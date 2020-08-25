长三角发展的“两个关键词”（望海楼）

8月20日，在安徽考察期间，习近平总书记专门在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会，并发表重要讲话。他强调，要深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用，结合长三角一体化发展面临的新形势新要求，坚持目标导向、问题导向相统一，紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作，真抓实干、埋头苦干，推动长三角一体化发展不断取得成效。

长三角是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。近一年多来，长三角一体化发展按下“快进键”：三省一市和有关部门贯彻落实党中央决策部署，工作抓得紧，亮点不少——把长三角一体化发展放在国家区域发展总体战略全局中进行统筹谋划，围绕重点领域和重点区域进行突破，规划政策体系“四梁八柱”初步构建……长三角一体化发展的新局面正在形成。

事实证明，长三角区域展现强大韧性。在受到新冠肺炎疫情影响、经济社会发展面临压力考验的特殊时期，该区域今年一季度国内生产总值合计4.98万亿元，占全国24%，苏浙皖三省经济增速均超全国平均水平。交出令人满意的疫情期间“区域答卷”之后，面对严峻复杂的形势，长三角区域迎来新的机遇和挑战。

面向未来，长三角一体化下一步怎么干？习近平总书记明确指出，要“紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作”，并部署了推动长三角区域经济高质量发展、加大科技攻关力度、提升长三角城市发展质量等7项重点任务。这一最新部署，为长三角一体化发展提供清晰路径。

“一体化”，是区域协调发展的高级形态。一体化发展，显然不是简单地“做加法”。在设施联通、产业集群、规模叠加等等之上，长三角三省一市必须要做的，是通过优势资源充分互补、内在机制相互融合，实现“1+1+1+1>4”的效果。尤其是在当前加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，畅通区域内“小循环”更显重要。这就要求三省一市以一体化的思路和举措打破行政壁垒、提高政策协同，让要素在更大范围畅通流动，从而更好发挥各地区比较优势，实现更合理分工，凝聚更强大的合力，促进高质量发展。

“高质量”，则是一体化发展过程中的始终遵循。长三角一体化决不是贪求规模的发展，而是要不断提高各个地区、各个领域、各个环节的发展含金量。“要集合科技力量，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等重点领域和关键环节，尽早取得突破”“要把保护修复长江生态环境摆在突出位置，狠抓生态环境突出问题整改”“要多谋民生之利、多解民生之忧，在一体化发展中补齐民生短板”……从习近平总书记的各项具体要求可以看出，无论是科技创新、生态保护还是民生保障，长三角一体化发展都要把“高质量”作为衡量标准。

潮涌长三角，风劲正扬帆。长三角一体化发展不是一日之功，我们既要有历史耐心，又要有只争朝夕的紧迫感，既谋划长远，又干在当下。唯有深刻把握“一体化”和“高质量”两个关键词，扎扎实实做好各项工作，才能绘制好长三角一体化发展这幅恢弘的“工笔画”。

（作者为本报评论员）

(责编：杨曦、夏晓伦)