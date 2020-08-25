原标题：广州白云区云湖花城助力粤港澳大湾区建设

随着粤港澳大湾区建设的加速推进，广州正全力抢抓历史发展机遇落子布局，全面提速国际大都市建设，迅猛发展的主城区正在更新蜕变，将踏上更高的台阶。

白云区近年，逐步提出“1358”发展思路、“强二优三”产业发展路径，”以建设国家重要中心城市的现代化中心城区为目标，联动航空、交通、科技创新三大枢纽、五大功能片区、八大产业园“等概念，全面提势区域发展。

仅三年时间，白云发展大不同，而其中作为白云区，与”白云新城“板块并列的两大发展主轴之一的白云湖数字科技城，凭借自身规划的魅力，吸引了由华为公司领衔的中国百强企业强势进驻。并实现了白云湖数字科技城板块土拍再创新高......

作为白云湖数字科技城核心启动区内的唯一一个大体量住宅项目——品实 云湖花城，系由两大粤系品牌国企——珠江实业集团与广州地铁集团强强联手，以极具前瞻性的眼光择址于地铁8号线上打造的城区首个78万m2TOD大城。

随着白云湖数字科技城建设工作的进一步推进，周边居住人群将向高端型科技人才倾斜，人口也将更加密集化高质量化，区域周边的环境必将更优!2020年7月，品实 云湖花城这个实力派红盘凭借着自身醇熟的大城配套和巨大的升值潜能不断掀起全城争藏热浪，再次取得了单月劲销5亿的傲人佳绩，燃情8月，项目再次以无可撼动的红盘姿态再创白云楼市新传奇。2020年8月10日，同属板块内的白云湖东侧地块拍卖价再创新高，短短两年时间，同一板块楼面价涨幅超过四成，地块升值潜力超乎想象。

今后，白云区将在以白云湖数字科技城为科创实践高地，进一步发展新一代信息技术产业的同时，依靠自身优越的轨道交通条件和良好的生态环境，吸引大批的高新科创人员云集，加快实现区域工业经济向知识经济的全面转型，迎接新的角色转变，必将创造更高的区域价值。

数字经济时代，片区升值空间的大小由其科创实力决定，而项目的升值空间由其自身配套决定。品实 云湖花城作为白云湖数字科技城核心启动区内的78万m2巨无霸地铁上盖物业，社区配套1.5万m2空中花园商业街，目前已吸引大批知名品牌商家咨询，联合强势进驻。以航母级大城配套，优质教育资源、便捷的轨道交通条件奋力书写理想人居华章。

(责编：夏晓伦、毕磊)