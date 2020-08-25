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努力探索形成新发展格局的有效路径

本报评论员

2020年08月25日08:30  来源：人民网－人民日报
 

　　面对严峻复杂的形势，以习近平同志为核心的党中央深刻把握世界大势和发展规律，科学分析我国发展面临机遇和挑战的新变化，着眼我国经济中长期发展，作出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重大战略部署。

　　习近平总书记近日在安徽考察时，强调要牢牢把握扩大内需这个战略基点，努力探索形成新发展格局的有效路径。在主持召开的扎实推进长三角一体化发展座谈会上，习近平总书记要求长三角区域勇于担当，主动作为，大胆突破，率先形成新发展格局。习近平总书记的重要指示，对于我们做好当前经济工作，构建新发展格局，打造未来发展新优势，实现经济高质量发展，具有重大指导意义。

　　今天，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识。面对结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战，面对全球市场萎缩的外部环境，我们必须集中力量办好自己的事，充分发挥国内超大规模市场优势，通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济高质量发展增添动力，进而带动世界经济复苏。同时要认识到，以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。各地区各部门要把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来，深刻认识新发展格局中的国内国际双循环是一个相互联系、不可偏废的整体，全面把握新发展格局的丰富内涵和实践要求，增强机遇意识和风险意识，积极探索形成新发展格局的有效路径，实现稳增长和防风险长期均衡。

　　探索形成新发展格局的有效路径，要牢牢把握扩大内需这个战略基点。扩大内需是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求，是推动经济高质量发展的必然选择。我国拥有14亿人口、9亿劳动力、4亿多中等收入群体、1.7亿多受过高等教育或拥有各类专业技能的人才、1亿多市场主体，具有超大规模市场优势，内需在我国经济发展中始终占有重要地位。要坚定实施扩大内需战略，把满足国内需求作为推动高质量发展的出发点和落脚点，加快构建完整的内需体系，充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用，使提振消费与扩大投资有效结合、相互促进。

　　探索形成新发展格局的有效路径，要大力推进科技创新。新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，正在重构全球创新版图，重塑全球经济结构。谁牵住了科技创新这个牛鼻子，谁就能占领先机、赢得优势。要对标世界一流，加强前沿探索和前瞻布局，大力推进科技创新及其他各方面创新，加大关键核心技术攻坚力度，加快科技成果转化，加快推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，形成更多新的增长点、增长极，提高产业链供应链稳定性和现代化水平，培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。

　　探索形成新发展格局的有效路径，还要发挥好改革的突破和先导作用。要依靠改革应对变局、开拓新局，坚持目标引领和问题导向，既善于积势蓄势谋势，又善于识变求变应变，紧紧扭住关键，积极鼓励探索，突出改革实效，推动改革更好服务经济社会发展大局。要明确供给侧结构性改革的战略方向，破除发展瓶颈、汇聚发展优势、增强发展动力，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，更多依托国内市场实现良性循环，促进总供给和总需求在更高水平上实现动态平衡。要以更大的力度推进全面深化改革，积极破解发展面临的各种难题、化解来自各方面的风险挑战和巨大压力，为推进改革发展、战胜各种风险挑战提供强大动力。

　　中国经济是一片大海，稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。面对风险和挑战，保持战略定力，增强必胜信心，坚定站在历史正确的一边，坚持深化改革、扩大开放，加快形成新发展格局，风雨无阻向前进，我们就一定能进一步创造我国经济新优势，牢牢掌握发展主动权，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实支撑。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月25日 01 版）
(责编：杨曦、夏晓伦)
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