人民网>>财经

上半年实现营收8.54万亿元

轻工业运行呈企稳回升态势

2020年08月25日08:31  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近来，随着疫情防控进入常态化，江苏吴江万余家丝绸纺织企业按下“快进键”，加班加点完成布匹、服装、箱包等纺织品出口订单。图为江苏吴江鼎盛丝绸有限公司织造车间的一名女工正在检查绸面。
　　华雪根摄（人民视觉）

　　本报北京8月24日电  （记者韩鑫、王俊岭）中国轻工业联合会24日对外公布上半年我国轻工业经济运行数据：今年1—6月，轻工行业规模以上企业10.68万个，实现营业收入8.54万亿元，实现利润5314.94亿元，行业营业收入利润率6.22%，较1—5月提高0.15个百分点，高于全国工业0.8个百分点。

　　“轻工行业经济运行总体延续了3月份以来恢复改善的势头，呈现积极向好的变化。上半年轻工行业增加值、营业收入、利润、出口降幅继续收窄。”中国轻工业联合会会长张崇和说。

　　上半年，反映经济运行的主要指标均呈企稳回升态势。

　　生产继续回升。1—6月，轻工行业工业增加值降幅比前5月收窄1.3个百分点，主要行业增加值累计增速较前5月均有所回升，其中6月份，轻工行业生产延续企稳回升态势，轻工机械、家用电器、电池、塑料制品、造纸等行业增加值均为正增长。

　　利润明显改善。1—6月，轻工行业实现利润5314.94亿元，降幅较1—5月收窄2.52个百分点。轻工行业中，自行车助动车及非公路休闲车制造、塑料制品、农副食品加工行业利润增速较快，分别增长24.75%、16.66%、14.84%。

　　出口降幅收窄。1－6月，轻工8种重点商品出口额1406.9亿美元，降幅较1－5月份收窄3.7个百分点。其中，塑料制品、家用电器出口恢复正增长，分别增长3.6%和0.7%。灯具、家具、玩具、陶瓷产品出口降幅继续收窄。

　　在疫情影响下，轻工业何以实现回稳向好？“一方面得益于消费市场的持续改善。上半年轻工业相关的10种消费品零售总额占社会消费品零售总额的15.47%，增速降幅较一季度收窄9.57个百分点。同时，6月份消费市场改善明显，网上零售较快增长，其中保障居民生活必需品零售额继续较快增长，其中日用品类和家电类零售分别增长16.9%和9.8%。”张崇和解释，另一方面，也离不开不断落实落细的政策举措。上半年，减半征收社保费、医保阶段性下调缴费费率等政策，降低企业用工成本，提振了企业的信心。

　　张崇和表示，虽受疫情影响，但中国经济长期向好的基本面没有改变，上半年轻工行业经济效益指标较一季度回暖明显。结合上半年经济指标，预计全年轻工业营业收入与实现利润接近上年同期水平，有望实现正增长。

(责编：杨曦、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

麻辣财经：37条政策举措，支持“中国芯”强起来！　　日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权、市场和国际合作等八方面，提出37项举措支持两大新产业发展。 集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技…【详细】

财经

统计局：7月份PPI同比降幅收窄 环比上涨0.4%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.4%，降幅比上月收窄0.6个百分点。从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅与上月相同。 工业生产者购进价格同比下降3.…【详细】

财经

统计局：7月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2020年7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，环比上涨0.6%。1—7月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。 从同比看，城市上涨2.4%，农村上涨3.7%…【详细】

财经

国家统计局解读7月份全国CPI和PPI数据　　人民网北京8月10日电 （杨曦）国家统计局今天发布了2020年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读。 CPI环比由降转涨，同比涨幅略有扩大 7月…【详细】

财经

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved