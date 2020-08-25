七夕大数据揭秘：特色民宿、度假村别墅成95后浪漫首选

据民政局统计，我国单身人口已达2.46亿，占全国总人口的17.65%，单身问题日益突出，随着“后浪”话题出圈，进一步引发社会对95后单身人群的热切关注。2020年七夕之际，珍爱网联合美团共同发布《95后单身人群白皮书》，从情感现状与婚恋态度，以及生活方式和消费习惯等维度，深度解读95后单身人群的情感和生活面貌。

白皮书显示，95后单身人群普遍具有爱自由、好奇心强、敢尝试等特征。对于浪漫爱情的追求，他们更注重对自我的事业投资和“变美”投资。从消费习性来说，无论是日常生活方式还是七夕节日开销，这一人群更注重高品质和高性价比的服务，相比跟风、追逐潮流，他们更乐于选择及时的自我满足，享受当下。

七夕刺激成都、上海的票务蹭蹭上涨，特色民宿、度假村别墅成95后浪漫首选

七夕之际，放下手中的工作，寻一处自在地稍作放松，不失为一种浪漫选择。据美团App大数据显示，2020年七夕前，95后在美团App上预定机票、火车票目的地前两名分别是成都和上海，到成都吃个火锅或者去上海迪士尼游玩一番，是不少95后心仪的度假方式。

在旅游住宿偏好上，特色民宿、度假村别墅等新型住宿方式备受95后喜爱。大数据显示，2020年七夕前，度假村别墅的订单量年同比增长为45.3%，特色民宿年同比增长为107.8%。

宠物经济正蓬勃发展 95后约好友去猫咖、鬼屋、密室过七夕成消费新风尚

近年来萌宠经济的迅猛发展也带动不少相关产业蓬勃兴起。大数据显示，不少95后乐于在猫咖逗猫、享受自在的下午茶时间。猫咖主题馆消费订单量同比增幅达355.3%，宠物消费订单量同比增幅达20%以上。另外，鬼屋、密室等新型娱乐方式也备受欢迎，鬼屋、密室订单量年同比增长分别为111.4%和98.1%。

95后旅行体验必尝试的热门项目：潜水、滑雪、热气球一个都不能少

95后在外出旅行游玩上，除了传统人文景观和自然风光外，他们更喜欢尝试潜水、滑雪、热气球等新晋热门旅游项目。大数据显示，与潜水相关的门票订单量较去年同比增长137.5%，热气球和滑雪较去年同比增长86.4%和86.3%，有意思的旅游项目会为旅途增添不少趣味。

北上深95后活出“精致感”，医美护肤、“为爱植发”潮流领先全国

北上深的95后究竟有多精致？大数据显示，北京、上海、深圳的95后丽人消费指数名列全国前三，在七夕节这种特别时刻，她们更加愿意为变美事业投资金钱和精力。

“爱美”成为男女人群普遍的追求。在高强度和快节奏的生活压力下，发际线上移已成不少95后心中的痛。2020年七夕节前，美团App上植发的最高一笔订单高达32400元，在七夕这个特别日子里选择“为爱植发”，可见95后有多注重自我形象管理。

单身95后最爱“养生局”，SPA配奶茶独自享受double的快乐

白皮书数据显示，超8成95后都已步入工作阶段，且87.72%的人表示有加班经历。在加班常态化的当下，95后下班更爱“养生局”，根据美团打车大数据显示，北上广深等一线城市的95后，下班后喜欢打车去做SPA放松。

由于工作节奏快，小吃快餐持续位列95后外卖下单量榜首。川菜、西餐和烧烤是95后最喜爱美食品类，在美团App上名列订单量前三名。此外，美团闪购提供的半小时送货上门服务为95后的生活带来了不少便利。2020年七夕节前夕，大数据显示，饮品店持续霸榜，位列闪购销量第1名，除此之外，药品、办公用品、居家用品、宠物用品等销量同比去年增长率达200%以上。

8月24日-26日，美团App特别上线了“为爱优惠浪漫加倍”七夕节主题活动，涵盖吃喝玩乐的超值约会攻略，例如，闪购下单购买巧克力，最高可享2.9折优惠价；新鲜浪漫的玫瑰花束，半小时即可送货上门；美团App上美食低至3折，七夕大餐相伴。上美团App提前订购华天、万达或者世纪金源酒店，还可享受7.5折等优惠福利，帮助消费者度过浪漫又难忘的甜蜜时刻。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)