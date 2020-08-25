人民币国际化仍有较大空间（开放谈）

自2009年中国人民银行与香港金融管理局签署双边本币互换协议以来，人民币国际化稳步发展。人民币国际化在初期快速增长，经常项目和资本项目跨境使用发展迅速。尽管之后人民币一度经历了汇率下跌和资本流向逆转，人民币国际化仍稳中有进。2016年，国际货币基金组织正式将人民币纳入特别提款权货币篮子（SDR），是人民币国际化的重要里程碑。近几年人民币跨境使用快速增长；中国人民银行与外国央行的合作进一步加强，不断完善双边本币互换机制，推动海外人民币清算中心和清算行的建设；金融市场开放程度进一步提高，提升了人民币资本项目的可兑换程度。

据中国人民银行《2020年人民币国际化报告》，近年来人民币跨境使用保持快速增长。人民币目前为全球第五大支付货币，次于美元、欧元、英镑和日元，市场份额为1.76%。人民币在国际货币基金组织成员国持有储备资产的币种构成中排名第五，市场份额为1.95%，全球已有70多个国家的央行或货币当局将人民币纳入外汇储备。贵金属、原油、铁矿石等大宗商品人民币计价实现突破。

人民币国际化再上新台阶的同时，也必须注意到人民币国际化目前面临着以下形势：

人民币国际化程度相比中国经济生产和贸易在全球的地位仍有差距。据国家统计局数据，2019年中国GDP总量为14.4万亿美元，位居世界第二位，占世界GDP的比重预计超过16%。2019年中国全年进出口贸易总值为31.54万亿元，中国货物出口额占全球货物出口总额的13.2%，货物进口额占全球货物进口总额的10.8%。相比之下，人民币在主要国际支付货币中排第5位，市场份额为1.76%。人民币国际化的发展仍有较大空间。

当前国际形势正面临着百年未有之大变局，受到新冠肺炎疫情影响，国际金融风险加剧。为了规避国际金融风险带来的冲击，全球更需要多元化国际货币体系，人民币国际化的重要性日益凸显。

今年新冠肺炎疫情先后在全球多个地区蔓延，对各国经济生产、贸易往来产生重大打击，全球产业链、供应链的正常运转受到影响。今后全球产业链、供应链发展可能会更加区域化和板块化，集中在北美、欧盟、东亚三大生产中心。中国处于东亚地区供应链的核心节点上，与东亚国家联系更加紧密，人民币需要进一步发挥其作为国际货币的重要作用。

近几年数字货币发展迅速，在跨境结算上数字货币可能会对传统货币带来挑战，对人民币来说在货币市场上的竞争对手增加。加强人民币国际化、提高人民币在国际上的影响力显得尤为迫切。

未来在稳步推进人民币国际化的过程中，以下几点值得注意：

加快人民币国际化进程，首先要加强金融市场基础设施建设。其中亚太区域尤其是东盟区域是基础设施建设的重点。

进一步完善离岸人民币市场产品体系，开发更多离岸人民币产品，从而更加有效地规避汇率波动带来的风险。

加快数字人民币的国际化。数字货币提高了跨境交易的速度，要加快推广在跨境支付中人民币的使用，以此提高人民币的流通度和人民币在国际支付中的地位。

运用好国际组织、基金等平台来提高人民币国际化程度，如亚洲投资建设银行、金砖国家新开发银行等组织，在对外投资援助上提高人民币跨境交易的份额。

保持人民币汇率的稳定，长期来看，人民币要有升值空间；中短期来看，人民币汇率需保持稳健。同时，应该考虑资本项目完全放开的可行性。

（作者分别为中国国际经济交流中心美欧研究所副所长、研究助理）

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