人民币，越来越有国际范儿

中国市场不断扩大开放，日益频繁的经贸往来为人民币国际化提供支撑。下图为粤港澳大湾区重点工程——南沙港铁路跨西江斜拉桥顺利合龙，该铁路建成通车后，南沙港集装箱班列将直达欧洲。

金 伟摄（人民视觉）

全年银行代客人民币跨境收付金额近20万亿元，同比增长24.1%，收付金额创历史新高！2019年，人民币国际使用表现不俗。

当前国内外经济金融形势复杂多变，外部环境不确定性增多，人民币国际化进程怎么样？日前，中国人民银行发布的《2020年人民币国际化报告》对此进行了全景式呈现。报告显示，2019年人民币国际化再上新台阶，继续保持在全球货币体系中的稳定地位。其稳健步伐的背后，是国际社会对中国经济平稳运行的信心。

跨境使用增长快

——84.6%的外贸企业选择人民币作为跨境结算主要币种，70多个央行或货币当局将人民币纳入外汇储备

5月上旬，中国宝武集团下属宝钢股份与澳大利亚力拓集团完成首单以区块链技术实现的人民币跨境结算。这是宝钢股份继今年1月和4月分别与巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓完成首单人民币跨境结算后的又一新进展。至此，中国宝武与全球三大铁矿石供应商之间都已经实现人民币跨境结算，金额合计超过5亿元。

近年来，越来越多企业选择使用人民币开展跨境结算。

中国人民银行对外贸企业的调查问卷显示，截至2019年四季度，84.6%的企业选择人民币作为跨境结算主要币种。大型企业更倾向于使用人民币进行跨境贸易和投资结算，占比达89%。已开展跨境人民币结算业务的企业中，国外投资企业和港澳台投资企业开展比例最高，分别为88%和89%。

2019年以来，受中美贸易摩擦等外部因素的影响，人民币汇率波动加大。许多企业选择跨境人民币业务作为企业规避汇率风险的手段，占比达64.7%。此外，结算流程简便、降低结算成本、便利企业财务核算与资金管理也是企业选择开展跨境人民币业务的主要原因。

企业选择的背后，是人民币对国际经济和贸易日益强大的支撑能力，也是其国际化进程的重要体现。“2019年，人民币国际化再上新台阶。人民币支付货币功能不断增强，投融资货币功能持续深化，储备货币功能逐渐显现，计价货币功能进一步实现突破，人民币继续保持在全球货币体系中的稳定地位。”央行报告这样指出。

跨境使用增长——全年银行代客人民币跨境收付金额合计19.67万亿元，同比增长24.1%，在去年高增长的基础上继续保持快速增长，收付金额创历史新高。

储备份额提升——人民币在国际货币基金组织成员国持有储备资产的币种构成中排名第五，市场份额为1.95%，较2016年人民币刚加入SDR篮子时提升了0.88个百分点。据不完全统计，目前全球已有70多个央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。

支付地位上移——环球银行金融电信协会（SWIFT）发布数据显示，2020年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币升至第五位，占比为1.76%。

“从一些指标来看，自2009年到现在，人民币国际化已经有一些比较令人骄傲的成就。”花旗银行研究部董事总经理刘利刚说。

中银证券全球首席经济学家管涛认为，总体上讲，人民币的国际化功能已经得到越来越多国家的认可。人民币正处于从外围货币向次中心货币、从区域性国际化货币向全球性国际化货币、从支付结算货币向计价和投融资货币的迈进阶段。

在“一带一路”表现亮眼

——周边国家及“一带一路”沿线国家境外机构在中国共发行熊猫债超过400亿元，占2019年发行总金额的68%

“目前印尼约10%的国际贸易使用人民币。未来几年，人民币在印尼很可能获得越来越广泛的使用。”美国外交学者网站上刊发的文章《中国货币在印尼的国际化》这样写道。

文章指出，雅加达和北京之间不断扩大的经济联系是推动人民币日益国际化的众多因素之一。目前，中国是印尼最大的贸易伙伴。人民币在印尼日益广泛的使用，也与印度尼西亚银行和中国人民银行签署的双边本币互换协议分不开。

