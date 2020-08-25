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“扶贫助农 8县爱心优选”公益直播带货活动开播

2020年08月25日10:27  来源：中国青年报
 

　　本报北京8月20日电（中青报·中青网记者 刘尚君）8月21日晚8点，由中国石化集团公司、中国青年报社、共青团中央网络影视中心、快手共同主办的“扶贫助农 8县爱心优选”公益直播带货活动将正式开播，“脱贫攻坚青年网络先锋主播”娃娃、著名歌手于文华、青年作家张皓宸、中国青年报社主播闫章默、中国石化主播周晶、吴君将参与直播活动。

　　本次直播的优选产品来自甘肃东乡族自治县、新疆岳普湖、安徽岳西、安徽颍上、湖南凤凰、湖南泸溪、西藏班戈县、青海泽库县6个中国石化定点扶贫县，以及两个重点帮扶地区。直播将为广大网友推介东乡藜麦、特级黑木耳、熟制板栗仁、烤鸭蛋、五谷香酥茶、麻辣牛肚等特色农副产品。当地县长也将与网友远程连线，为本地特色农产品代言。

　　本次直播活动是“2020年度新时代脱贫攻坚青年网络主播”系列活动的分项活动，也是中国石化贯彻落实党中央、国务院“六稳”“六保”决策部署的具体实践，旨在充分发挥互联网电商扶贫助农的积极作用，凝聚政府、社会组织、企业等多方力量，帮助贫困地区多渠道解决农户商品、农副产品售卖难题，助力脱贫攻坚，推进乡村振兴。

　　本次活动采取双主场、多账号的形式进行直播，广大网友可在娃娃的快手直播间观看，也可通过“中国石化”“中国青年报”“中国青年网”“青耘助农”等快手号观看。中石化易捷销售有限公司、中国青年网、中青在线共同参与本次活动。 来源：中国青年报

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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