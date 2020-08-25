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广西百色靖西市大莫村因地制宜推进精准扶贫

好日子越过越有奔头（走向我们的小康生活）

本报记者  张云河  葛孟超

2020年08月25日08:30  来源：人民网－人民日报
 

　　广西百色靖西市大莫村，“九分石头一分土”，村民1200多人，到2015年全村贫困发生率仍高达82.8%。

　　近些年，广西持续加大少数民族地区脱贫攻坚力度。大莫村因地制宜发展扶贫产业，改善基础设施，提高教育质量，到2019年底，全村贫困发生率降至1.12%，实现整村脱贫。

　　技术有人教，销售有保障

　　大莫村的一个山坡上，6头黄牛正悠闲地吃草。“一头育肥的牛能卖万把块，山那边还有我家20只羊，出栏后每只也能挣1000多块。”正在放牧的村民陆金从介绍。

　　这些年，广西大力扶持扶贫产业发展，确定86种产业形成特色产业目录，集中力量投入产业奖补资金、扶贫小额信贷，支持各地扶贫产业集约化、规模化发展。借力产业扶贫，大莫村发展起了优质稻种植等特色产业。

　　2018年，大莫村成立村集体股份公司——靖西市兴边农业开发有限公司，与中科畜牧（深圳）有限公司合作经营，建起了大莫生态养殖场。“像陆金从这样的散养农户，依托生态养殖场，养殖技术有人教，牛羊销售有保障。”大莫村第一书记王翔说。

　　陆金从还种了1亩地牧草。牧草由养殖场收购，根据种草的面积，村民可以获得兴边公司的相应股权，享受分红。目前全村牧草种植面积300亩，85户村民从中受益，户均年增收2000多元。

　　“去年我家摘了贫困帽，最近准备扩大养殖规模，再买10只母羊。”陆金从说，“好日子越过越有奔头。”

　　引来山泉水，用水不再愁

　　拧开家中水龙头，不一会儿，村民吕朝乖就接满了一大桶清水。

　　以前每逢旱季，连着三四个月不下雨，只有一眼山泉供村民取水。人缺水，地更缺，一垄接一垄，尽是望天田。

　　2018年初，村民们顺着山泉水，历经曲折找到了5个水源地。当年7月，对口帮扶大莫村的深圳市龙岗区出资160万元，建成5个高位水池和7.5公里长的引水管道。吕朝乖说：“如今，不光喝水不发愁，家家还建了卫生厕所。”

　　去年初，大莫村建成防渗水利工程，农田灌溉问题也迎刃而解。借力粤桂对口扶贫协作，大莫村还实施了道路修整、电力改造等一批基础设施项目。“2017年以来，龙岗区累计支援大莫村2350万元，兴基建、补短板。”王翔说。

　　如今，村里建起了卫生室、农家书屋、戏台、篮球场等，村道安装了太阳能路灯，村容村貌焕然一新。

　　盖起新校舍，有了助学金

　　510分，高出广西文科一本分数线10分。“方仕仗可是大莫村历史上头一个‘一本生’。”消息很快传遍村里，大莫村弄关民族小学校长李春谋高兴地说。

　　“他们家是建档立卡贫困户，方仕仗在高中阶段不光免学费，每年还能享受3500元助学金。”王翔介绍，有了这项政策，方家弟兄俩都在县城上了高中，“弟弟明年也要高考了，希望再出一个大学生。”

　　弄关民族小学建在大莫村弄关屯。以前没黑板，旧校舍的石头墙上先用水泥刷一层，再用墨汁抹一遍；不通电，空墨水瓶里灌进煤油，插根棉线，成了煤油灯。

　　近年来，弄关民族小学先后获得60多万元建设资金，盖起了全村最漂亮的楼房，孩子们也有了运动场。2017年，广西出入境边防检查总站向学校捐赠了电脑等教学设备，这个偏远的小学校搭上了远程教育的快车。邻近的龙邦镇中心小学还不时派老师前来授课，让教学质量又上了一个新台阶。“教育条件改善了，孩子们会更有出息。”李春谋说。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月25日 01 版）
(责编：杨曦、夏晓伦)
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