，转变为超大的市场规模、完整的产业体系等。随着我国相对世界其他国家的经济体量持续增大，外需对我国经济增长的边际贡献必然会逐步下降，将满足国内需求作为经济发展的出发点和落脚点，打通国内生产、分配、流通、消费的各个环节，是我国走向现代化强国的必然选择。

以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，具有丰富的内涵。一方面，以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行。发展国内循环和发展国际循环的着力点大致相当，一样要保护知识产权、改善营商环境、减少准入限制，一样要依托完整的工业体系和完备的基础设施等。另一方面，国内国际双循环相互促进，可以使国内大循环的主体地位更加稳固。只有国内国际双循环相互融合，才能优化生产要素的跨国配置和扩大优质商品、服务进口，满足国内的生产和消费需求，使国内大循环更加通畅、分量更重。

国内国际双循环的互动越是高效，参与国际合作与竞争的能力也就越强，也就越能更好利用国际国内两个市场、两种资源。要形成双循环的良性互动，需要维护产业链供应链安全。我国正处于由产业链中低端向中高端攀升的阶段，“卡脖子”问题在部分领域还比较严重。此外以美国为首的西方大国正在大力鼓捣全球产业链“回流”，这导致我国部分产业链“未强先转”“未强快转”的风险加大。只有维护产业链供应链安全，强化关键领域、关键技术、关键产品的保障能力，才能为双循环良性互动提供强力支撑。

要形成双循环的良性互动，还需要培育参与国际合作和竞争的新优势。任何一个国家在不同的发展阶段，面临的“卡脖子”问题都是动态变化的，不可能也没有必要一劳永逸地解决所有问题。在优先解决关键领域自给自足的基础上，同时将我国超大的市场规模、完整的产业体系、完备的基础设施和数量庞大的高素质科研人员融合起来，依托集中力量办大事的制度优势，在需要超大投入的科技领域形成优势。比如天眼、磁悬浮、北斗导航等，这些科技领域的超级工程需要强大的国家能力作为基础，恰恰是我国的独特优势所在。创造更多重大突破，就能增强抗风险的能力，为国内国际双循环相互促进、良性互动提供坚实保障。

（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2020年08月25日 05 版）

(责编：杨曦、夏晓伦)