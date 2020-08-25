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人民币国际化再上新台阶

2020年08月25日08:32  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　跨境使用增长

　　全年银行代客人民币跨境收付金额合计19.67万亿元

　　同比增长24.1%

　　收付金额创历史新高

　　储备份额提升

　　在国际货币基金组织成员国持有储备资产的币种构成中排名第五

　　市场份额为1.95%

　　较2016年刚加入SDR篮子时提升0.88个百分点

　　据不完全统计，目前全球已有70多个央行或货币当局将人民币纳入外汇储备

　　支付地位上移

　　2020年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币升至第五位，占比为1.76%

　　企业更加青睐人民币

　　使用更多

　　截至2019年四季度，84.6%的外贸企业选择人民币作为跨境结算主要币种

　　已开展跨境人民币结算业务的企业中，国外投资企业和港澳台投资企业开展比例最高，分别为88%和89%

　　预期更好

　　约69%的受访企业打算使用人民币或进一步提升人民币的使用比例，接近历史最佳水平 约82%企业表示，当美元、欧元等国际货币流动性较为紧张时，将考虑使用人民币作为融资货币，创下2016年来新高

　　未来10年，认为人民币的国际地位不弱于日元和英镑的企业占80%，是2016年以来的四连升

　　数据来源：中国人民银行

　　制图：李  婕

(责编：杨曦、夏晓伦)
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