在市场需求的推动下，近年来人民币在周边国家及“一带一路”沿线国家使用取得积极进展。2019年，中国与周边国家跨境人民币结算金额约为3.6万亿元，同比增长18.5%；与“一带一路”沿线国家办理人民币跨境收付金额超过2.73万亿元，同比增长32%。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为，人民币国际化在“一带一路”沿线的表现，反映出中国在“一带一路”建设方面取得的初步成效，同时也是“一带一路”建设“五通”中资金融通的体现。

近年来，中国先后与越南、老挝、俄罗斯、哈萨克斯坦等9个周边国家及“一带一路”沿线国家签署了双边本币结算协议，与俄罗斯、印度尼西亚、阿联酋、埃及、土耳其等23个周边国家及“一带一路”沿线国家签署了双边本币互换协议。中国与周边国家及“一带一路”沿线国家的双边货币金融合作不断深化。

此外，人民币已与马来西亚林吉特、新加坡元、泰铢等9个周边国家及“一带一路”沿线国家货币实现了直接交易，与柬埔寨瑞尔等3个国家货币实现了区域交易。

金融市场开放也为周边国家及“一带一路”沿线国家投资者提供了多元化的投融资渠道。2019年，菲律宾政府、葡萄牙政府、新开发银行、意大利存贷款集团等周边国家及“一带一路”沿线国家境外机构在中国债券市场共发行熊猫债超过400亿元，占2019年发行总金额的68%。

“随着中国与周边国家及‘一带一路’沿线国家经贸往来的不断深化，我国与周边国家及‘一带一路’沿线国家已形成相互依存的发展格局，人民币与周边国家及‘一带一路’沿线国家本币结算面临新机遇。”报告指出。

开放助推国际化进程

——跨境使用仍保持韧性，未来将继续以服务实体经济为导向，坚持市场化原则，促进合作共赢

2019年4月，彭博将人民币计价的中国国债和政策性银行债券纳入彭博巴克莱全球综合指数；9月，摩根大通将中国政府债券纳入摩根大通旗舰全球新兴市场政府债券指数；9月，标普道琼斯将A股纳入其新兴市场全球基准指数……近年来，国际主要指数中的中国元素越来越多。

“国际重要金融指数吸纳中国债券和A股，充分反映了国际投资者对中国经济长期健康发展的信心以及对中国金融市场开放程度的认可，将有利于更好地促进国际投资者与中国经济合作共赢。”报告指出。

这在企业的反馈中很明显。2019年，中国银行对超3300家境内外工商企业及金融机构使用人民币的情况进行了市场调查，结果显示，多个方面创下新高。

作为结算货币的基础巩固。约有69%的受访境外工商企业打算使用人民币或进一步提升人民币的使用比例，这一占比为2016年来最高，接近历史最佳水平。

作为融资货币的吸引力正在逐步显现。约有82%的受访境外工商企业表示，当美元、欧元等国际货币流动性较为紧张时，将考虑使用人民币作为融资货币，这一比例创下2016年以来的新高。

作为国际货币的预期更高。未来10年，认为人民币的国际地位不弱于日元和英镑的境内外工商企业合计占受访境内外工商企业的80%，这一比例较2018年的调查结果提升了3个百分点，是2016年以来的四连升，并创下2013年首次市场调查以来的新高。

“近年来，人民币跨境使用保持快速增长，特别是今年以来在新冠疫情冲击全球贸易、金融及经济的背景下，人民币跨境使用仍保持韧性并呈现增长。”央行报告指出，未来，将继续以服务实体经济为导向，坚持市场化原则，稳步推进人民币国际化。

“在今后一段时间，人民币国际化会加速，同时我们也认为一些新的金融基建、金融产品以及相关政策可以助推人民币达到下一个较高的水平。”刘利刚认为，近年来，国内资本市场开放的成果令人欣喜，“这些政策使我们对人民币下一步的国际化进程更加乐观。”

(责编：杨曦、夏晓伦)