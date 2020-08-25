政策发力 新基建助推智慧物流布局加码

今年以来，在疫情防控催化下，以无人物流为代表的智慧物流得到大量应用。近段时间，多个部委频吹政策暖风，加速推进新基建，从推动降低物流成本与新基建相结合，到支持自动驾驶、自动装卸堆存、无人配送应用基础设施，再到推动交通运输领域新型基础设施建设等，更为智慧物流加快发展带来了新的投资风口。记者了解到，目前包括顺丰、阿里菜鸟、苏宁等各大物流和电商企业都在加快智慧物流布局，5G无人仓、无人机竞相亮相。

专家表示，随着新基建的深入推进，由5G、大数据和人工智能等技术支撑的智能物流系统功能将更强大，各类智能物流设施和设备将进入更多应用场景。

5G加持 “无人化”配送不断扩围

在杭州仓溢东苑小区，每天有上百人收到无人车快递。无人车出发，会提前信息通知，到楼下后，会自动拨打电话。输入取件码，前后不过5分钟，就能拿到快递。

据菜鸟技术人员介绍，这一无人车有着领先的自动驾驶技术：遇到门卡，自动感应；遇到行人，停步；碰到障碍，绕行；识别道路，自动转弯；到达单元门，自动停驻。目前每台无人车可存放18件快递，在小区行驶一周约1小时，充电一次可行驶40多公里，能满足全天需求。据了解，目前菜鸟驿站已在多地小区、高校推出无人车服务。

这并不是个例。当前，电商和物流行业龙头企业正在加快推进物流无人化，通过无人仓、无人分拨、无人重卡、无人小车和无人机等，力图实现全流程无人化配送。

记者从苏宁了解到，苏宁物流在智能化发展上进行了大量应用性投入和前瞻性布局，智能云仓、自动化分拨已经形成规模化产出。目前苏宁无人仓拣选效率可达600件/小时，商品最快20分钟出库，相比传统人工拣选，单件商品拣选成本降低52%，效率提升5倍。

尤其是今年以来，受疫情防控影响，以无人物流为代表的智慧物流得到大量应用。而新基建的加速推进，更为各大物流和电商企业加快智慧物流布局提供新的契机。

今年7月，日日顺首个大件物流智能无人仓也在即墨产业园正式启用。该无人仓采用5G和视觉识别、智能控制算法等人工智能技术，可实现24小时不间断作业，每天自动进出库大件商品2.4万件。

无独有偶，6月1日，苏宁物流首个5G无人仓在南京雨花物流基地正式投产。8月11日，苏宁物流5G无人仓全面升级后首次曝光。据透露，接下来，苏宁物流将全方位发力新基建，依托5G、无人技术等新技术构建的基础设施优势，与苏宁易购门店、家乐福、苏宁小店等全场景业态形成联动，全面升级其物流服务能力。此外，苏宁将与江苏移动强强联合、共建共享，计划在南京落地首个5G智慧物流联合创新实验室，加速5G商业化落地。

不久前的8月14日，由韵达发布的专为5G+末端物流场景设计的韵达X470无人机在“中国民营快递之乡”桐庐县村庄完成首次载货飞行。8月21日，顺丰联合航天时代电子研发的FH-98大型无人机历近一个小时，从宁夏抵达内蒙古目的地机场。这是顺丰大型无人机首次载货飞行，也是国内首次将大型无人机用于物流场景。

新基建开启智慧物流新空间

业内指出，今年以来，加快推进新基建的政策暖风频吹，为智慧物流的加速发展开启了更大空间。

今年6月，国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本的实施意见》，明确提出推动降低物流成本与新基建相结合，加快推进新一代国家交通控制网、智慧公路、智慧港口、智慧物流园区等融合型基础设施建设，推广运用5G、物联网、人工智能、区块链等新兴技术。

7月15日，国家发展改革委等13部门发文，支持自动驾驶、自动装卸堆存、无人配送应用基础设施。

8月6日，交通运输部发布关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见，围绕智慧交通基础设施和智慧物流建设做出系列部署。

交通运输部相关负责人日前也表示，无人快递车在校园等半封闭环境下发挥了作用，未来可以把“聪明的路”与“智能的车”结合起来，加快推进无人快递车更广泛的使用，可以纳入交通强国试点当中。

围绕智慧物流，不少地方也提出，支持制造企业联合快递企业加快推进制造业物流技术装备智慧化，建设车路智能协同系统和智慧物流平台等等。

政策利好之外，业内也指出，新基建的全力推进，特别是5G技术的加速应用，将全面打通智慧物流闭环。

由中国物流与采购联合会与苏宁物流、江苏移动等此前联合发布的《5G智慧物流创新示范白皮书》指出，在仓储端，基于5G的泛在智能、端-边-云网络架构推动物流仓储环节从货物入库、拣选、盘点、分拣和发货等操作实现物流仓储环境全面数据化、可视化和智慧化。在物流运输配送环节，全自动的实现需结合车联网、自动驾驶系统的使用，5G技术让无人驾驶和车联网的研究和落地提供了链路保障、计算能力等，打通了车载终端设备的互联。

行业标准化不统一等短板待补

专家表示，新基建对智慧物流建设起到重要的加速催化作用，智慧物流加持新基建和交通强国，正成为投资新风口。不过，当前智慧物流建设还存在区域发展差异、行业标准不统一等多个短板，亟待补齐。

清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任刘大成对《经济参考报》记者表示，数据、云计算、人工智能、物联网等技术对物流行业转型影响很大，少人化和无人化已经成为物流行业发展的重要方向。新基建的核心包括5G、人工智能、工业互联网等，这对于加快智慧物流发展将起到巨大的催化作用。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林也对《经济参考报》记者表示，“从直接影响来看，新基建其中包含了城际铁路等交通基础设施的建设，这能够提升城市的交通便捷水平，从而降低物流的时间成本，提高物流效率。而从间接影响来看，智慧物流需要一系列包括人工智能、大数据、5G等技术作为支撑，而新基建的推进则能够为这些技术提供良好的客观基础，保证技术能够发挥出应有的效果，进而促进智慧物流的建设发展。”

在刘大成看来，在新基建背景下，各大物流和电商企业加快智慧物流投资布局，一方面得益于国家政策支持，另一方面，通过大数据等技术实现供需精准，也将实现物流业更大程度降本增效，进一步提升投资回报率。

盘和林进一步指出，从投资回报来看，目前智慧物流已经成为一个投资风口，未来会有广阔的发展前景，而一直处于消费市场的物流行业也将开始逐步向生产要素市场进发，所以各大相关企业加码投资布局智慧物流已成为大势所趋。

不过盘和林也表示，目前，智慧物流建设还存在不少短板亟待补齐。一是区域发展差异较大，基础设施空间分布不均衡。这是因为地区经济发展和客观条件因素影响所导致的基础设施水平差异，智慧物流尤其依赖于基础设施的科技水平，因此造成了区域间智慧物流发展不均衡。二是目前不少物流细分厂商还在各自为战，缺乏行业合作，这不仅不利于行业的长远发展，也会造成标准不统一进而影响消费者的体验。

“对于前者，由于基建水平较低的地区往往具有低资源成本、高能源供应的优势，建议加强在这些地区科学合理布局物流枢纽，加强智慧物流基础设施建设，构建更广泛的智慧物流网络；对于后者，建议相关监管部门联合业内企业共同出台统一标准，鼓励企业间的合作，在科研创新方面形成合力，在竞争中寻求合作，进而促进整个智慧物流行业标准化、创新化的升级。”盘和林说。（记者 班娟娟 北京报道）

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