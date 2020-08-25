数字平台添彩“云上服贸会”

“从实体走向虚拟，从线下走向线上”是会展业的一大发展趋势。本届服贸会将采取“线上线下相结合”的方式举办。目前，服贸会数字平台搭建出来的全场景各项功能已经全面上线，今年服贸会“云会展”将成为会展业的一个范例。

本届服贸会搭建出来的3D沉浸式的云上展厅，让无法亲临现场的展客商和与会嘉宾在线上获得身临服贸会的感受。参展商不仅可以在“云”上个性化地全面展示企业的产品等信息，还能通过大数据和人工智能技术实现智能匹配，形成展客商画像，为企业搭建高效的供需对接平台；借助服贸会提供的私密洽谈、直播服务、智能客服、意向订单、电子签约等服务，实现贸易匹配。

目前，服贸会数字平台整体运行平稳，展客商注册踊跃。2020年服贸会北京市筹办与服务保障领导小组办公室日常工作牵头人、北京市商务局副局长孙尧介绍，6月份，服贸会官方网站、官方APP和运营平台三大系统已上线，目前正在继续完善各项产品功能，优化客户体验。

本届服贸会期间举办的众多论坛会议将采取线上、线下结合的方式。数字平台提供的“视频会议、视频直播”等功能，将使无法参与线下会议的嘉宾通过视频接入的方式线上参加会议。同时，支持在线视频会议直播，还提供人工智能在线翻译。

服贸会数字平台提供了“项目发布、私密洽谈、电子签约和成果统计”等洽谈磋商方面的特色服务。京东集团是本届“云上服贸会”的技术服务商，为大会提供数字化、智能化、安全稳定的互联网技术支持与运营服务保障。在网络安全保障方面，京东集团副总裁、京东服贸会数字平台项目组副总指挥王培暖介绍，“云上服贸会”将为展客商提供私密洽谈间，支持一对一及多方洽谈场景，充分满足展客商双方随时随地、不受空间限制进行洽谈的需求。（李佳霖 敖 蓉）

(责编：车柯蒙、夏晓伦)