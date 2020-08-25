长三角生态示范区发布首批4类15项涉税事项通办清单

人民网北京8月25日电 （记者车柯蒙）日前，上海青浦、苏州吴江、嘉兴嘉善三地税务局共同签署《长三角生态绿色一体化示范区涉税事项跨区域通办合作备忘录》，推出首批4类15项涉税事项跨区域通办清单。

青浦、吴江、嘉善三地税务部门在充分考虑示范区纳税人办事习惯的基础上，选择信息报告、发票办理、信息查询和证明开具四方面15个高频涉税事项开展试点，其中，有12项涉税事项可通过电子税务局网上办理。

在一体化示范区内注册经营的纳税人，可以在青浦区、吴江区、嘉善县就近选择实体办税服务场所跨区域申请办理清单所列事项。

国家税务总局上海市税务局副局长蒋旭涛表示，推行涉税事项跨区域通办，有利于鼓励创新创业、保证市场要素自由流通、打造更加稳定公平透明的税收营商环境，对更好地服务长三角经济集群，推动中国经济国内大循环体系的形成具有重要意义。示范区税务部门在推行涉税事项跨省通办上先行先试、创新实践，可以为长三角地区乃至全国办税便利化积累经验、提供借鉴，创建更好更优的税收营商环境。

据了解，自长三角区域一体化发展上升为国家战略以来，青浦、吴江、嘉善三地税务机关就加强沟通协调，持续推进三地涉税业务融合，为促进跨区域涉税业务“同城化”办理打下了坚实的基础。目前，三地税务部门已开展互设自助办税终端，提供跨省打印完税凭证和纳税记录等服务，并在办税服务厅设置“长三角一体化服务专窗”，对接示范区涉税业务办理。

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